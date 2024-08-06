Хаммам – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Хаммам» в Стамбуле, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исторический хамам в сердце Стамбула
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Исторический хамам в сердце Стамбула
Начало: В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
70 за человека
Термальный источник Ялова
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Пешая
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Wyndham Istanbul Oldcity
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 40 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Хаммам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический хамам в сердце Стамбула
  2. Термальный источник Ялова
  3. Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Босфорский мост
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Хаммам" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 400.
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