Prestige T. проводит ещё 6 экскурсий

Prestige T. – Гид из Сиде

Мы с удовольствием поможем Вам в Вашем первом опыте подводного плавания в кристально чистых водах Средиземного моря 🌊 Турции.



Мы уверены, что Вам будет интересно понаблюдать за разноцветными рыбами и увидеть впечатляющий коралловый риф в местах погружения, а также воспользоваться услугами профессиональных гидов по дайвингу с обучением для начинающих.



Мы предлагаем эту экскурсию ⛳ на целый день, чтобы предоставить отличные возможности как начинающим, так и опытным дайверам.