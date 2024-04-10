Детские экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» в Стамбуле, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
«Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
250 за всё до 4 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«Игровая зона для безопасного и весёлого времяпрепровождения самых маленьких гостей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
69 за человека
Детская экскурсия по Стамбулу
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Детская экскурсия по Стамбулу
Начало: У отеля туристов
«Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
«Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:00
70 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию! Гид очень интересно рассказывала, мы много успели посмотреть и самое важное, что дочь из состояния "мама, я не хочу на экскурсию, это скууучно" перешла в состояние "мама, это было круто!"
  • Э
    Эвелина
    24 марта 2024
    Детская экскурсия по Стамбулу
    Великолепная экскурсия детская по Стамбулу. Очень понравилась. Очень хорошо рассказывала гид Лиля. Много посмотрели и много узнали про город. Детям было очень интересно!
  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
    Были в Стамбуле 1 день с сыном 11 лет - спасибо Владиславу - получилась отличная, насыщенная, интересная прогулка!
  • В
    Вячеслав
    14 ноября 2023
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    6 часов для парка атракционов это перебор, уехал на такси. Учитывайте это при организации поездки.
  • Э
    Элеонора
    17 октября 2023
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Экскурсия очень понравилась, трансфер из/до отеля на комфортабельном микроавтобусе, забрали вовремя. В самом парке аттракционов предусмотрены развлечения и для самых
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    маленьких посетителей, и для детей постарше, есть несколько фуд-кортов. Всё красиво, чисто, без очередей. Обязательно приедем с детьми снова! Благодарим за организацию этой экскурсии!

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2023
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Все четко, без нареканий, спасибо.
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
    Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 250. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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