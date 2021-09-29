Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите удовольствие от незабываемой однодневной экскурсии в самом сердце природы
Отдохните во время круиза по изумрудному зеленому озеру
Оцените захватывающие виды на великолепные горы Таурус
Получите удовольствие от незабываемой однодневной экскурсии в самом сердце природы. День начнется с трансфера из отеля и поездки на автобусе к Зеленому каньону.
Совершите круиз в рамках 14-километрового тура по Большому каньону и проплывите 3 километра по Малому каньону. По пути вы сделаете несколько остановок. Полюбуйтесь пышным убранством зеленого каньона, проплывая вдоль изумрудно-зеленого озера. Будьте начеку, чтобы не пропустить редкую рыбную сову! После изучения Зеленого каньона вы сможете поплавать в сверкающих водах озера. Продолжайте круиз по каньону, после чего вас ждет остановка на обед в местном ресторане с видом на озеро.
После хорошего отдыха и вкусного обеда вы будете готовы открыть для себя другую часть Каньона. Испытайте восторг от захватывающего вида на горный хребет и леса вокруг вас. Остановитесь еще раз, чтобы вдоволь поплавать перед возвращением в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Гид
Лодочный тур по Зеленому каньону
Обед в стиле «шведский стол»
Что не входит
Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Купальный костюм
Полотенце
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
29 сен 2021
Автобус до места назначения был переполнен, но сама экскурсия была очень и очень приятной! Похоже, мы были в национальном парке или что-то в этом роде - это было хорошо, и я бы сделал это снова:-)
А
Аноним
23 сен 2021
(Люксембург)
Много ступенек вниз к пешеходному мосту, по которому, конечно же, придется снова подняться. Гид был очень любезным, а команда очень приятной. Я определенно рекомендовал бы это
А
Аноним
21 сен 2021
(Германия)
Встреча была в отеле вовремя, природа была действительно красивой, но, к сожалению, мы не можем рекомендовать остальную часть этого тура. Организация лодок на водохранилище, к сожалению, была катастрофической. Обслуживание с напитками на лодке было совершенно нормальным. Первоначально язык руководства был немецкий, но он был на русском и английском языках. На мой взгляд, весь тур затянулся, 1 остановка перед большой горой, потом мы пошли на купальную платформу на 30 минут, потом поесть (хотя и здесь у нас пропал аппетит), потом снова почти на 1 час до купальной платформы с возможностью рыбалки (если она вам нравится). На мой взгляд, это, к сожалению, только массовая переработка. Я бы не стал бронировать этот тур снова….
K
Kai
21 сен 2021
(Германия)
Одна звезда, потому что забрать вовремя, а в Зеленом каньоне довольно приятно. Минусы: 99% россиян. Лодки действительно переполнены, а перерывы на рыбалку и купание слишком долгие. Гид тоже был ненужным. Говорил только по русски и плохо по английски. Плохо питается, потому что еда холодная и слишком мало столов. Ресторан больше похож на хижину. Какой позор за потраченный впустую день!! Не рекомендуется.
А
Аноним
19 сен 2021
(Нидерланды)
У нас был очень хороший день, он был очень красивым и хорошо организованным. Остановки для плавания были забавными. У нас тоже была очень хорошая еда!
А
Аноним
15 сен 2021
Каньон фантастический - точка! К сожалению, все вокруг - кошмар. Мы забронировали тур на немецком языке, но если бы бортовой фотограф не говорил немного по-немецки, нас бы предали и продали. Экскурсовод говорил только по-русски и фрагментарно по-английски. Она даже не поняла переведенного текста. Из предыдущих лодочных экскурсий я знаю, что вы едите на борту, здесь нам пришлось подняться по многим ступеням до «ресторана».
D
Daniel
5 сен 2021
(Нидерланды)
Это была отличная лодка, но нам она очень понравилась, и еда была хорошо организована с бесплатными напитками.
N
Nicole
29 авг 2021
Красиво … Небольшая проблема со связью. Но об этом тоже нужно позаботиться. Еда была вкусная. Я рада, что заказала эту экскурсию такой несложной. PS. Кстати, получить гида намного дешевле, чем у туроператора.
А
Аноним
28 авг 2021
(Германия)
Это было очень приятно и очень приятно. Это обязательно, когда вы находитесь в Турции. К сожалению, руководство было не на немецком языке, как было обещано, а только на русском или английском языках. Но это было не так уж и плохо. В целом замечательная экскурсия.
M
Marcin
28 авг 2021
(Турция)
Прекрасные виды. Дополнительно во время поездки посещение апельсиновой фермы и дегустация сока. Возможна рыбалка. Организация в порядке, быстрый перевод. Средний обед.
K
Kerstin
21 авг 2021
Это было прекрасно.
А
Аноним
15 июля 2021
(Германия)
Не считая поездки, которая заняла более 2,5 часов вместо 45 минут, и мне пришлось взять сына на колени в течение последнего часа из-за переполненного автобуса, поездка на лодке была очень приятной. Все сотрудники были очень дружелюбны и организовали обратную поездку в дружеской атмосфере.
Loredana
24 июня 2021
(Бельгия)
Вверху топа! Обязательно, если вы собираетесь в Турцию
O
Omar
13 окт 2020
Вид был отличным, это определенно того стоило. Автобус и лодка были очень чистыми. Лодка была хорошо заполнена. Я бы рекомендовал это. Обед и перерывы для купания были в порядке. Гид был очень приятным и услужливым.
N
Nadine
29 сен 2020
(Германия)
Гид пришел вовремя и был очень дружелюбным. После того, как все были собраны, нас на экскурсию было 14 человек. Поездка до каньона заняла около 20-30 минут. Сначала остановка была у дамбы, чтобы сфотографироваться, а потом на корабль. Несколько сувенирных фотографий сделал фотограф на борту лайнера. Фото пришло по 4 евро каждая. Поездка длилась около полутора часов, и в конце мы искупались в лагуне. Потом отправляемся к ужину. Еда была хорошей, и этого было достаточно. Потом снова на месте в воде и обратно в отель. Так что в целом отличная экскурсия, которую приятно видеть.