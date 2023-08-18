Прокатиться на пиратской яхте, поплавать в открытом море и зарядиться энергией на пенной вечеринке
Приглашаем провести день на комфортабельном пиратском корабле! Вы насладитесь живописными видами побережья, вдоволь накупаетесь и повеселитесь на пенной вечеринке. Если повезёт, увидите дельфинов и морских черепах. Во время прогулки вас угостят сытным обедом и предложат безалкогольные напитки.
Ближайшие даты:
18
авг
авг
20
авг
авг
23
авг
авг
25
авг
авг
27
авг
авг
30
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
08:30-09:30 Трансфер из отелей
10:15-10:45 Отправление от причала на реке Манавгат
11:00 Остановка для плавания в открытом море
12:00 Обед на яхте: горячее, салат и гарнир
13:00 Остановка для плавания у острова Дельфинов
13:40 Пенная вечеринка на яхте
15:00 Остановка для плавания на песчаной косе в месте слияния Средиземного моря и реки Манавгат
16:00 Трансфер по отелям
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер, прогулка на яхте, обед, страховка, жилеты для купания
- На яхте будет возможность приобрести в баре безалкогольные и алкогольные напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиде
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю официальное туристическое агентство в Турции. Мы ответственно относимся к своему делу. Все наши программы предполагают страховку, лицензии, чёткий план и работающие кондиционеры. Мы консультируем и поддерживаем путешественников на всех этапах. Ваши счастливые лица и яркие впечатления — это то, ради чего мы работаем.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании