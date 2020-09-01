Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите солнечный день на борту яхты
Потанцуйте на пенной вечеринке на борту
Искупайтесь в бирюзовых водах на Турецкой ривьере
Вас заберут из отеля на автобусе. Вы встретитесь с персоналом яхты, выберете обед по меню и получите карточку с заказом. Яхта отправится в путь от реки Манавгат. Гид, говорящий на нескольких языках, расскажет вам в общем о том, как будет проходить экскурсия.
Сразу после того, как яхта отчалит от берега, начнется диджей-сет. Вскоре вы сделаете первую остановку, где можно будет искупаться. После этого вы отправитесь к месту Манавгат-Босфор, где с одной стороны будет море, а с другой – река. Здесь вы можете арендовать водный мотоцикл или попробовать гёзлеме, традиоцонное блюдо турецкой кухни. Пока вы плаваете, экипаж будет готовить на гриле ваш обед, который будет подан на борту яхты.
После обеда вы отправитесь на остров Дельфинов. Сделайте вторую остановку и искупайтесь в море, а затем начнется пенная вечеринка. Третье место для купание будет расположено рядом с заливом Карабурун. По пути есть большой шанс увидеть в море дельфинов.
Ответы на вопросы
Что входит
Обед (рыба или курица, рис и салат)
Услуги гида, говорящего на нескольких языках
Страховка
Трансфер от/до отеля в турецком Сиде
Что не входит
Напитки
Фотографии
Мороженое
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Летняя шляпа
Купальный костюм
Полотенце
Солнцезащитный крем
Не допускаются
Домашние животные
Еда и напитки
Важная информация
Эта экскурсия подходит для любых участников
На борту будет достаточное количество спасательных жилетов. Если вы не очень хорошо плаваете, экипаж предоставит вам или вашим детям спасательные жилеты
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 81 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
1 сен 2020
(Германия)
Нас забрали из отеля вовремя. Автобус старел и сломался. Благодаря Corona на лодке хватило места всем. Я не хочу знать, насколько он был бы полным без короны. Вместо 240 человек было 112 человек. Остров дельфинов так и называется, к дельфинам никакого отношения не имеет. Хотя мы видели черепах. Было 4 перерыва на купание, можно было прыгнуть в лодку. Еда была очень вкусной и достаточной, цены на напитки тоже были в порядке. Мы взяли с собой напитки. Никто ничего не сказал. На лодке можно было сфотографироваться с попугаем и без него и купить их по 3 € / снимок. Здесь тоже можно договориться. ;) В конце была пенная вечеринка с громкой праздничной музыкой. Для детей был макияж и танцы. Персонал говорит на немецком, русском, турецком и английском языках.
А
Аноним
24 окт 2019
(Нидерланды)
Морская прогулка прошла нормально, пиво 3 евро довольно дорогое, бутылка воды приличная. Еда была в порядке, но просто не понимаю, почему он называется островом дельфинов, а дельфинов не видно. Пенная вечеринка прошла отлично!
H
Heiko
20 окт 2019
(Турция)
очень мило взять трубку является преимуществом. Персонал услужливый и приятный. к сожалению нет дельфинов.
А
Аноним
11 окт 2019
(Германия)
скучная поездка. Корабль слишком мал для стольких гостей
А
Аноним
3 окт 2019
(Великобритания)
Тур был хорош со всех сторон. Это был прекрасный день. Это началось утром в отеле. Нас подобрал автобус, у которого не было оконных стекол. Просто проехать на автобусе по автобану было забавно. Обидно, что я не могу приспособиться или здесь. Примерно через 45 минут мы попали на большой деревянный корабль. Потом по реке до первой остановки. Здесь у нас было время поплавать и покататься на водных лыжах. 10 минут по 20, - было нормально. Было очень весело. Вы также можете выпить свежевыжатый апельсиновый или гранатовый сок за 1,50 евро. Гезлеме с сыром, джемом или нутеллой можно было купить за 1 евро. Ближе к концу перерыва на корабле был подан обед. Рыба или курица с Ebly u. Салат был восхитительным. Затем поездка по Средиземному морю на остров дельфинов. Там можно было много купаться, прыгнуть в море с Борта или доплыть до острова. Затем все возвращается, включая пенную вечеринку на первой палубе. Приятно было то, что наш сын (6 лет) на
Joachim
30 сен 2019
(Германия)
Из-за сильного волнения мы въехали всего в 200 м в открытое море и снова свернули, остановились в лагуне на реке Манавгат, познакомились с грабежом с едой, кушетками за 2 €, поездкой на верблюде и затем пообедали на борту, а затем вернулись в причал вниз. Никакая компенсация за эту короткую поездку не получена в форме ваучера или подобного.
Z
Zhian
9 сен 2019
(Турция)
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас за такую большую ответственность, которую вы несете перед нами и преследует нашу поездку. Это меня очень поразило. Во-вторых, я должен сказать, что мы все вместе получили удовольствие от жизни на лодке, и каждый из нас наслаждался поездкой очень индивидуально. Еще раз спасибо, и мне очень приятно поговорить с Алией и узнать ее. Желаю фантастической жизни, дорогая Алия. ZhiAn
А
Аноним
22 авг 2019
(Россия)
Само море на комфортной лодке прекрасно, пейзажи прекрасны…. повар порадовал вкусным обедом, рыбка была супер! Пенная вечеринка так себе, было тесно… Дельфины похоже никогда не выплывают(Лежаки в местах остановки не предусмотрены(Фотографа на мыло…
S
Sybille
18 авг 2019
(Германия)
Мы отправились в путешествие с двумя детьми 9 и 4 лет, и даже они думали, что это здорово.
D
Dan
17 авг 2019
(Нидерланды)
Очень хорошая однодневная поездка. Заметил несколько черепах и несколько дельфинов. Напитки на борту не слишком дорогие. Пенная вечеринка понравилась и нашей дочке (12 лет). Еда тоже была хорошей.
E
Eugenia
15 авг 2019
(Германия)
Отличный тур. Всесторонние успешные экскурсии. Мы видели черепах и дельфинов. Пенная вечеринка была отличной!!! Вся команда была великолепна. Если мы снова приедем в Сиде, мы сделаем это снова.
Jeroen
15 авг 2019
(Нидерланды)
Очень приятная поездка, позволила нырять с лодки. К сожалению, дельфинов и черепах замечено не было. По-прежнему дикие животные. Пенная вечеринка также прошла успешно. Уйти с курорта за хорошую копейку. Нечего критиковать
K
Katia
12 авг 2019
(Швейцария)
Слишком много людей! Так что места всем не хватит. Напитки на борту слишком дорогие … мы останавливались с 9: 30-13: 00 в том же месте, то есть у реки. А в сторону острова у нас всего одна остановка. И снова к реке. Совершив много других водных прогулок, он впервые сделал так мало остановок, чтобы поплавать … очень, очень разочарован
А
Аноним
11 авг 2019
Все прошло отлично: от передачи до курьера, еды и обратного перевода. Экипаж был очень милым и веселым, а пенная вечеринка была отличной. Нам так повезло, что мы действительно увидели дельфинов очень близко к лодке, они высоко прыгнули, что было абсолютным событием.