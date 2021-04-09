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Откройте для себя природную красоту Сиде
Исследуйте древний Сиде на автобусе
Посетите все самые популярные достопримечательности Сиде за один день
Тур начнется с трансфера от отеля на автобусе. Первой остановкой станет главная мечеть Манавгата, где вас ждет небольшой рассказ об истории ислама.
Сделайте небольшой перерыв, чтобы попробовать традиционную турецкую лепешку гёзлеме. Затем отправляйтесь в древний римский город Селевкия и узнайте краткую историю этого места. После вас отвезут к плотине Оймапинар, откуда открывается вид на Зеленый каньон и озеро.
Отведайте вкуснейший обед у Зеленого озера – здесь у вас будет около 2 часов на отдых. После обеда проведите около 1 часа в круизе по озеру: вы сможете искупать, порыбачить, поплавать на каноэ, понырять в воду с пирса или прокатиться с горки. Затем экскурсия сделает получасовую остановку у водопада Манавгат, куда при желании вы также можете зайти. Наконец, вы посетите апельсиновый сад, где попробуете свежий апельсиновый и гранатовый соки. Автобус отвезет вас обратно в отель примерно в 17:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка на автобусе
Профессиональный гид
1-часовой круиз по Зеленому озеру
Обед у Зеленого озера
Рыбалка, катание с водной горки и плавание на каноэ
Туристическая страховка
Что не входит
Все напитки
Турецкие закуски
Плата за проход к водопаду
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Купальный костюм
Полотенце
Не допускаются
Домашние животные
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
5
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2
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
Hans
9 апр 2021
Отличный гид, разнообразная программа
А
Аноним
28 сен 2020
Немецкий гид не очень много сказал. На английском было лучше. Тем не менее, тур настоятельно рекомендуется.
E
Elina
30 авг 2019
Прекрасный день на Зеленом озере, вас подбирает отель, и этот день проходит очень быстро. Вы можете увидеть много чудесных мест. И будьте готовы быть залитыми водой, если на улице жарко, гидам нравится иметь водяную войну. Вам не нужно много времени в каждом месте, и чтобы войти к водопаду, вы должны заплатить немного, но это записано в информации, так что прочитайте ее до конца. Мне и моей маме очень понравилось это путешествие.
n
naomi
27 июня 2019
(Нидерланды)
Экскурсия была отличной, но обслуживание еще лучше. Заказывали экскурсию, но через несколько дней пересаживаемся на другую. Seventours был очень любезным и услужливым и изменил экскурсию. Экскурсия в Аланью была отличной, но у нас была проблема с утечкой кондиционера в автобусе, которая испортила нашу одежду. Мы рассказали об этом семерым, и они хотели решить проблему напрямую. Они ответили очень быстро и любезно и снова были очень любезны. Seventours предлагает лучший сервис, который я когда-либо видел, во время экскурсий. Обязательно бронируйте экскурсию к семидесяти!
Отличный тур Интересный автобус Очень веселые гиды
M
Moheddine
7 ноя 2019
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Великолепная экскурсия с великолепными видами + очень приветливые гиды, которые не раздумывают, чтобы показать нам вещи, не запланированные в программе :)
M
Manfred
23 окт 2019
Оригинал (de)
Встреча в отеле очень пунктуальна. Затем он направился к месту встречи, где встретились два автобуса. Здесь заключенных разделили по языку. Теперь побывали в мечети. Было очень интересно. Потом нас загнали в замусоренное грязное место, где мы должны были поесть и выпить (за определенную плату). Так как там было не очень приятно, обедали там очень немногие .... Потом мы прошли через Таврские горы к зеленому озеру (Манавгатское водохранилище). Здесь мы все пошли в очень чистый ресторан, и нам пришлось ждать более часа бесплатного обед (небольшая форель или куриный шашлык) напитки здесь были полностью завышены. Пиво = 4 € !!!!!! Затем мы проехали небольшой круг по водохранилищу, а также могли искупаться. Что сильно раздражало, так это фотограф, который был в каждом автобусе и постоянно фотографировал всех, хотя они и говорили, что не хотят. Потом нас отогнали.
Michael
5 окт 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Был хороший день.
N
Nancy
17 сен 2019
(Германия)
Landschaftlich gesehen wunderschön und absolut sehenswert, Reiseleiter leider völlig daneben, redet kaum und schläft ständig ein. Ansonsten kann man das durchaus machen.
A
Alexander
12 авг 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Мы забронировали эту экскурсию для поездки в Турцию, не выходя из дома. В соотношении цена / качество нет ничего плохого. Сама экскурсия была очень обширной и познавательной, мы смогли увидеть много страны и ее людей, не остались без внимания история и культура. Само путешествие проходит в открытом автобусе, то есть без окна. Это быстро создает ощущение джип-тура. Особенно понравилась морская прогулка, где не было возможности искупаться в зеленом озере «посмотреть картинку». К счастью, мы воспользовались этим из-за высоких температур. Вкратце: отлично - обязательно примите участие!
А
Аноним
8 авг 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Встреча была вовремя в отеле на автобусе-кабриолете. Это автобус без боковых окон. Очень весело в жаркую погоду. Если вы встретите другой автобус с откидным верхом, он станет влажным, потому что автобусы обрызгивают друг друга водой. Приветственное охлаждение. Экскурсия была хорошо организована, было на что посмотреть, и обед тоже был восхитительным. Идеальный день для меня
Malgorzata
25 июля 2019
(Бельгия)
Оригинал (en)
Легкое онлайн-бронирование. Очень профессиональное общение и организация. Мы многое повидали, но не спешили и не скучали. Понятный язык, приветливый персонал. Простой и прямой ответ в WhatsApp. Подобрать вовремя. Прекрасная экскурсия для детей и взрослых, еда включена, напитки не включены. Предоставлены исторические и активные части. Настоятельно рекомендуется. Потрясающие виды. Дети были в восторге.
A
André
9 июля 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хороший гид, понимающий, очень весело. Все очень красиво и стоит посмотреть. Мы рекомендуем.