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Водопады Анталии — прогулка по городу — канатная дорога

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Вы объедите водопады Анталии, прогуляетесь 👣 по городу и увидите курорт с высоты птичьего полёта, во время прогулки на канатной дороге.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €30 за человека

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Водопады Анталии — прогулка по городу — канатная дорога
Водопады Анталии — прогулка по городу — канатная дорога

Что вы увидите

  • Водопад Куршунлу
  • канатную дорогу и Анталью с высоты птичьего полёта
  • центр города...
Что вас ожидает:• Из Сиде на комфортабельном кондиционируемом автобусе 🚌, вы объедите водопады города;
  • Затем вас доставят в центр города и у вас будет три часа для самостоятельной прогулки и шоппинга;
  • Потом вас отвезут к канатной дороге и вы увидите курорт с высоты птичьего полёта;
  • Закончится экскурсия ⛳ у вашего отеля в Сиде или его окрестностях.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты на фуникулёр.
Что не входит
  • Обед
Начало
🚩 встречаемся у Вашего отеля
Место завершения
🏁 ваш отель
Водопады Анталии — прогулка по городу — канатная дорога

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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