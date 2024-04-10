Н Наталья Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день Спасибо огромное за экскурсию! Гид очень интересно рассказывала, мы много успели посмотреть и самое важное, что дочь из состояния "мама, я не хочу на экскурсию, это скууучно" перешла в состояние "мама, это было круто!"

Э Эвелина Детская экскурсия по Стамбулу Великолепная экскурсия детская по Стамбулу. Очень понравилась. Очень хорошо рассказывала гид Лиля. Много посмотрели и много узнали про город. Детям было очень интересно!

Е Екатерина Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день Были в Стамбуле 1 день с сыном 11 лет - спасибо Владиславу - получилась отличная, насыщенная, интересная прогулка!

В Вячеслав Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд 6 часов для парка атракционов это перебор, уехал на такси. Учитывайте это при организации поездки.

Э Элеонора Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд читать дальше маленьких посетителей, и для детей постарше, есть несколько фуд-кортов. Всё красиво, чисто, без очередей. Обязательно приедем с детьми снова! Благодарим за организацию этой экскурсии! Экскурсия очень понравилась, трансфер из/до отеля на комфортабельном микроавтобусе, забрали вовремя. В самом парке аттракционов предусмотрены развлечения и для самых

Н Наталья Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд Все четко, без нареканий, спасибо.