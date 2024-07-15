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будет прислан за сутки. Так и было. Электронный билет позволил мне не стоять в очереди в кассу на аномальной жаре. Оцениваю именно организационно-техническую часть. Что касается Святой Софии, то это настолько знаменитый памятник, что вряд ли будет уместна моя оценка. Разумеется, жаль, что туристам доступна только галерея, и жаль, что большинство мозаик занавешены. И все же, даже то, что удалось увидеть, оставило сильные впечатления.