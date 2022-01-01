Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
Остановка на смотровой площадке чтобы пофотографироваться;
Прибытие в порт Грин Каньон;
Отправление с Грин Каньон;
Остановка в бухте для купания. Здесь желающие могут ловить рыбу;
Обед;
Выезд в сторону Белека;
Возвращение в отели (17:30–18:00).
Важная информация:
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
Трансфер от и до отеля
Обед
Безалкогольные напитки
Страховка
Услуги гида.
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.