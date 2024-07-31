скидка
25%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула: завтрак, вино и десерты
Откройте для себя лучшие террасы Стамбула: насладитесь завтраком с видом, сделайте фотосессию в османских нарядах, попробуйте местные вина и десерты
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 14:00
7 авг в 14:00
125€113 за всё до 3 чел.
1 час
Фотопрогулка
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССабина31 июля 2024невероятно интересная экскурсия по удивительным и крайне необычным местам. огромная благодарность Ангелине, вся информация была максимально насыщенной и легкой к пониманию, на все вопросы были ответы. меня буквально влюбили в историю Стамбула. обязательно буду рекомендовать, так как подобранные места просто потрясающие. спасибо!
- ААлёна30 июля 2024Нам проводила экскурсию потрясающая девушка Ангелина. Очень внимательная ко всему: от момента встречи на точке до советов где вкусная пахлава. Экскурсия яркая,
- ЕЕкатерина26 июля 2024Просто потрясающая экскурсия! Открывает Стамбул, который сам никогда не увидишь! Интересная и насыщенная! Гид рассказывает так, что не хочется прощаться, а слушать и слушать, и чтобы экскурсия не заканчивалась как можно дольше
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 180 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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