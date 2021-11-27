Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наслаждайтесь роскошным транспортом в отель и обратно в частном фургоне для некурящих
Ешьте и пейте бесплатные безалкогольные напитки и закуски
Изучите историю Босфора с живым гидом
Посмотрите на Стамбул с Босфора во впечатляющем и незабываемом круизе. Взяв яхту в свое распоряжение, вы окунетесь в атмосферу этой знаменитой ривьеры, путешествуя по одним из лучших достопримечательностей Босфора как по азиатскому, так и по европейскому побережью от прибрежных дворцов султанов и вилл их пашей. Расслабьтесь и полюбуйтесь крупным планом, включая европейскую сторону, дворец Долмабахче, дворец Чиранан, крепость Румели, Босфорский мост, азиатскую сторону и многое другое.
Наслаждайтесь двухчасовым круизом по Босфору с панорамным видом на Босфор и Стамбул.
Вас заберут на новом микроавтобусе для некурящих от вашего отеля или места проживания примерно за 30 минут до поездки.
Вы увидите самые лучшие места в истории, такие как дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, мост Фатих, замок Румели, Анатолийский замок и дворец Бейлербейи.
Вы можете забронировать поездку в любое удобное для вас время. Если основная яхта занята, вам предложат другую яхту такого же качества.
После поездки вас отвезут в отель или в центр города.
Наслаждайтесь бесплатным кофе, чаем или безалкогольными напитками
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт в отель и обратно
Бесплатные безалкогольные напитки и закуски
Живой гид на любом языке
Что не входит
Завтрак, обед и ужин доступны за дополнительную плату
Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату
Подсказки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Если основная яхта недоступна, вам будет предложена альтернативная яхта того же качества
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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