3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€65 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарика27 июня 2024Спасииибо огромное организатору экскурсии Сабри и замечательной девушке Сулу, которая целый день сопровождала нас в путешествии на Ялову. Получили множество
- OOXANA22 июня 2024Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в том числе по допуслугам,
- ЕЕлена21 июня 2024Спасибо, за интересное путешествие в Ялова! Сулу наш гид очень приветливая, была внимательна к нашим пожеланиям. Очень легка в общении
- ССтепан12 мая 2024Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая, в районе Султанахмет. Стандартная
- ААлена9 мая 2024Прекрасный хамам, шикарное обслуживание, с нам обращались как с женами султанов. Каждая женщина должна хотя бы раз в месяц пользоваться данными услугами.
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Прекрасная экскурсия, дети и мы остались в восторге! Приятное общение с гидом, как будто мы старые знакомые! Очень понравилось! Реккомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «SPA и хаммамы»
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