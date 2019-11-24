4 отзыва оставили туристы

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Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда

Из Сиде — в горы к дикому озеру, термальным источникам, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры

2.8
4 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Сиде
Вы увидите не только главную достопримечательность 🏛️ Турции — каскады Памуккале — но и не менее прекрасное бирюзовое озеро Салда.

Полюбовавшись белыми пляжами, мы отправимся в Иераполис на встречу с античными руинами и огромным амфитеатром.

А после вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры или горячих водах красного Карахаита.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €55 за человека

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Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда

Что вас ожидает

Озеро необычного цвета
Озеро Салда еще называют «турецкими Мальдивами» за его белоснежные берега и лазурные воды. Такой цвет объясняется особым химическим составом воды, содержащей гидромагнезит, — по вкусу она довольно сладкая. Дикие пляжи поражают первозданной красотой, а обрамляют их зеленые горы ⛰️, покрытые сосновым лесом. Летом в этом горном регионе холоднее на все 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой расположен рядом с берегом.

Каскады с термальной водой
Недалеко от озера находится визитная карточка Турции — термальные источники Памуккале. Столетиями минеральные воды стекали по холмам: благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, познакомитесь с легендами о греческих богах и сделаете удивительные фотографии 📸 этого природного сокровища.

На обломках древности
После мы отправимся в Иераполис, священный город 🏙️, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны
И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов.
  • В стоимость включено: входные билеты 🎫 в Памукалле и Иераполис (10 евро), обед в кафе (напитки оплачиваются отдельно).
  • По желанию оплачивается посещение бассейна Клеопатры и Красного бассейна — по 15 евро за 30-40 минут.
  • В отличие от многих других групповых экскурсий, эта поездка не предполагает посещение магазинов с целью рекламы, а это значит, что у вас будет больше времени для осмотра достопримечательностей 🏛️.
  • Мы выезжаем рано утром, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой.
  • Возьмите с собой теплую одежду (по утрам в горах бывает прохладно), солнечные очки, головной убор и купальные принадлежности.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда

Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 04:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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4 отзыва оставили туристы

24 ноября 2019
Автобус опоздал на 1 час - перепутали название отеля. Зачем то заезжали в алкогольный завод-магазин на дегустацию. Ремни безопасности у пассажиров отсутствуют, кроме гида Али и водителя. Со слов гида, водитель ночью спал 1 час - накануне у него была поездка в Кападокию. Поездка заняла 16 часов, из них в Памуккале были минут 20, только наверху, 30 минут на бассейн, 10 минут на амфитеатр, 20 минут на переходы. Никому не рекомендую.
13 октября 2019
Заказывала экскурсию специально на сайте с русским гидом, так как отправляла маму с подругой. В итоге гид не рассказал совсем ничего. Трансфер задержали на 40 мин, потом ещё очень долго собирали туристов по отелям. В итоге в Помукалле приехали в 13:00. На самой локации было выделено всего лишь 2 часа. Сопровождения по Помукалле не было. Гид - водитель остался сидеть в автобусе. Качество экскурсии такое же как и у уличных торговцев. На Озеро Салда даётся 30 мин, оно холодное с глиной на дне. Все остальное время вы просто едете в автобусе.
Елена
Ответ гида:Здравствуйте, Варвара. Я очень расстроена, что вашей маме не понравилась экскурсия, но действительно в тот день автобус пришлось отправить без основного гида, так как гид по по очень веским причинам не смог поехать и времени заменить уже не было. По этим же причинам опоздал автобус. На Памуккале и Иераполись дается ровно 2 часа 45 минут, водитель засекает время. На озеро дается 1, 5 часа, но если все туристы готовы выехать раньше, то конечно автобус отправляется дальше. Извините за полученные не удобства, это форс мажор. Если Вы повторно обратитесь ко мне за экскурсией, предоставлю вам хорошую скидку!
23 июля 2019
Очень красивые и интересные места, приятный гид. Из минусов: раздолбанный автобус, постоянно глох; фонил микрофон, из-за чего было неудобно слушать гида. Не было ремней безопасностей, а учитывая манеру и скорость вождения водителя, они были бы не лишними. После невкусного ужина, начались проблемы с желудком. В целом, экскурсию рекомендую, но нужно проработать минусы.
26 апреля 2019
Одно дело фотографии, другое - самому окунуться в это чудо природы!!! Непередаваемо!!!! Рекомендую!!!!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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