Prestige T. проводит ещё 6 экскурсий

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Подводное плавание с аквалангом

Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
Мы с удовольствием поможем Вам в Вашем первом опыте подводного плавания в кристально чистых водах Средиземного моря 🌊 Турции.

Мы уверены, что Вам будет интересно понаблюдать за разноцветными рыбами и увидеть впечатляющий коралловый риф в местах погружения, а также воспользоваться услугами профессиональных гидов по дайвингу с обучением для начинающих.

Мы предлагаем эту экскурсию ⛳ на целый день, чтобы предоставить отличные возможности как начинающим, так и опытным дайверам.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍀На природе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Подводное плавание с аквалангом
Подводное плавание с аквалангом
Не-дайверы! Приветствуем любителей снорклинга (вид плавания под водой). Плавайте по своему усмотрению, и используйте наши дополнительные маски и ласты для плавания.
Важно знать:Навыки плавания базового уровня необходимы для подводного плавания.
Что входит
  • Снаряжение для дайвинга
  • Инструктаж для начинающих
  • Обед, кофе и чай
  • 2 погружения по 40 минут
  • Профессиональный гид (Английский и Немецкий языки)
  • Автобус из / в отель
  • Страхование во время тура
Что не входит
  • Все напитки
  • Фотографии и видео
  • Любые личные расходы
Начало и место завершения
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Подводное плавание с аквалангом
Подводное плавание с аквалангом
Подводное плавание с аквалангом
Подводное плавание с аквалангом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Prestige T.
Prestige T.
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