Уникальное, яркое и популярное шоуУже несколько лет подряд «Огни Анатолии» удерживают два рекорда Книги рекордов Гиннесса: один — за самое быстрое исполнение танца с 241 танцевальным па в минуту, другой — за наибольшую аудиторию в 400 тыс. зрителей одновременно. Однако популярность шоу связана не только с его отличной хореографией и общей масштабностью.

Великолепные декорации, воссоздающие эпоху древних цивилизаций, яркие костюмы, сменяющие друг друга каждые две минуты, красивая музыка и интересное световое оформление сцены, разнообразие танцевальных стилей, от народных танцев до балета и модерна, — всё это делает шоу по-настоящему уникальным.