Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 46%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Стамбулу
Пешая
скидка
9%
77 отзывов
8 часов
Групповая
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Сегодня в 08:30
7 авг в 08:30
9586 за человека
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
13 отзывов
1 день
Билеты
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
35 за билет
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
скидка
30%
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Начало: По договорённости
Расписание: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350245 за всё до 8 чел.
Скрытые жемчужины Стамбула
Пешая
скидка
46%
410 отзывов
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
6535 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    15 июля 2024
    Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
    Билеты прислали накануне. В описании нигде не указано, что с собой нужно иметь платок и быть полностью закрытым. Можно это всё купить на месте, но выдают такую синтетику, что находиться в этом невозможно.
  • A
    Anatolii
    17 июня 2024
    Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
    Все было четко и соответствовало ожиданиям. Сразу после онлайн оплаты пришло подтверждение бронирования и предупреждение о том, что электронный билет
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    будет прислан за сутки. Так и было. Электронный билет позволил мне не стоять в очереди в кассу на аномальной жаре. Оцениваю именно организационно-техническую часть. Что касается Святой Софии, то это настолько знаменитый памятник, что вряд ли будет уместна моя оценка. Разумеется, жаль, что туристам доступна только галерея, и жаль, что большинство мозаик занавешены. И все же, даже то, что удалось увидеть, оставило сильные впечатления.

  • Н
    Никита
    10 июня 2024
    Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
    Прекрасно провели время.
  • N
    Natalia
    9 июня 2024
    Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
    Прекрасная возможность посетить Св Софию без очереди! Я пришла в 9.30, очередь за билетами уже была немаленькая, а на сам
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    вход никого не было- поэтому я ни секунды нигде не стояла! Св София прекрасна; аудиогид - да, надо скачивать. Но я много всего читала про Св Софию ранее, и аудиогид был небольшим подспорьем. В кассе билет 25 евро; как купить по такой цене так и не поняла. Поэтому покупка здесь - прекрасный выход. Особенно в высокий сезон!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Стамбулу
  2. Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
  3. Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
  4. Скрытые жемчужины Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 245 со скидкой до 46%. Туристы уже оставили гидам 501 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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