во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе

Руины античного города, мечеть, чайная церемония по-турецки и пляжный отдых

4.8
4 отзыва
Приготовьтесь исследовать самое интересное в окрестностях Сиде! Вы узнаете о турецких традициях и изучите древнегреческий городок.

Развалины храма Аполлона и чай по местным рецептам, катание на яхте и красивые пейзажи — это будет многогранное знакомство с жизнью Сиде и его пригородами.
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
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Описание

Что вас ожидает

Руины античной Селевкии
Селевкию жители Сиде основали ещё в 4 веке до н. э. Вы увидите неплохо сохранившийся город и поймёте, как он защищал жителей от нападений пиратов. Рассмотрите развалины агоры и византийской часовни и услышите о храме Аполлона, который был здесь. А ещё в Селевкии вы полюбуетесь видом на местность с высоты и прочувствуете дух античной эпохи.

Фотогеничные локации и отдых у озера
Ещё одна часть нашего знакомства с Сиде — это путешествие к его природным достопримечательностям. Мы отправимся к водопаду Манавгат — водному уголку, который вы точно захотите запечатлеть на снимках. Вы побываете у Зелёного озера, где при желании прокатитесь на яхте или поплаваете в горном водоёме и позагораете, наслаждаясь видами и солнцем.

Турецкие традиции: мечеть и чайная церемония
На экскурсии вы не только увидите окрестности Сиде, но и прикоснётесь к культуре страны. В деревне выпьете чай, приготовленный по турецким традициям, а во время перерыва на обед попробуете местные блюда. Кроме того, мы заглянем в уникальную мечеть с четырьмя минаретами — сооружение поразит вас красотой и грандиозностью. Здесь мы поговорим об истории и культуре страны. Я отвечу на вопросы о Турции и открою вам особенности быта местных жителей.

Организационные детали

  • Обед включён в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: чайная церемония — 2-3 $ с человека; катание на яхте (по желанию) — 5 $ с человека.
  • Трансфер осуществляется из отелей Сиде, а также районов Кызылот и Кызылач. После бронирования мы вышлем ваучер с указанием времени выезда, оно зависит от местоположения вашего отеля.
  • Экскурсия проходит на кабриобусах, часть прогулки — пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в кабриобусе есть свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в кабриобусе, нужно в заказе указать возраст 7-12 лет и в дальнейшем произвести оплату — 17 евро с ребёнка.
  • При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
И
9 окт 2019
Великолепно провели день,хорошая альтернатива "тюленьему валянею на пляже". Гиды и водитель не дадут скучать интернациональной компании туристов. впечатления от римских развалин в лесу и стен большого каньена потрясающие.
О
1 сен 2019
Экскурсия была очень насыщенной. Гиды, водитель и фотограф поднимали всем настроение и излучали позитив. Лучшая локация--заброшенный город Сильвекия. Экскурсией остались довольны, советуем посетить.
И
9 авг 2019
Вполне объемная экскурсия за эти деньги.
Будьте готовы,что купание в озере займёт 20 минут и проходит с судна,на котором вас отвезут на пару километров. Вид с яхты на горные окресности.
На обед будет салатик и курица(шашлычок) или форель(речная,не красная рыба).
В апельсиновом саду будет время купить свежевыжатый сок и чуть посидеть.
Водопад - это порог реки Манавгат(вход 6 лир=70 руб. Завораживающий поток воды.
Больше всего понравилась поездка в горы к старому городу.
Гиды отличные ребята.
Сбор,распределение групп по языкам слаженно. Всё в целом ок!
О
15 июня 2019
Очень хорошо спланирован маршрут- короткие переезды сменяются небольшими пешими прогулками. Путешествие на яхте просто захватывающее, озеро чистое, хоть и ледяное. Отличный обед включён в стоимость. Единственный минус - это то, что русскоговорящий гид - очень непонятно и быстро говорит по-русски). Даже пожалела, что не осталась в англоговорящем автобусе

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