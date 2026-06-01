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Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Сиде

Откройте для себя волшебство Каппадокии — страны воздушных шаров, каменных башен и подземных городов. Здесь скалы шепчут древние сказания, а рассветы окрашивают небо в самые нежные краски. Отправьтесь в путешествие, которое останется в вашем сердце навсегда.
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Сиде
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Сиде
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Сиде

Описание трансфер

Погружение в волшебную Каппадокию Ваше утро начнётся с перелёта — лёгкого и быстрого путешествия сквозь облака. Уже через час вы приземлитесь в Кайсери, где начнётся знакомство с одним из самых сказочных уголков Турции — Каппадокией. Потрясающие места и достопримечательности На протяжении двух дней вы увидите главные местные достопримечательности, посетите потрясающие природные локации, магазин лукума и вина, город гончаров и мастеров, подземный город. Совершите полет на воздушном шаре, любуясь невероятной панорамой, или устройте джип-сафари, а после вы и отведаете вкусную национальную кухню с её колоритными традициями и обычаями. До встречи на прекрасном приключении! Важная информация:
  • Обращаем ваше внимание: полет на воздушном шаре можно приобрести только у организатора тура. Покупка у сторонних продавцов не допускается — это может повлечь отказ в участии экскурсии.
  • Экскурсия проводится только для гостей, проживающих в регионах Анталья, Белек, Кемер, Сиде и Алания.
  • Для поездки необходимо взять с собой: заграничный паспорт (оригинал), деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки. Если прогнозируется пасмурная погода — возьмите дождевик или зонт.
  • Для подтверждения участия требуется 100% предоплата, так как авиабилеты бронируются заранее и не подлежат возврату.

Вторник, пятница в 03:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина Деврент
  • Голубиная долина и панорама Ухчисара
  • Магазин лукума и вина
  • Долина Любви
  • Аванос
  • Мастерская камня оникса
  • Подземный город
  • Панорама «Три красавицы»
Что включено
  • Авиабилеты
  • Обед, завтрак и ужин в отеле
  • Проживание в двухместном номере
  • Трансфер
  • Профессиональный гид
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Одноместное размещение - 35$
  • Джип-сафари на рассвете
  • Полет на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 03:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание: полет на воздушном шаре можно приобрести только у организатора тура. Покупка у сторонних продавцов не допускается - это может повлечь отказ в участии экскурсии
  • Экскурсия проводится только для гостей, проживающих в регионах Анталья, Белек, Кемер, Сиде и Алания
  • Для поездки необходимо взять с собой: заграничный паспорт (оригинал), деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки. Если прогнозируется пасмурная погода - возьмите дождевик или зонт
  • Для подтверждения участия требуется 100% предоплата, так как авиабилеты бронируются заранее и не подлежат возврату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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