Не-дайверы! Приветствуем любителей снорклинга (вид плавания под водой). Плавайте по своему усмотрению, и используйте наши дополнительные маски и ласты для плавания.
Важно знать:Навыки плавания базового уровня необходимы для подводного плавания.
Что входит
- Снаряжение для дайвинга
- Инструктаж для начинающих
- Обед, кофе и чай
- 2 погружения по 40 минут
- Профессиональный гид (Английский и Немецкий языки)
- Автобус из / в отель
- Страхование во время тура
Что не входит
- Все напитки
- Фотографии и видео
- Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Все отели в Сиде, Турция
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Prestige T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Prestige T. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Сиде