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Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день

5
4 отзыва
Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
На экскурсии 🧭 вас ждет посещение нескольких природных достопримечательностей 🏛️ Турции.

Вы побываете на самом глубоком озере Турции, искупаетесь в грязевой ванне.

Гид покажет вам античный город 🏙️ Иераполис и расскажет его историю 📖.

А завершится ваше небольшое путешествие в местности Памуккале, которая известная благодаря своим уникальным геотермальным источникам.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🍀На природе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €40 за человека

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Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день

Что вы увидите

  • Озеро Салда
  • Древний город Иераполис
  • Травертин Памуккале
  • Бассейн древнеримской Клеопатры
Мы забираем гостей в 6:00 на автобусах с кондиционерами. Первая остановка в городе Коркутели на завтрак (традиционные турецкие блюда) в местном ресторане. Мы продолжим поездку к озеру Салда, здесь у Вас будет 1 час свободного времени для купания в «Грязевой ванне Натурел». После озера Салда мы отправися в Памуккале, предварительно сделав остановку на обед возле Памуккале. Мы посетим древний город 🏙️ Иераполис, травертин Памуккале и бассейн древнеримской Клеопатры (это займет около 3-4 часов). У нас будут очень вкусные блюда в этом ресторане. Мы вернемся в отели около 21. 00-22. 00 вечера.
Во время этого тура мы не будем заезжать в магазины или фабрики для каких-либо покупок
Вы можете взять с собой еду и напитки, поэтому Вы должны приготовить их в отеле заранее.
Наш профессиональный гид расскажет об исторических местах и ​​поможет с входными билетами.
Что входит
  • Посещение озера Салда
  • Профессиональный гид (Английский, Немецкий, Русский языки)
  • Автобус с кондиционером
  • Страхование во время тура
Что не входит
  • Входные билеты в Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры, Карахайит Горячий источник
  • Все напитки и еда
  • Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Prestige T.
Prestige T.
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4 отзыва оставили туристы

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