Что вас ожидает:Мы предлагаем утреннюю и вечернюю морские прогулки. Вас заберут на машине из отеля и доставят в порт Сиде. Там вы пересядете на частную яхту и отправитесь на морскую прогулку 👣. Вас ждут восхитительные виды на город-курорт с моря 🌊 яхте 🛥️ есть все необходимые рыболовные снасти для рыбалки в открытом море: удочки, сетки, наживка. Всё, что вы поймаете, приготовят тут же на мангале. Организационные детали:• Утреннее отплытие 10:00–15:00;

Вечернее отплытие 16:00–21:00;

Можно арендовать яхту на световой день с 10:00 до 18:00;

Возьмите с собой: удобную обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные очки и крем, головной убор, фотоаппарат, деньги на личные расходы и хорошее настроение.