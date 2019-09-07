2 отзыва оставили туристы

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Памуккале — природное сокровище Турции

Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город

5
2 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Сиде
Археологический комплекс на юго-западе Турции, в который включен древний Иераполис и источники Памуккале, — одна из самых ярких природо-культурный достопримечательностей 🏛️ страны.

И большинство гостей, конечно, стремится увидеть своими глазами сказочные каскады террасных ванн, украшенных белоснежными кальциевыми сталактитами.

На экскурсии 🧭 вы осмотрите геотермальные источники, познакомитесь с процессом природного творчества, при желании, искупаетесь в бассейне и узнаете самые важные факты из истории 📖 античного города-предшественника Памуккале.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €45 за человека

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Памуккале — природное сокровище Турции
Памуккале — природное сокровище Турции

Что вас ожидает

«Хлопковая крепость»
Из отеля вы отправитесь в провинцию Денизли, где вам предстоит лицезреть необычные пейзажи. Удивительный ландшафт Памуккале (что означает «хлопковая крепость») сформировался благодаря термальным водам, насыщенным кальцием. На экскурсии 🧭 вы узнаете о процессе формирования белых травертинов — хрупкой горной породы, образованной минералами карбоната кальция. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса вы сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.

Древний город 🏙️ Иераполис
Памуккале — современное местонахождение античного Иераполиса, возникшего во 2 тыс. до н. э. Эти места использовались как курортная местность с тех древних времен. Вы познакомитесь с историей 📖 города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности 🏛️, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, вы встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
  • Это автобусный тур.
  • В стоимость включено: транспорт, входной билет 🎫 на травертины Памуккале, античный город Хиераполис, обед, ужин.
  • Оплачивается дополнительно: напитки, купание (по желанию, билет — 60 лир) в термальном бассейне Карахаит (источник красной воды) и бассейне Клеопатры (по желанию, билет — 60 лир).
  • Что взять с собой: купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем.
  • Будьте готовы к долгой дороге (до 20 часов). В Памуккале вы проведёте до 3 часов от времени поездки.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Памуккале — природное сокровище Турции
Памуккале — природное сокровище Турции

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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2 отзыва оставили туристы

7 сентября 2019
Из плюсов: Гид Алена и водитель Али сделали свою работу на 5++ Интересная и увлекательная экскурсия в Памуккале и термальный источник. Кормили хорошо. Очень душевные рассказы о Турции и достопримечательностях. Из минусов:утомительные поездки по обязательным заездам по shoping маршруту. потратили около 2-3х часов на заезды по магазинам. Совет:берите беруши или наушники на случай, если в автобусе по "счастливой" случайности окажутся маленькие дети, которые могут орать всю дорогу, превращая ваш отдых в мучение. обязательно!!!узнавайте программу тура и что включено в стоимость, чтобы избежать неприятных переплат по ходу экскурсии. А также готовьтесь провести в дороге от 10 до 13 часов. Экскурсия для тех, кто хочет развеяться от утомительного All in.
29 сентября 2018
Очень интересная экскурсия. Кто не был, очень рекомендую посетить Памуккале. Действительно, 8-ое чудо света!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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