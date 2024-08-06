1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€170 за всё до 2 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ваша идеальная фотопрогулка в Стамбуле
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Быстрое знакомство со Стамбулом: фотопрогулка
Начало: Немецкий фонтан (мы договариваемся в переписке)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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