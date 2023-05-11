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с посещением музеев мадам Тюссо и иллюзий, дальше прокатились на кораблике по Босфору. Дочке очень понравилось, гид даже подарил ей браслетик в подарок. Узнали много нового, остались в полном восторге. Приедем ещё.