Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

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Тайны античного Сиде

Погулять по руинам древнеримского города и раскрыть его историю с профессиональным гидом

Василиса
Василиса – представитель из Сиде
Старый Сиде — настоящий кладезь античной истории 📖.

Вы увидите традиционный римский театр, храм Аполлона, торговую площадь Агора и даже элементы акведука.

Мы расскажем, как люди жили на этой земле в древние времена: что они производили, чем торговали и как проводили свободное время.

А еще раскроем, почему Сиде притягивает влюбленных со всего света.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

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Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде

Что вас ожидает

Античный театр и площадь Агора
Вы увидите амфитеатр, построенный во 2 веке до н. э. и рассчитанный на семнадцать тысяч зрителей. Услышите, как в нем ставились представления, зачем специальное пространство сцены заполнялось водой и почему на протяжении двух столетий в театре проходили не только гладиаторские бои, но и богослужения. Далее пройдете под аркой Веспасиана и попадете на торговую площадь Агора. Мы расскажем, какие сделки совершались на городском рынке и чья статуя располагалась рядом с воротами.

Музей и храм Аполлона
Важнейшую роль в жизни древнего города играло водоснабжение. Вы рассмотрите сохранившиеся элементы акведука, благодаря которому из реки Манавгат в дома поступала вода. А также увидите римские бани, которые позже использовались как гимназия. Кроме того, посетите местный археологический музей 🖼, где представлены статуи богов и богинь, барельефы, посуда, украшения и гробницы. В завершение оцените колонны мраморного храма Аполлона и услышите интересные факты из древнегреческой мифологии.

Организационные детали

  • По запросу мы можем организовать трансфер от отеля и обратно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: амфитеатр — 40 лир, музей — 40 лир
Начало и место завершения
🚩 в Старом Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде
Тайны античного Сиде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василиса
Василиса
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов в Турции. С большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем все самое интересное о богатом прошлом и настоящем этой чудесной республики.
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