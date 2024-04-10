1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
«Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«Игровая зона для безопасного и весёлого времяпрепровождения самых маленьких гостей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€69 за человека
Индивидуальная
5 часов
Детская экскурсия по Стамбулу
Начало: У отеля туристов
«Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
«Здесь есть Музей климата, библиотека, интерактивный научный центр для детей, где всё разрешается трогать, щупать и нажимать»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:00
€70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Гид очень интересно рассказывала, мы много успели посмотреть и самое важное, что дочь из состояния "мама, я не хочу на экскурсию, это скууучно" перешла в состояние "мама, это было круто!"
- ЭЭвелина24 марта 2024Великолепная экскурсия детская по Стамбулу. Очень понравилась. Очень хорошо рассказывала гид Лиля. Много посмотрели и много узнали про город. Детям было очень интересно!
- ЕЕкатерина14 марта 2024Были в Стамбуле 1 день с сыном 11 лет - спасибо Владиславу - получилась отличная, насыщенная, интересная прогулка!
- ВВячеслав14 ноября 20236 часов для парка атракционов это перебор, уехал на такси. Учитывайте это при организации поездки.
- ЭЭлеонора17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, трансфер из/до отеля на комфортабельном микроавтобусе, забрали вовремя. В самом парке аттракционов предусмотрены развлечения и для самых
- ННаталья6 сентября 2023Все четко, без нареканий, спасибо.
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 250. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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