За городом и природа – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Стамбуле, цены от €69. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
295 за всё до 7 чел.
Из Стамбула - на лавандовые поля
На автобусе
Полеты на самолетах
2 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Стамбула - на лавандовые поля
Позавтракать в ресторане-самолёте, погулять по лавандовым полям и посетить клубничную ферму
Начало: У вашего отеля или в районе Султанахмет
Расписание: в субботу в 08:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
69 за человека
Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
Пешая
2 отзыва
4 часа
Водная прогулка
Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
Забраться на Галатскую башню, окунуться в мир фантазий и прокатиться на кораблике
Начало: У площади Таксим или по договоренности
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    11 мая 2023
    Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
    Гид рассказывает доступно, интересно, поддерживает живое общение и даёт советы по дальнейшему посещению города. Наша экскурсия была по району Бейоглу
    читать дальше

    с посещением музеев мадам Тюссо и иллюзий, дальше прокатились на кораблике по Босфору. Дочке очень понравилось, гид даже подарил ей браслетик в подарок. Узнали много нового, остались в полном восторге. Приедем ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Стамбула - на озеро Сапанджа
  2. Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
  3. Из Стамбула - на лавандовые поля
  4. Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 315. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «За городом и природа», 17 ⭐ отзывов, цены от €69. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам