Памуккале (Хиераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры)
Что вас ожидает:У вас будет возможность испытать на себе омолаживающие и успокаивающее действие минеральных вод Памуккале, в которых когда-то купалась сама Клеопатра. Потрясающий воображение пейзаж дополняют руины города Хиераполис: амфитеатр, римские бани, храм Аполлона, археологический музей 🖼 и самый большой некрополь Анатолии. Говорят: «Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции»Программа экскурсии:• 05:00 — Выезд из гостиницы;
06:45 — Остановка для завтрака в ресторане «Mohan» (платно);
07:30 — Отъезд из ресторана «Mohan»;
08:30 — Текстильный магазин «Varol»;
09:30 — Кожаный центр «Studio»;
10:30 — Прибытие в Памуккале (Хиераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры);
13:30 — Отъезд из Памуккале;
14:00 — Обеденный перерыв в ресторане «Seyir» (шведский стол);
15:00 — Дегустация вин в винном центре;
16:30 — Конец экскурсии;
20:30 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для посещения бассейна и травертин (купальник, плавки, полотенце), головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду и сухой паёк.
Что входит
Страховка
Трансфер от/до отеля
Русскоговорящий гид-историк
Ужин
Входные билеты (Хиераполис и Травертиновые террасы)