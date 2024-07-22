Что ещё посмотреть – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Стамбуле, цены от €27, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
41 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
27 за человека
Церкви Стамбула
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Церкви Стамбула
Совершить небольшое паломничество по христианским святыням
Начало: На Галатском мосту
7 авг в 09:00
8 авг в 09:30
99 за всё до 3 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пешая
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пройти по покоям султанов и разобраться в тонкостях восточной жизни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
165157 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    22 июля 2024
    На кораблике - к чудесным Принцевым островам
    Экскурсия была хорошо организована. Англоязычный и русскоязычный гиды по ходу плавания сменяли друг друга и комментировали что проплываем. Хватили времени и познакомиться с городами-островами и поплавать желающим в Мраморном море.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На кораблике - к чудесным Принцевым островам
  2. Церкви Стамбула
  3. Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 157 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 41 ⭐ отзыв, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам