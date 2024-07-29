Однодневные – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Стамбуле, цены от €155, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
На машине
скидка
15%
63 отзыва
13 часов
Индивидуальная
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
575489 за человека
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
На машине
скидка
10%
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
172155 за всё до 8 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
313 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
На автобусе
Полеты на самолетах
На квадроциклах
13 отзывов
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
429 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Татьяна прекрасно всё организовывает, комфортный трансфер, очень приятная гостиница с отличными видами. Русскоговорящие гиды Екатерина и Елена просто сказка и находка. Это путешествие среди многих других буду точно помнить всегда
  • В
    Владислава
    29 июля 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Тур великолепный. Организация на высшем уровне. Мы отказались от экскурсии во второй день, нам предложили конную прогулку. Очень все здорово, красиво! Спасибо большое
  • Г
    Галина
    28 июля 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
    Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид Екатерина очень интересно все
    читать дальше

    рассказала, выбрали Зеленый тур, гостиница классная, Cappa cave, с бассейном! Заселили в 11 утра, хотя могли бы и в 14, как положено. Спасибо за то, что можно просто отдыхать и получать удовольствие! Лететь на шаре всем советую, как в другой мир попадаешь!

    Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гидСпасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гидСпасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гидСпасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид
  • В
    Виктория
    23 июля 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
    Я брала красный тур по каппадокии и дополнительно панораму шаров- все очень понравилось! Рекомендую!
  • Г
    Горюнова
    19 июля 2024
    Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
    Добрый день. Очень довольны экскурсией в целом и работой экскурсоводов Арзу и Лены (Белоруссия). Четкая работа, без опозданий, хороший набор историко-культурных сведений. Вера, Сергей, Иван.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
  2. Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
  3. Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
  4. Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Босфорский мост
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 489 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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