Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Получите незабываемые эмоции от незабываемого приключения и от шикарного вида каньона и древнего каменного моста. Вам предстоит покорить красивейшую горную реку в национальном парке 🌳 Кёпрюлю Каньон. А за вашу безопасность будут отвечать профессиональные гиды-инструкторы.
Что входит
Экипировка
Рафтинг
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.