Аренда роскошной частной яхты

Совершите круиз по Босфору на роскошной частной яхте с живым гидом

4.5
2 отзыва
Круиз
Совершите круиз по Босфору на роскошной частной яхте с живым гидом и насладитесь бесплатными безалкогольными напитками и закусками.
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Аренда роскошной частной яхты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Наслаждайтесь роскошным транспортом в отель и обратно в частном фургоне для некурящих
  2. Ешьте и пейте бесплатные безалкогольные напитки и закуски
  3. Изучите историю Босфора с живым гидом
Посмотрите на Стамбул с Босфора во впечатляющем и незабываемом круизе. Взяв яхту в свое распоряжение, вы окунетесь в атмосферу этой знаменитой ривьеры, путешествуя по одним из лучших достопримечательностей Босфора как по азиатскому, так и по европейскому побережью от прибрежных дворцов султанов и вилл их пашей. Расслабьтесь и полюбуйтесь крупным планом, включая европейскую сторону, дворец Долмабахче, дворец Чиранан, крепость Румели, Босфорский мост, азиатскую сторону и многое другое.
Наслаждайтесь двухчасовым круизом по Босфору с панорамным видом на Босфор и Стамбул.
  • Вас заберут на новом микроавтобусе для некурящих от вашего отеля или места проживания примерно за 30 минут до поездки.
  • Вы увидите самые лучшие места в истории, такие как дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, мост Фатих, замок Румели, Анатолийский замок и дворец Бейлербейи.
  • Вы можете забронировать поездку в любое удобное для вас время. Если основная яхта занята, вам предложат другую яхту такого же качества.
  • После поездки вас отвезут в отель или в центр города.
  • Наслаждайтесь бесплатным кофе, чаем или безалкогольными напитками

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт в отель и обратно
  • Бесплатные безалкогольные напитки и закуски
  • Живой гид на любом языке
Что не входит
  • Завтрак, обед и ужин доступны за дополнительную плату
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату
  • Подсказки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Если основная яхта недоступна, вам будет предложена альтернативная яхта того же качества
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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