С Сабина

невероятно интересная экскурсия по удивительным и крайне необычным местам. огромная благодарность Ангелине, вся информация была максимально насыщенной и легкой к пониманию, на все вопросы были ответы. меня буквально влюбили в историю Стамбула. обязательно буду рекомендовать, так как подобранные места просто потрясающие. спасибо!