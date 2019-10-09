во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Руины античной Селевкии
Селевкию жители Сиде основали ещё в 4 веке до н. э. Вы увидите неплохо сохранившийся город и поймёте, как он защищал жителей от нападений пиратов. Рассмотрите развалины агоры и византийской часовни и услышите о храме Аполлона, который был здесь. А ещё в Селевкии вы полюбуетесь видом на местность с высоты и прочувствуете дух античной эпохи.
Фотогеничные локации и отдых у озера
Ещё одна часть нашего знакомства с Сиде — это путешествие к его природным достопримечательностям. Мы отправимся к водопаду Манавгат — водному уголку, который вы точно захотите запечатлеть на снимках. Вы побываете у Зелёного озера, где при желании прокатитесь на яхте или поплаваете в горном водоёме и позагораете, наслаждаясь видами и солнцем.
Турецкие традиции: мечеть и чайная церемония
На экскурсии вы не только увидите окрестности Сиде, но и прикоснётесь к культуре страны. В деревне выпьете чай, приготовленный по турецким традициям, а во время перерыва на обед попробуете местные блюда. Кроме того, мы заглянем в уникальную мечеть с четырьмя минаретами — сооружение поразит вас красотой и грандиозностью. Здесь мы поговорим об истории и культуре страны. Я отвечу на вопросы о Турции и открою вам особенности быта местных жителей.