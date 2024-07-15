скидка
9%
8 часов
Групповая
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Сегодня в 08:30
7 авг в 08:30
95€86 за человека
1 день
Билеты
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€35 за билет
скидка
30%
2 часа
Водная прогулка
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Начало: По договорённости
Расписание: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350€245 за всё до 8 чел.
скидка
46%
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
65€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина15 июля 2024Билеты прислали накануне. В описании нигде не указано, что с собой нужно иметь платок и быть полностью закрытым. Можно это всё купить на месте, но выдают такую синтетику, что находиться в этом невозможно.
- AAnatolii17 июня 2024Все было четко и соответствовало ожиданиям. Сразу после онлайн оплаты пришло подтверждение бронирования и предупреждение о том, что электронный билет
- ННикита10 июня 2024Прекрасно провели время.
- NNatalia9 июня 2024Прекрасная возможность посетить Св Софию без очереди! Я пришла в 9.30, очередь за билетами уже была немаленькая, а на сам
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Популярные экскурсии»
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