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- я не всегда понимала экскурсовода. Он пытался влить нам много интересного материала, но я не понимала русского языка под сильным акцентом. Очень люблю слушать различные факты и истории, но здесь пришлось себя заставлять максимально напрягать уши и мозг для перевода.