  1. Турция
  2. Экскурсии

Тур по городу Анталия

5
1 отзыв
Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
Кто не знает знаменитые турецкие курорты «все включено», куда туристы приезжают за релаксирующим и расслабленным отдыхом, где все сделано ради них и для них.

Но так ли хорошо вы знаете страну, куда приезжаете? Ведь Турция это не только море 🌊 и территория гостиницы или отеля.

Анталия – портовый город 🏙️, который стоит здесь со времен древнейшей цивилизации.

Люди заселили ее еще в Каменном и Бронзовом веках.

Мы предлагаем вам узнать Анталию получше на нашей автобусно-пешеходной экскурсии 🧭.

Во время экскурсии, которая начнется с Сиде, вы посетите Александровский водопад, увидите Анталию с самой высокой точки, и самостоятельно исследуете Старый город.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €25 за человека

    Заказать экскурсию
Тур по городу Анталия
Тур по городу Анталия

Что вы увидите

  • Александровский Водопад
  • Тунектепе Анталия (Канатная дорога)
  • Старый город Анталии (Калеичи)
Вас заберут у вашего отеле в Сиде. В автобусе 🚌 с кондиционером Вы будете проезжать через Анталию. Первая остановка будет на Александровском водопаде. Вы будете запечатлены природной красотой обстановки и не забудьте сделать памятные фотографии 📸. Примерно через 30 минут Вы продолжите путь. По канатной дороге Вы доберетесь до Тюнектепе, самой высокой точки в центре Анталии. Насладитесь потрясающим видом на весь город 🏙️, а также захватывающей поездкой на фуникулёре. Далее Вы познакомитесь со старым городом
Что входит
  • Входной билет на канатную дорогу Анталия (Тунектепе)
  • Обед (в Старом городе Анталии)
  • Профессиональный гид (на английском, немецком и русском языках)
  • Автобус из отеля и обратно
  • Автобус с кондиционером
  • Страхование во время тура
Что не входит
  • Все напитки во время тура
  • Тур на лодке (по желанию в свободное время)
  • Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Тур по городу Анталия
Тур по городу Анталия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Prestige T.
Prestige T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

Prestige T. проводит ещё 5 экскурсий

Рафтинг в каньоне Копрулу
14
8 часов
Рафтинг в каньоне Копрулу
12 отзывов
На лодке по Зеленому Каньону
40
9 часов
На лодке по Зеленому Каньону
9 отзывов
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
40
18 часов
Памуккале и озеро Салда: два чуда природы за один день
4 отзыва
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
14
2 часа
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
1 отзыв
VIP трансфер, аэропорт, отель
40
1 час
VIP трансфер, аэропорт, отель

Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Путешествие в Каппадокию на 2 дня
69
13 часов
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
12 отзывов
Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона скал и пещер
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
50
9 часов
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
12 отзывов
Демре – Мира – Кекова
42
15 часов
Демре – Мира – Кекова
8 отзывов
Морская прогулка на яхте Starcraft
30
9 часов
Морская прогулка на яхте Starcraft
7 отзывов
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
76
36 часов
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
6 отзывов
Сиде — обзорная экскурсия (страховка включена в стоимость)
25.5
9 часов
Сиде — обзорная экскурсия (страховка включена в стоимость)
6 отзывов