Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Что вас ожидает

Античный театр и площадь Агора

Вы увидите амфитеатр, построенный во 2 веке до н. э. и рассчитанный на семнадцать тысяч зрителей. Услышите, как в нем ставились представления, зачем специальное пространство сцены заполнялось водой и почему на протяжении двух столетий в театре проходили не только гладиаторские бои, но и богослужения. Далее пройдете под аркой Веспасиана и попадете на торговую площадь Агора. Мы расскажем, какие сделки совершались на городском рынке и чья статуя располагалась рядом с воротами.

Музей и храм Аполлона

Важнейшую роль в жизни древнего города играло водоснабжение. Вы рассмотрите сохранившиеся элементы акведука, благодаря которому из реки Манавгат в дома поступала вода. А также увидите римские бани, которые позже использовались как гимназия. Кроме того, посетите местный археологический музей 🖼, где представлены статуи богов и богинь, барельефы, посуда, украшения и гробницы. В завершение оцените колонны мраморного храма Аполлона и услышите интересные факты из древнегреческой мифологии.

Организационные детали