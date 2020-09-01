Вас заберут из отеля на автобусе. Вы встретитесь с персоналом яхты, выберете обед по меню и получите карточку с заказом. Яхта отправится в путь от реки Манавгат. Гид, говорящий на нескольких языках, расскажет вам в общем о том, как будет проходить экскурсия.

Сразу после того, как яхта отчалит от берега, начнется диджей-сет. Вскоре вы сделаете первую остановку, где можно будет искупаться. После этого вы отправитесь к месту Манавгат-Босфор, где с одной стороны будет море, а с другой – река. Здесь вы можете арендовать водный мотоцикл или попробовать гёзлеме, традиоцонное блюдо турецкой кухни. Пока вы плаваете, экипаж будет готовить на гриле ваш обед, который будет подан на борту яхты.

После обеда вы отправитесь на остров Дельфинов. Сделайте вторую остановку и искупайтесь в море, а затем начнется пенная вечеринка. Третье место для купание будет расположено рядом с заливом Карабурун. По пути есть большой шанс увидеть в море дельфинов.