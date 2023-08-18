Прогулка на пиратском корабле из Сиде

Прокатиться на пиратской яхте, поплавать в открытом море и зарядиться энергией на пенной вечеринке

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем провести день на комфортабельном пиратском корабле! Вы насладитесь живописными видами побережья, вдоволь накупаетесь и повеселитесь на пенной вечеринке. Если повезёт, увидите дельфинов и морских черепах. Во время прогулки вас угостят сытным обедом и предложат безалкогольные напитки.
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Прогулка на пиратском корабле из Сиде
Ближайшие даты:
18
авг
20
авг
23
авг
25
авг
27
авг
30
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:30-09:30 Трансфер из отелей
10:15-10:45 Отправление от причала на реке Манавгат
11:00 Остановка для плавания в открытом море
12:00 Обед на яхте: горячее, салат и гарнир
13:00 Остановка для плавания у острова Дельфинов
13:40 Пенная вечеринка на яхте
15:00 Остановка для плавания на песчаной косе в месте слияния Средиземного моря и реки Манавгат
16:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер, прогулка на яхте, обед, страховка, жилеты для купания
  • На яхте будет возможность приобрести в баре безалкогольные и алкогольные напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
На яхте
Порт
Популярные места
Природа и пейзажи
Пираты

Похожие туры из Сиде

Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Составить объемное яркое представление о городе на авто-пешеходной экскурсии
по договорённости
Сегодня
Завтра
18 авг
19 авг
250 за всё до 3 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
28 отзывов
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
Групповая морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
у вашего отеля
18 авг
20 авг
22 авг
23 авг
22 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
17 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
у вашего отеля
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
4034 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сиде
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ