Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Весь Стамбул за день!

Наш автобус провезет вас по главным дорогам, площадям и видовым точкам мегаполиса. А благодаря гиду ваше знакомство со Стамбулом станет осознанным и познавательным. Вы не только откроете историю 📖 города и достопримечательностей 🏛️, но и услышите о Турции: о государствах древней Анатолии, современной жизни страны, национальных традициях и кухне 🥧. Итак, в программе:

Площадь Ипподром — центр политической, общественной и спортивной жизни в Константинополе

Голубая мечеть — великий образец исламской архитектуры с 6 минаретами и изящными изразцами в интерьере

Собор Святой Софии, или Айя-София — главная святыня Византийской империи, превращенная в мечеть

Хамам Хюррем Султан — роскошные бани, которые в 16 веке приказал построить Сулейман Великолепный для своей любимой Роксоланы

Площадь Чемберлиташ на месте древнего форума, от которого осталась одна колонна

Гранд-базар — торговый город 🏙️ в городе, двери в мир восточных специй, ковров, ламп и сладостей

Площадь Беязит, где расположены одноименная мечеть и Стамбульский университет

Мечеть Сулеймание — шедевр османского архитектора Синана и место, около которого вам откроются дивные панорамы города

Район Эминёню с шумной пристанью и Египетским базаром, где вы сможете купить вкуснейший турецкий лукум

В финальной части экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по Босфору на кораблике. Она поможет вам ощутить дух города и подарит отличные ракурсы для фото. С борта вы увидите:

Девичью башню, которую окружают вековые легенды

Крепость Румелихисар, построенную османами, чтобы захватить Константинополь

Холм Чамлыджа с новой белоснежной мечетью

Босфорский мост, соединяющий два континента

Организационные детали

Все входные билеты 🎫 и обед включены в стоимость, дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия