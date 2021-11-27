Посмотрите на Стамбул с Босфора во впечатляющем и незабываемом круизе. Взяв яхту в свое распоряжение, вы окунетесь в атмосферу этой знаменитой ривьеры, путешествуя по одним из лучших достопримечательностей Босфора как по азиатскому, так и по европейскому побережью от прибрежных дворцов султанов и вилл их пашей. Расслабьтесь и полюбуйтесь крупным планом, включая европейскую сторону, дворец Долмабахче, дворец Чиранан, крепость Румели, Босфорский мост, азиатскую сторону и многое другое.

Наслаждайтесь двухчасовым круизом по Босфору с панорамным видом на Босфор и Стамбул.