Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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5 мечетей великих султанов Стамбула

Разобраться в истории Османской империи, изучить убранство храмов и узнать о жизни правителей

Светлана
Светлана – Гид из Стамбула
За 4 часа мы совершим путешествие в две эпохи города, когда создавались великолепные сооружения, прославляющие Империю.

В величественных мечетях, в том числе Сулеймание и Султанахмет, вы узнаете о грозных номадах и становлении Османского халифата, представите будни султанов и в деталях познакомитесь с архитектурой.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула

Что вас ожидает

История и архитектура мечетей

  • Вы увидите мечеть Фатиха — довлеющий и монументальный храм завоевателя Константинополя, который покоится здесь же, в своем мавзолее. Узнаете о тяжелейших разрушениях и восстановлениях постройки первых султанов.
  • Вас поразит красота и аскетичность мечети Баязида II, сохранившей достаточно точно свой первоначальный вид.
  • Мечеть Селима запомнится «взлетающим» белоснежным куполом и уютным внутренним двором. Но некая мрачность, как тень ее хозяина, всегда нависает над храмом.
  • Ошеломительная мечеть Сулеймание заставит забыть о реальности. Этот храм, возвышающийся над бухтой Золотой Рог и Старым городом, стал самой симметричной мечетью мира и сохранил множество тайн.
  • А мечеть Султанахмет создана, чтобы спорить с небесами о возвышенности… Вы услышите, кто и как её возвел, оцените чистые линии и совершенство пропорций.

Жизнь и деяния 5 великих султанов
Как стиль жизни, особенности воспитания и, конечно, сила веры помогали первым султанам расширять и укреплять город-порт, заставлять бояться? Я расскажу о Мехмеде II Фатихе, создавшем одну из самых значимых империй в истории 📖 человечества. О жестоком и преданном стране Явузе Селиме. О сострадательном Баязиде II. Об Ахмете I, который вступил на трон в 13 лет и смог остановить султаншу Кёсем. О завоеваниях, реформах и талантах Сулеймана Кануни.

В завершение мы заглянем в район, где живут ортодоксальные мусульмане.

Организационные детали

  • Каждую мечеть мы осматриваем и снаружи, и внутри. В случае реконструкции будет предложена адекватная замена.
  • После экскурсии 🧭 по желанию можно пообедать в халяльном ресторане
Начало и место завершения
🚩 возле остановки трамвая Баязид — Капалы чарши
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула
5 мечетей великих султанов Стамбула

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Светлана
Светлана
Почти 17 лет моей жизни прошли в Стамбуле и я не знаю второго такого города, который бы воплотил, вобрал в себя все страсти, взлеты и падения человечества! Колыбель Христианской цивилизации, центр Оттоманского Халифата, этот город — мир в миниатюре. Стамбул может стать самым увлекательным событием в жизни человека и я постараюсь увлечь вас его историей, характером и колоритом!
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