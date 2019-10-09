во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Приготовьтесь исследовать самое интересное в окрестностях Сиде! Вы узнаете о турецких традициях и изучите древнегреческий городок. Развалины храма Аполлона и чай по местным рецептам, катание на яхте и красивые пейзажи — это будет многогранное знакомство с жизнью Сиде и его пригородами.

Описание

Что вас ожидает

Руины античной Селевкии

Селевкию жители Сиде основали ещё в 4 веке до н. э. Вы увидите неплохо сохранившийся город и поймёте, как он защищал жителей от нападений пиратов. Рассмотрите развалины агоры и византийской часовни и услышите о храме Аполлона, который был здесь. А ещё в Селевкии вы полюбуетесь видом на местность с высоты и прочувствуете дух античной эпохи.

Фотогеничные локации и отдых у озера

Ещё одна часть нашего знакомства с Сиде — это путешествие к его природным достопримечательностям. Мы отправимся к водопаду Манавгат — водному уголку, который вы точно захотите запечатлеть на снимках. Вы побываете у Зелёного озера, где при желании прокатитесь на яхте или поплаваете в горном водоёме и позагораете, наслаждаясь видами и солнцем.

Турецкие традиции: мечеть и чайная церемония

На экскурсии вы не только увидите окрестности Сиде, но и прикоснётесь к культуре страны. В деревне выпьете чай, приготовленный по турецким традициям, а во время перерыва на обед попробуете местные блюда. Кроме того, мы заглянем в уникальную мечеть с четырьмя минаретами — сооружение поразит вас красотой и грандиозностью. Здесь мы поговорим об истории и культуре страны. Я отвечу на вопросы о Турции и открою вам особенности быта местных жителей.

Организационные детали