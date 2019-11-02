Автобус с кондиционером доставит вас от отеля к месту начала экскурсии. Когда вы приедете в каньон Кёпрюлю, вам выдадут снаряжение (спасательный жилет, шлем и весло). Если вам понадобится дополнительное снаряжение, например, специальная обувь, вы можете приобрести его на месте.

После того как вы получите необходимую информацию, вы отправитесь в рафтинг-тур по холодным водам реки Кёпрючай. Пройдите около 14 км вниз по реке и остановитесь на середине пути, чтобы пообедать.

В конце программы вы сможете посмотреть кино и фотографии из вашего приключения, а также по желанию приобрести их. После того как вы переоденетесь, вас отвезут обратно в отель.