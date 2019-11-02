Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь потрясающими видами на национальный парк каньона Кёпрюлю
Научитесь рафтингу, спускаясь по крутым порогам
Испытайте настоящий восторг, устроив себе спортивное приключение на отдыхе
Выберите групповой или индивидуальный тур
Автобус с кондиционером доставит вас от отеля к месту начала экскурсии. Когда вы приедете в каньон Кёпрюлю, вам выдадут снаряжение (спасательный жилет, шлем и весло). Если вам понадобится дополнительное снаряжение, например, специальная обувь, вы можете приобрести его на месте.
После того как вы получите необходимую информацию, вы отправитесь в рафтинг-тур по холодным водам реки Кёпрючай. Пройдите около 14 км вниз по реке и остановитесь на середине пути, чтобы пообедать.
В конце программы вы сможете посмотреть кино и фотографии из вашего приключения, а также по желанию приобрести их. После того как вы переоденетесь, вас отвезут обратно в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в отеле и высадка из отелей в Аланье, Сиде, Белеке, Анталии и Кемере
Многоязычные туристические лидеры
Обед Куриный гриль, рис и салат
Снаряжение: спасательный жилет, шлем и весло
Страхование во время программы
Что не входит
Напитки
Дополнительное снаряжение (например, обувь)
DVD-фильм и фотографии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Купальный костюм
Полотенце
Солнцезащитный крем
Не допускаются
Домашние животные
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 3 лет
Беременные женщины
Люди с заболеваниями сердца
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 70 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Martina
2 ноя 2019
Целостный общий пакет! Трансфер работал отлично, экскурсия на лодке была очень веселой, а пейзаж несравненно красивым. Еда была вкусной и достаточной. Спасибо Гиду Осгару! Он просто не переставал побуждать нас к боевым кличам
K
Kristiane
25 окт 2019
Бронирование через GetYourGuide прошло без проблем. Подтверждение по электронной почте, дальнейший контакт через WhatsApp. На английском, но не проблема.
D
Diana
19 окт 2019
(Германия)
Нам очень понравилось путешествие. Пива было 4, -EUR за 0,5 л. Все было хорошо Было известно, что напитки не включены. Если вы ожидаете рафтинг-тур с большим количеством действий и текущим порогом подряд, вы ошибаетесь здесь. Однако, как семейный отдых с небольшим количеством острых ощущений, это место для вас! Наша группа была в возрасте от 11 до 51 года. Это было весело для всех! Рекомендуется обувь для купания, но не обязательно … легкая спортивная обувь тоже подойдет. Река на самом деле довольно холодная. Если вы чувствительны к воде, вы должны выбрать гидрокостюм. Мы взяли это для детей. Взрослые были жесткими. Вывод: процесс прошел хорошо, вы знали все условия и могли приспособиться к нему, мы сделаем это снова
А
Аноним
19 окт 2019
(Нидерланды)
Пришло много времени на ожидание, но как только работа началась, все было здорово!!!
J
Jon
14 окт 2019
(Турция)
Веселое семейное приключение по рафтингу, волнующее и отличное семейное приключение. Подходит для всех возрастов без опыта. Потрясающее место среди дикой природы, которое пересекает каньон протяженностью около 14 км и длится около 3,5 часов с минимум 3 остановками. Наш общий семейный пакет составил 88 евро, включая транспорт, обед и рафтинг, что представляет собой отличное соотношение цены и качества и веселый семейный день. Единственные отрицательные моменты - по прибытии, в месте рафтинга вас сильно уговорили (обманули) взять напрокат гидрокостюмы по 5 евро за штуку, а температура воды ниже 7 ° C (первая ложь, поскольку на самом деле она составляет около 13-15 ° C).. Вам также сообщают, что кроссовки для тренировок не подходят, и вынуждают покупать пластиковые туфли для рафтинга по цене 5 евро за пару. (Ложь №2, так как наш гид по плоту был одет в те же кроссовки Adidas, что и мой сын, которые, по его словам, не подходят). Наконец, очень трудно купить напитки по завышенной цене и ви
G
Grantley
7 окт 2019
(Великобритания)
Веселое занятие в красивой обстановке. Начинается с подъема и занимает около 1,5 часов до каньона. Приготовьтесь и направляйтесь к точке запуска примерно в 15 минутах от базы. Ваши вещи хранятся в сейфе у водителя, который является тузом. Они показывают видео и фотографии в конце, но они не являются обязательными. (25 евро за DVD) Также стоит упомянуть цену дополнительных услуг во время перерыва на полпути. Фанта / кокс / турецкая упаковка - 2 евро, пиво - 4 евро. Вы можете потратить около 1,5 часов на плоту с несколькими остановками для плавания, если хотите. Вода довольно свежая, поэтому смело к этому относитесь. Но очень рекомендую это всем.
M
Muhannad
11 сен 2019
(Ирак)
Очень захватывающий опыт, я рекомендую его для всех семей, пар и одиноких
Elke
19 авг 2019
(Бельгия)
Веселый день с детьми (6 лет). Легкий рафтинг, так что если вы ищете плотный сплав, это не место для него. Единственное, что раздражает, это то, что они заставляют вас смотреть видео после обеда, которое является длинным и громким. Вы можете купить его за 25 €, что также является завышенной ценой. Кроме этого, отличный день и стоит денег.
J
Jeanett
8 авг 2019
(Дания)
Ладно, рафтинг, но принесите свою воду в сумку, которая может справиться с водой, более дорогие напитки продаются в поездке.
А
Аноним
11 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Никто не говорит по-немецки или по-английски. Все только турецкие, за исключением того, кто не в туре. Связь = 0 Поездка заняла три часа, потому что водитель сделал 30-минутный перерыв в каждом магазине и отеле. Сам тур был хорош, но не для людей, которые хотят адреналина или активного отдыха, а скорее предназначен для детей или пожилых людей, поскольку это не настоящий рафтинг, а речное путешествие.
А
Аноним
4 авг 2021
(США)
Оригинал (en)
Все хорошо
S
Stefanie
22 окт 2020
(Германия)
Оригинал (de)
В целом это была хорошая поездка. Вода была довольно спокойной, приходилось много грести ... хотелось бы меньше ненужных перерывов ...
А
Аноним
30 сен 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Потрясающий опыт рафтинга, определенно рекомендую! Это идет немного медленно, ожидая всех, но в одной лодке есть забавные комедийные люди, ни одна примадонна, и никто, кто не гребет, это давит на вас, лол
А
Аноним
23 сен 2020
(Германия)
Uns hat es super viel Spass gemacht, der Guide war toll und die Landschaft bzw. Der Fluß einfach traumhaft schön. Etwas anstrengend war die lange Busfahrt mit teilweise zu vielen Stopps. Aber insgesamt ein super Erlebnis was ich nur weiterempfehlen kann.
P
Paul
5 сен 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Замечательная поездка, потрясающий гид, отличное общение во всем, очень рекомендуется