Мы забираем гостей в 6:00 на автобусах с кондиционерами. Первая остановка в городе Коркутели на завтрак (традиционные турецкие блюда) в местном ресторане. Мы продолжим поездку к озеру Салда, здесь у Вас будет 1 час свободного времени для купания в «Грязевой ванне Натурел». После озера Салда мы отправися в Памуккале, предварительно сделав остановку на обед возле Памуккале. Мы посетим древний город 🏙️ Иераполис, травертин Памуккале и бассейн древнеримской Клеопатры (это займет около 3-4 часов). У нас будут очень вкусные блюда в этом ресторане. Мы вернемся в отели около 21. 00-22. 00 вечера.
Во время этого тура мы не будем заезжать в магазины или фабрики для каких-либо покупок
Вы можете взять с собой еду и напитки, поэтому Вы должны приготовить их в отеле заранее.
Наш профессиональный гид расскажет об исторических местах и поможет с входными билетами.
Что входит
Посещение озера Салда
Профессиональный гид (Английский, Немецкий, Русский языки)
Автобус с кондиционером
Страхование во время тура
Что не входит
Входные билеты в Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры, Карахайит Горячий источник
Все напитки и еда
Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.