Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Получите незабываемые эмоции от незабываемого приключения и от шикарного вида каньона и древнего каменного моста. Вам предстоит покорить красивейшую горную реку в национальном парке 🌳 Кёпрюлю Каньон. А за вашу безопасность будут отвечать профессиональные гиды-инструкторы.