Все – экскурсии в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» в Стамбуле, цены от €27, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Влюбиться в Стамбул за один день
Пешая
38 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Стамбул за один день
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
244 за всё до 6 чел.
Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
Пешая
30 отзывов
5.5 часов
Групповая
до 28 чел.
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
70 за человека
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
41 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
27 за человека
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
На яхте
На яхте по Босфору
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Позвольте себе забыться в чарующем великолепии Стамбула
295236 за всё до 10 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
На машине
скидка
14%
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:30
5951 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Стамбул (в группе, всё включено)
Пешая
4.5 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Стамбул (в группе, всё включено)
Посетить главные места исторического центра и прокатиться на кораблике по Босфору
Начало: У Египетского обелиска
Расписание: в среду и субботу в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
80 за человека
Церкви Стамбула
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Церкви Стамбула
Совершить небольшое паломничество по христианским святыням
Начало: На Галатском мосту
7 авг в 09:00
8 авг в 09:30
99 за всё до 3 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пешая
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пройти по покоям султанов и разобраться в тонкостях восточной жизни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
165157 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    22 июля 2024
    На кораблике - к чудесным Принцевым островам
    Экскурсия была хорошо организована. Англоязычный и русскоязычный гиды по ходу плавания сменяли друг друга и комментировали что проплываем. Хватили времени и познакомиться с городами-островами и поплавать желающим в Мраморном море.
  • и
    ирина
    19 мая 2024
    Влюбиться в Стамбул за один день
    Нашим гидом был Нури. Очень приятный и уважительный, увлечено и увлекательно рассказывал, не торопил, прошло все прекрасно.
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
    Была на экскурсии в феврале. Интересные места, красивые здания, пейзажи. Экскурсовод много всего знает, много всего рассказывает. Есть один нюанс
    читать дальше

    - я не всегда понимала экскурсовода. Он пытался влить нам много интересного материала, но я не понимала русского языка под сильным акцентом. Очень люблю слушать различные факты и истории, но здесь пришлось себя заставлять максимально напрягать уши и мозг для перевода.

  • О
    Оксана
    26 апреля 2023
    Влюбиться в Стамбул за один день
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо гиду Хидо! Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Влюбиться в Стамбул за один день
  2. Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
  3. На кораблике - к чудесным Принцевым островам
  4. Прогулка по Босфору на люксовой яхте
  5. Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 27 до 244 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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