Что вы увидите
- Водопад Куршунлу
- канатную дорогу и Анталью с высоты птичьего полёта
- центр города...
Что вас ожидает:• Из Сиде на комфортабельном кондиционируемом автобусе 🚌, вы объедите водопады города;
- Затем вас доставят в центр города и у вас будет три часа для самостоятельной прогулки и шоппинга;
- Потом вас отвезут к канатной дороге и вы увидите курорт с высоты птичьего полёта;
- Закончится экскурсия ⛳ у вашего отеля в Сиде или его окрестностях.
Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты на фуникулёр.
Начало
🚩 встречаемся у Вашего отеля
Место завершения
🏁 ваш отель
Выберите дату для поездки
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
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Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий
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