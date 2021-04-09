Тур начнется с трансфера от отеля на автобусе. Первой остановкой станет главная мечеть Манавгата, где вас ждет небольшой рассказ об истории ислама.

Сделайте небольшой перерыв, чтобы попробовать традиционную турецкую лепешку гёзлеме. Затем отправляйтесь в древний римский город Селевкия и узнайте краткую историю этого места. После вас отвезут к плотине Оймапинар, откуда открывается вид на Зеленый каньон и озеро.

Отведайте вкуснейший обед у Зеленого озера – здесь у вас будет около 2 часов на отдых. После обеда проведите около 1 часа в круизе по озеру: вы сможете искупать, порыбачить, поплавать на каноэ, понырять в воду с пирса или прокатиться с горки. Затем экскурсия сделает получасовую остановку у водопада Манавгат, куда при желании вы также можете зайти. Наконец, вы посетите апельсиновый сад, где попробуете свежий апельсиновый и гранатовый соки. Автобус отвезет вас обратно в отель примерно в 17:00.