Мы забираем гостей в 6:00 на автобусах с кондиционерами. Первая остановка в городе Коркутели на завтрак (традиционные турецкие блюда) в местном ресторане. Мы продолжим поездку к озеру Салда, здесь у Вас будет 1 час свободного времени для купания в «Грязевой ванне Натурел». После озера Салда мы отправися в Памуккале, предварительно сделав остановку на обед возле Памуккале. Мы посетим древний город 🏙️ Иераполис, травертин Памуккале и бассейн древнеримской Клеопатры (это займет около 3-4 часов). У нас будут очень вкусные блюда в этом ресторане. Мы вернемся в отели около 21. 00-22. 00 вечера.

Во время этого тура мы не будем заезжать в магазины или фабрики для каких-либо покупок

Вы можете взять с собой еду и напитки, поэтому Вы должны приготовить их в отеле заранее.

Наш профессиональный гид расскажет об исторических местах и ​​поможет с входными билетами.