Вас заберут у вашего отеле в Сиде. В автобусе 🚌 с кондиционером Вы будете проезжать через Анталию. Первая остановка будет на Александровском водопаде. Вы будете запечатлены природной красотой обстановки и не забудьте сделать памятные фотографии 📸. Примерно через 30 минут Вы продолжите путь. По канатной дороге Вы доберетесь до Тюнектепе, самой высокой точки в центре Анталии. Насладитесь потрясающим видом на весь город 🏙️, а также захватывающей поездкой на фуникулёре. Далее Вы познакомитесь со старым городом
Что входит
Входной билет на канатную дорогу Анталия (Тунектепе)
Обед (в Старом городе Анталии)
Профессиональный гид (на английском, немецком и русском языках)
Автобус из отеля и обратно
Автобус с кондиционером
Страхование во время тура
Что не входит
Все напитки во время тура
Тур на лодке (по желанию в свободное время)
Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.