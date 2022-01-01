  1. Турция
  2. Экскурсии

Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Сиде
Многие могут подумать, что Зеленый Каньон — это горное ущелье.

Но это не так.

Это рукотворное творение человека — огромная дамба между скал.

Свое название каньон получил из-за цвета вода — она зеленая.

Вокруг дамбы появился заповедник, где любят отдыхать местные жители.

Здесь можно купаться, ловить рыбу 🐟, наслаждаться красивой природой и просто отдыхать.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде

Что вы увидите

  • Зеленый Каньон
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Остановка на смотровой площадке чтобы пофотографироваться;
  • Прибытие в порт Грин Каньон;
  • Отправление с Грин Каньон;
  • Остановка в бухте для купания. Здесь желающие могут ловить рыбу;
  • Обед;
  • Выезд в сторону Белека;
  • Возвращение в отели (17:30–18:00).

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Страховка
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Сиде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Насиб С. проводит ещё 6 экскурсий

Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
50
9 часов
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
12 отзывов
Сиде — обзорная экскурсия (страховка включена в стоимость)
25.5
9 часов
Сиде — обзорная экскурсия (страховка включена в стоимость)
8 отзывов
Демре – Мира – Кекова
42
15 часов
Демре – Мира – Кекова
8 отзывов
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
76
36 часов
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
7 отзывов
Морская прогулка на яхте Starcraft
30
9 часов
Морская прогулка на яхте Starcraft
7 отзывов
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)
30
9 часов
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)
6 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Рафтинг в каньоне Копрулу
14
8 часов
Рафтинг в каньоне Копрулу
12 отзывов
На лодке по Зеленому Каньону
40
9 часов
На лодке по Зеленому Каньону
9 отзывов
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
40
18 часов
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
4 отзыва
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
188
7 часов
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Два дня на планете Каппадокия
107
30 часов
Два дня на планете Каппадокия
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
155
4.5 часов
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
3 отзыва
Услышать истории древних руин, сделать снимки широкого водопада и полюбоваться убранством мечети