Горные пейзажи, бирюзовая вода и густая зеленьОзеро Грин Каньона — место, где стекаются 27 горных источников и называют его «оймапинар». Водохранилище, питавшее античный город 🏙️ Сиде создали ещё в античные времена римляне, тем самым обеспечивали пресной водой город и поля вокруг него, по многокилометровому акведуку и подземным тоннелям. Это было настоящее чудо древней инженерной мысли.

По пути вам встретятся цитрусовые, гранатовые, миндальные и гранатовые рощи, чудесные запахи и яркие краски которых, обязательно порадуют вас.

Организационные детали: