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15%
13 часов
Индивидуальная
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
575€489 за человека
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
172€155 за всё до 8 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€429 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 июля 2024Татьяна прекрасно всё организовывает, комфортный трансфер, очень приятная гостиница с отличными видами. Русскоговорящие гиды Екатерина и Елена просто сказка и находка. Это путешествие среди многих других буду точно помнить всегда
- ВВладислава29 июля 2024Тур великолепный. Организация на высшем уровне. Мы отказались от экскурсии во второй день, нам предложили конную прогулку. Очень все здорово, красиво! Спасибо большое
- ГГалина28 июля 2024Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид Екатерина очень интересно все
- ВВиктория23 июля 2024Я брала красный тур по каппадокии и дополнительно панораму шаров- все очень понравилось! Рекомендую!
- ГГорюнова19 июля 2024Добрый день. Очень довольны экскурсией в целом и работой экскурсоводов Арзу и Лены (Белоруссия). Четкая работа, без опозданий, хороший набор историко-культурных сведений. Вера, Сергей, Иван.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Однодневные»
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