6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Стамбул за один день
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€244 за всё до 6 чел.
5.5 часов
Групповая
до 28 чел.
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
€70 за человека
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
€27 за человека
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Позвольте себе забыться в чарующем великолепии Стамбула
295€236 за всё до 10 чел.
скидка
14%
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:30
59€51 за всё до 7 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Стамбул (в группе, всё включено)
Посетить главные места исторического центра и прокатиться на кораблике по Босфору
Начало: У Египетского обелиска
Расписание: в среду и субботу в 09:00
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€80 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Церкви Стамбула
Совершить небольшое паломничество по христианским святыням
Начало: На Галатском мосту
7 авг в 09:00
8 авг в 09:30
€99 за всё до 3 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пройти по покоям султанов и разобраться в тонкостях восточной жизни
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
165€157 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир22 июля 2024Экскурсия была хорошо организована. Англоязычный и русскоязычный гиды по ходу плавания сменяли друг друга и комментировали что проплываем. Хватили времени и познакомиться с городами-островами и поплавать желающим в Мраморном море.
- иирина19 мая 2024Нашим гидом был Нури. Очень приятный и уважительный, увлечено и увлекательно рассказывал, не торопил, прошло все прекрасно.
- ССветлана12 мая 2024Была на экскурсии в феврале. Интересные места, красивые здания, пейзажи. Экскурсовод много всего знает, много всего рассказывает. Есть один нюанс
- ООксана26 апреля 2023Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо гиду Хидо! Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 27 до 244 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Все», 109 ⭐ отзывов, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь