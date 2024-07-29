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рассказала, выбрали Зеленый тур, гостиница классная, Cappa cave, с бассейном! Заселили в 11 утра, хотя могли бы и в 14, как положено. Спасибо за то, что можно просто отдыхать и получать удовольствие! Лететь на шаре всем советую, как в другой мир попадаешь!