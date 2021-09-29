Получите удовольствие от незабываемой однодневной экскурсии в самом сердце природы. День начнется с трансфера из отеля и поездки на автобусе к Зеленому каньону.

Совершите круиз в рамках 14-километрового тура по Большому каньону и проплывите 3 километра по Малому каньону. По пути вы сделаете несколько остановок. Полюбуйтесь пышным убранством зеленого каньона, проплывая вдоль изумрудно-зеленого озера. Будьте начеку, чтобы не пропустить редкую рыбную сову! После изучения Зеленого каньона вы сможете поплавать в сверкающих водах озера. Продолжайте круиз по каньону, после чего вас ждет остановка на обед в местном ресторане с видом на озеро.

После хорошего отдыха и вкусного обеда вы будете готовы открыть для себя другую часть Каньона. Испытайте восторг от захватывающего вида на горный хребет и леса вокруг вас. Остановитесь еще раз, чтобы вдоволь поплавать перед возвращением в отель.