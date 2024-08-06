Найдено 3 экскурсии в категории « Хаммам » в Стамбуле, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная Исторический хамам в сердце Стамбула Начало: В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14 € 70 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Термальный источник Ялова Начало: Ресепшн Вашего отеля € 400 за всё до 10 чел. Пешая 1 час Мини-группа до 8 чел. Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета Начало: Wyndham Istanbul Oldcity Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00. от € 40 за человека Другие экскурсии Стамбула

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Хаммам»

Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Хаммам», цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь