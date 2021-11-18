3.3
4 отзыва
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде
В Каппадокию из Сиде

Что вы увидите 🤩

  • Караван-сарай
  • Замок Учхисар и обед
  • Воздушные шары
  • Долина любви
  • Подземный город Саратлы Кыркгоз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Экскурсия в Каппадокию из Сиде

Экскурсия в Каппадокию из Сиде становится намного приятнее с туром по Турции. Популярный тур по Каппадокии из Сиде, имеющий мистический климат, продолжает предлагать своим гостям незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой.
Экскурсия в Каппадокию организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем приключенческий Экскурсия в Каппадокию.

Начало экскурсии в Каппадокию

Несомненно, каждый мечтает взять свой багаж и отправиться в приятное путешествие ранним утром. Наши мечты, которые дарят волнение большинству из нас, сбываются, когда Экскурсия в Каппадокию доставляет своих гостей с назначенных остановок под теплым утренним солнцем. В то время как наше восторженное путешествие продолжается с перерывами на определенные моменты, мы посещаем нашу первую остановку, после короткого перерыва на завтрак, Подземный город Саратлы Кыркгез. Можно встретить подземные города, которые были построены в Каппадокии из-за частых нападений в историческом процессе региона. Мы снова поворачиваем наш маршрут в сторону Каппадокии, слушая рассказы и истории нашего гида в подземном городе Кыркгез в Сарате.
После приятного обеденного перерыва в аутентичном ресторане Каппадокии наша следующей остановкой будет Долина Любви.

Долина Любви

Невозможно пройти весь путь до Каппадокии, не остановившись в Долине Любви, которую мы можем назвать раем Турции. Все посетители, которые приезжают исследовать долину, не могут не влюбиться в этот регион в соответствии с названием долины. Вы будете очарованы уникальным видом и историей Долины Любви, которую вы можете посетить в первый день экскурсии в Каппадокию. Вы также можете насладиться видом на регион с высоты птичьего полета во время тура на воздушном шаре.
После посещения долины любви мы снова отправляемся с огромной программой, предусматривающие исследования других красот Каппадокии. Наша следующая остановка – долина Гереме. Музей под открытым небом Гереме, расположенный в долине, становится центром внимания всех посетителей региона. По этой причине в первой части нашей экскурсии в Каппадокию вы можете провести время в музее с веселой и мистической атмосферой.

Музей под открытым небом Гереме

Вы можете посетить любую из церквей, монастырей и часовен в музее в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Монастырь девочек – мальчиков
  • Церковь Эльмали
  • Змеиная церковь
  • Церковь Карикли
  • Темная церковь
  • Святая Барбара
  • Часовня Василия Блаженного
  • Церковь Токали
  • После посещения различных церквей и монастырей в музее и участия в гончарных мероприятиях мы находим время для фотосессий и заканчиваем наш первый день, чтобы отдохнуть в нашем отеле.
Второй день экскурсии в Каппадокию из Сиде

Воздушный шар

В первые утренние часы, в зависимости от погодных условий и пожеланий наших гостей, мы начинаем день с экскурсии на воздушном шаре, которая приходит на ум при упоминании Каппадокии. Наши гости, предпочитающие тур на воздушном шаре, должны сообщить об этом своему гиду до начала тура. Кроме того, мы рекомендуем нашим гостям, которые не хотят участвовать в туре на воздушном шаре, встать пораньше и насладиться уникальным видом, возможного увидеть только в Каппадокии. После экскурсии на воздушном шаре мы возвращаемся в наш отель, вкусно завтракаем и снова отправляемся в путь. Другие наши остановки, которые мы посетим сегодня, такие же веселые, насыщенные и полны приключений, как и вчера. Пункт назначения-Учисар.

Учисар

Учисар – это пиковая точка Каппадокии, включающее в себя сочетание самых панорамных видов. Замок Учисар, который является самой большой волшебной трубой Гереме, снова выступает в качестве крыши Каппадокии. Можете быть уверены в том, что уникальные пейзажи отразятся в ваших объективах с его историческими улицами и каменными домами. После тура по Учисару мы начинаем обратный путь в Сиде с посещения долины Гюверчинлик и панорамы Гереме.

Голубиная долина

Как один из самых незабываемых пешеходных маршрутов, долина является фаворитом экскурсий в Каппадокию из Сиде. Это чудесная среда с голубями, от которых он получил свое название, его безупречная природа, голубиные гнезда, вырезанные в скалах, и водопад, льющийся с высоты 15 метров. Вам захочется каждый год возвращаться в долину Гюверчинлик, где вы сможете насладиться прекрасными фоторамками и незабываемыми моментами.

Гереме Панорама

Наша последняя остановка в Каппадокии перед обратным путешествием-панорама Гереме. Наши экскурсии, которые сопровождаются веселой, теплой атмосферой и приятными беседами, продолжаются в регионе Панорама Гереме. Этот регион обычно известен как регион наблюдения за пейзажами, и дружеские беседы можно вести перед прекрасным видом каждый час дня, в то время как сладкая усталость тура снимается, в то время как у вас есть чашка горячего кофе в руке. Долина, которая сопровождает романтические моменты и предложения руки и сердца, особенно на закатах, оставит теплый покой в сердцах наших уважаемых гостей тура.
А теперь начинается обратный путь в Сиде. Но наши гастрольные визиты еще не закончились. Здесь есть Караван-сарай, который сохраняет свою мистическую атмосферу от прошлого до настоящего времени.

Каравансарай

На обратном пути мы посетим Каравансарай, который был построен в сельджукский период и сохранился до наших дней. Каравансарай, который в старые времена использовался для торговли и привлекал внимание интересующихся с входных ворот, является местом, где любители истории больше всего чувствуют волнение. С информацией, которую передает наш гид, мы продолжим наше путешествие, изучая важность Шелкового пути в истории и торговле, коммерческую историю того периода и традиции народа.
Завершение экскурсии в Каппадокию из Сиде
На этом этапе нашей поездки мы делаем перерыв на обед по нашему маршруту и возвращаемся в ваш отель или домой в из Белекe. Наше предполагаемое время прибытия-20.00-21.00.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Отель
  • Завтрак
  • Русскоговорящий гид
  • Трансфер
Что не входит?
  • Турецкое ночное шоу в Каппадокии и шоу крутых дервишей (по желанию)
  • Обед и напитки (оба дня)
  • Поездка на воздушном шаре (по желанию). Должен быть забронирован гидом и может быть оплачен наличными в день тура
  • Входные билеты в музей под открытым небом Гереме
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, четверг, суббота

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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