Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Вы увидите мечеть Фатиха — довлеющий и монументальный храм завоевателя Константинополя, который покоится здесь же, в своем мавзолее. Узнаете о тяжелейших разрушениях и восстановлениях постройки первых султанов.
Вас поразит красота и аскетичность мечети Баязида II, сохранившей достаточно точно свой первоначальный вид.
Мечеть Селима запомнится «взлетающим» белоснежным куполом и уютным внутренним двором. Но некая мрачность, как тень ее хозяина, всегда нависает над храмом.
Ошеломительная мечеть Сулеймание заставит забыть о реальности. Этот храм, возвышающийся над бухтой Золотой Рог и Старым городом, стал самой симметричной мечетью мира и сохранил множество тайн.
А мечеть Султанахмет создана, чтобы спорить с небесами о возвышенности… Вы услышите, кто и как её возвел, оцените чистые линии и совершенство пропорций.
Жизнь и деяния 5 великих султанов Как стиль жизни, особенности воспитания и, конечно, сила веры помогали первым султанам расширять и укреплять город-порт, заставлять бояться? Я расскажу о Мехмеде II Фатихе, создавшем одну из самых значимых империй в истории 📖 человечества. О жестоком и преданном стране Явузе Селиме. О сострадательном Баязиде II. Об Ахмете I, который вступил на трон в 13 лет и смог остановить султаншу Кёсем. О завоеваниях, реформах и талантах Сулеймана Кануни.
В завершение мы заглянем в район, где живут ортодоксальные мусульмане.
Организационные детали
Каждую мечеть мы осматриваем и снаружи, и внутри. В случае реконструкции будет предложена адекватная замена.
После экскурсии 🧭 по желанию можно пообедать в халяльном ресторане
Начало и место завершения
🚩 возле остановки трамвая Баязид — Капалы чарши
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Почти 17 лет моей жизни прошли в Стамбуле и я не знаю второго такого города, который бы воплотил, вобрал в себя все страсти, взлеты и падения человечества! Колыбель Христианской цивилизации, центр Оттоманского Халифата, этот город — мир в миниатюре. Стамбул может стать самым увлекательным событием в жизни человека и я постараюсь увлечь вас его историей, характером и колоритом!