8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
€27 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Церкви Стамбула
Совершить небольшое паломничество по христианским святыням
Начало: На Галатском мосту
7 авг в 09:00
8 авг в 09:30
€99 за всё до 3 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пройти по покоям султанов и разобраться в тонкостях восточной жизни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
165€157 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир22 июля 2024Экскурсия была хорошо организована. Англоязычный и русскоязычный гиды по ходу плавания сменяли друг друга и комментировали что проплываем. Хватили времени и познакомиться с городами-островами и поплавать желающим в Мраморном море.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Что ещё посмотреть»
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