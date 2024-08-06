2 часа
Индивидуальная
Исторический хамам в сердце Стамбула
Начало: В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
€70 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Wyndham Istanbul Oldcity
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €40 за человека
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