Prestige T. – Гид из Сиде

Кто не знает знаменитые турецкие курорты «все включено», куда туристы приезжают за релаксирующим и расслабленным отдыхом, где все сделано ради них и для них.



Но так ли хорошо вы знаете страну, куда приезжаете? Ведь Турция это не только море 🌊 и территория гостиницы или отеля.



Анталия – портовый город 🏙️, который стоит здесь со времен древнейшей цивилизации.



Люди заселили ее еще в Каменном и Бронзовом веках.



Мы предлагаем вам узнать Анталию получше на нашей автобусно-пешеходной экскурсии 🧭.



Во время экскурсии, которая начнется с Сиде, вы посетите Александровский водопад, увидите Анталию с самой высокой точки, и самостоятельно исследуете Старый город.