SPA и хаммамы – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA и хаммамы» в Стамбуле, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
70 за всё до 3 чел.
Отдых в старинном хамаме Стамбула
16 отзывов
1 час
Индивидуальная
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
65 за человека
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
На машине
42 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
315 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марика
    27 июня 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Спасииибо огромное организатору экскурсии Сабри и замечательной девушке Сулу, которая целый день сопровождала нас в путешествии на Ялову. Получили множество
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    приятных эмоций, и не только от купания в термальных источниках, но и от общения с нашей гидом)… Сулу была очень заботлива и внимательна к нам, а ещё она рассказала много интересных исторических фактов и культурных особенностей Турции, провела по красивейшим местам курорта, и приятным завершением стал ужин в ресторане с видом на Мраморное море (Сулу порекомендовала очень вкусные блюда местной кухни). Все домашние остались ооочень довольны, будем рекомендовать друзьям).

  • O
    OXANA
    22 июня 2024
    Отдых в старинном хамаме Стамбула
    Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в том числе по допуслугам,
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    и показывайте переписку на входе при оплате, поскольку на входе вам предложат заплатить совершенно другую цену как за хамам, так и за допуслуги, но соглашаются с вашей ценой, которую назвал гид

    Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, вПрекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, вПрекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в
  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Спасибо, за интересное путешествие в Ялова! Сулу наш гид очень приветливая, была внимательна к нашим пожеланиям. Очень легка в общении
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    и доброжелательна. Программа экскурсии интересна и отлично продумана. Отдых в спа, прогулка по парку с термальными источниками и в заключении ужин в ресторане с красивым видом на море. Сулу помогла сориентироваться с выбором блюд, рассказала о деликатесах местной кухни. Пожелания более точнее относиться к распределению времени . Нас не сориентировали по времени и пришлось взять эту ответственность на себя. Также хотелось бы получить более разнообразную информацию о культуре этой страны которая оставила бы более положительное впечатление о культуре этого народа. С уважением, Елена, Галина, Яри, Даниэла

  • С
    Степан
    12 мая 2024
    Отдых в старинном хамаме Стамбула
    Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая, в районе Султанахмет. Стандартная
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    процедура длится 30 минут, опыт интересный, но работники (кроме ресепешна) не особо владеют английским, поэтому было немного тяжеловато с ними общаться. Пятёрка, потому что экскурсия выступает посредником между хамамом и вами, и за уровень английского сотрудников она не отвечает:)

    Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая
  • А
    Алена
    9 мая 2024
    Отдых в старинном хамаме Стамбула
    Прекрасный хамам, шикарное обслуживание, с нам обращались как с женами султанов. Каждая женщина должна хотя бы раз в месяц пользоваться данными услугами.
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
    Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «SPA и хаммамы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
  2. Отдых в старинном хамаме Стамбула
  3. Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "SPA и хаммамы" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 315. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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