Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и архитектура мечетей

Вы увидите мечеть Фатиха — довлеющий и монументальный храм завоевателя Константинополя, который покоится здесь же, в своем мавзолее. Узнаете о тяжелейших разрушениях и восстановлениях постройки первых султанов.

Вас поразит красота и аскетичность мечети Баязида II, сохранившей достаточно точно свой первоначальный вид.

Мечеть Селима запомнится «взлетающим» белоснежным куполом и уютным внутренним двором. Но некая мрачность, как тень ее хозяина, всегда нависает над храмом.

Ошеломительная мечеть Сулеймание заставит забыть о реальности. Этот храм, возвышающийся над бухтой Золотой Рог и Старым городом, стал самой симметричной мечетью мира и сохранил множество тайн.

А мечеть Султанахмет создана, чтобы спорить с небесами о возвышенности… Вы услышите, кто и как её возвел, оцените чистые линии и совершенство пропорций.

Жизнь и деяния 5 великих султанов

Как стиль жизни, особенности воспитания и, конечно, сила веры помогали первым султанам расширять и укреплять город-порт, заставлять бояться? Я расскажу о Мехмеде II Фатихе, создавшем одну из самых значимых империй в истории 📖 человечества. О жестоком и преданном стране Явузе Селиме. О сострадательном Баязиде II. Об Ахмете I, который вступил на трон в 13 лет и смог остановить султаншу Кёсем. О завоеваниях, реформах и талантах Сулеймана Кануни.

В завершение мы заглянем в район, где живут ортодоксальные мусульмане.

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