Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия

Увидеть самые знаковые достопримечательности, проплыть по Босфору и узнать о Турции за 8 часов

Ramazan
Ramazan – экскурсионное агентство из Стамбула
В этой программе мы объединили ключевые места из списков путешественников «Посмотреть в Стамбуле».

Вас ждут великолепные мечети — Голубая и Сулеймание; собор Святой Софии с богатейшей историей; прогулка 👣 на кораблике по живописному Босфору; древние площади и современные артерии города.

Экскурсия ⛳ проходит в группе до 20 человек с гидом, который поможет вам узнать Стамбул.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €44 за человека

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15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия

Что вас ожидает

Весь Стамбул за день!
Наш автобус провезет вас по главным дорогам, площадям и видовым точкам мегаполиса. А благодаря гиду ваше знакомство со Стамбулом станет осознанным и познавательным. Вы не только откроете историю 📖 города и достопримечательностей 🏛️, но и услышите о Турции: о государствах древней Анатолии, современной жизни страны, национальных традициях и кухне 🥧. Итак, в программе:

  • Площадь Ипподром — центр политической, общественной и спортивной жизни в Константинополе
  • Голубая мечеть — великий образец исламской архитектуры с 6 минаретами и изящными изразцами в интерьере
  • Собор Святой Софии, или Айя-София — главная святыня Византийской империи, превращенная в мечеть
  • Хамам Хюррем Султан — роскошные бани, которые в 16 веке приказал построить Сулейман Великолепный для своей любимой Роксоланы
  • Площадь Чемберлиташ на месте древнего форума, от которого осталась одна колонна
  • Гранд-базар — торговый город 🏙️ в городе, двери в мир восточных специй, ковров, ламп и сладостей
  • Площадь Беязит, где расположены одноименная мечеть и Стамбульский университет
  • Мечеть Сулеймание — шедевр османского архитектора Синана и место, около которого вам откроются дивные панорамы города
  • Район Эминёню с шумной пристанью и Египетским базаром, где вы сможете купить вкуснейший турецкий лукум

В финальной части экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по Босфору на кораблике. Она поможет вам ощутить дух города и подарит отличные ракурсы для фото. С борта вы увидите:

  • Девичью башню, которую окружают вековые легенды
  • Крепость Румелихисар, построенную османами, чтобы захватить Константинополь
  • Холм Чамлыджа с новой белоснежной мечетью
  • Босфорский мост, соединяющий два континента

Организационные детали

Все входные билеты 🎫 и обед включены в стоимость, дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 20 человек
  • Вас заберут из отеля и привезут обратно
  • Все достопримечательности кроме Хаммама Хюррем и Гранд-базара вы осмотрите и снаружи, и внутри
  • Прогулка по Босфору на кораблике длится 1-1, 5 часа
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия
15 чудес Стамбула. Групповая автобусная экскурсия

Экскурсия проводится в пятницу в 09:00 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ramazan
Ramazan
Приветствую путешественников от лица нашей компании с многолетним опытом с сфере туризма. Наша задача — обеспечить качественный отдых и обслуживание каждому гостю Стамбула. Миссия — максимально способствовать созданию цивилизованного туристического рынка. Будем рады вам на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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