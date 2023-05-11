8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€295 за всё до 7 чел.
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Стамбула - на лавандовые поля
Позавтракать в ресторане-самолёте, погулять по лавандовым полям и посетить клубничную ферму
Начало: У вашего отеля или в районе Султанахмет
Расписание: в субботу в 08:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€69 за человека
4 часа
Водная прогулка
Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
Забраться на Галатскую башню, окунуться в мир фантазий и прокатиться на кораблике
Начало: У площади Таксим или по договоренности
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения11 мая 2023Гид рассказывает доступно, интересно, поддерживает живое общение и даёт советы по дальнейшему посещению города. Наша экскурсия была по району Бейоглу
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «За городом и природа»
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Сейчас в Стамбуле в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 315. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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