Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Весь Стамбул за день! Наш автобус провезет вас по главным дорогам, площадям и видовым точкам мегаполиса. А благодаря гиду ваше знакомство со Стамбулом станет осознанным и познавательным. Вы не только откроете историю 📖 города и достопримечательностей 🏛️, но и услышите о Турции: о государствах древней Анатолии, современной жизни страны, национальных традициях и кухне 🥧. Итак, в программе:
Площадь Ипподром — центр политической, общественной и спортивной жизни в Константинополе
Голубая мечеть — великий образец исламской архитектуры с 6 минаретами и изящными изразцами в интерьере
Собор Святой Софии, или Айя-София — главная святыня Византийской империи, превращенная в мечеть
Хамам Хюррем Султан — роскошные бани, которые в 16 веке приказал построить Сулейман Великолепный для своей любимой Роксоланы
Площадь Чемберлиташ на месте древнего форума, от которого осталась одна колонна
Гранд-базар — торговый город 🏙️ в городе, двери в мир восточных специй, ковров, ламп и сладостей
Площадь Беязит, где расположены одноименная мечеть и Стамбульский университет
Мечеть Сулеймание — шедевр османского архитектора Синана и место, около которого вам откроются дивные панорамы города
Район Эминёню с шумной пристанью и Египетским базаром, где вы сможете купить вкуснейший турецкий лукум
В финальной части экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по Босфору на кораблике. Она поможет вам ощутить дух города и подарит отличные ракурсы для фото. С борта вы увидите:
Девичью башню, которую окружают вековые легенды
Крепость Румелихисар, построенную османами, чтобы захватить Константинополь
Холм Чамлыджа с новой белоснежной мечетью
Босфорский мост, соединяющий два континента
Организационные детали
Все входные билеты 🎫 и обед включены в стоимость, дополнительных расходов нет.
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 20 человек
Вас заберут из отеля и привезут обратно
Все достопримечательности кроме Хаммама Хюррем и Гранд-базара вы осмотрите и снаружи, и внутри
Прогулка по Босфору на кораблике длится 1-1, 5 часа
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в пятницу в 09:00 и 16:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую путешественников от лица нашей компании с многолетним опытом с сфере туризма. Наша задача — обеспечить качественный отдых и обслуживание каждому гостю Стамбула. Миссия — максимально способствовать созданию цивилизованного туристического рынка. Будем рады вам на наших экскурсиях!