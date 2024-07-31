По крышам – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Стамбуле, цены от €77, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По крышам и трущобам Стамбула
Пешая
скидка
25%
88 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула
Пешая
скидка
10%
61 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула: завтрак, вино и десерты
Откройте для себя лучшие террасы Стамбула: насладитесь завтраком с видом, сделайте фотосессию в османских нарядах, попробуйте местные вина и десерты
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 14:00
7 авг в 14:00
125113 за всё до 3 чел.
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
Пешая
15 отзывов
1 час
Фотопрогулка
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сабина
    31 июля 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    невероятно интересная экскурсия по удивительным и крайне необычным местам. огромная благодарность Ангелине, вся информация была максимально насыщенной и легкой к пониманию, на все вопросы были ответы. меня буквально влюбили в историю Стамбула. обязательно буду рекомендовать, так как подобранные места просто потрясающие. спасибо!
  • А
    Алёна
    30 июля 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Нам проводила экскурсию потрясающая девушка Ангелина. Очень внимательная ко всему: от момента встречи на точке до советов где вкусная пахлава. Экскурсия яркая,
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    запоминающаяся и супер оригинальная. Рассказала стооооолько историй, которые не описаны в общем доступе, что даже брат-подросток был впечатлен. Потрясающая девушка, супер профессионал, очень приятный человек. Всем-всем советую! Очень вам повезет, если получится провести экскурсию именно с ней.

  • Е
    Екатерина
    26 июля 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Просто потрясающая экскурсия! Открывает Стамбул, который сам никогда не увидишь! Интересная и насыщенная! Гид рассказывает так, что не хочется прощаться, а слушать и слушать, и чтобы экскурсия не заканчивалась как можно дольше

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По крышам и трущобам Стамбула
  2. Покорить топовые террасы Стамбула
  3. «Восточная сказка»: фотосессия на крыше
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 180 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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