Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Аренда яхт в Стамбуле-это модное и элитное проведение досуга.

Исследование исторических объектов с моря, знаменитых памятников архитектуры Востока.

Романтичные круизы по проливам - Босфор и Золотой Рог для Вас -любители эксклюзивного отдыха, необычных приключений!

Наш маршрут пройдёт вдоль всего побережья Стамбула.

Стамбул - это город 2 х континентов - Европы и Азии.

Во время Вашего круиза вы будете наблюдать и восхищаться видами разных районов Стамбула.

Красивые здания европейской архитектуры, восточные колоритные особняки богатейших людей Турции - будут "проплывать" мимо вашей яхты.

Блеск и величие султанских дворцов поразят вас пышностью и красотой.

Фотографии и видиосъемка останутся с вами на память не только для вас, но и ваших друзей и родных!

Стильные яхты самого высокого класса, элитные каюты, рестораны с международной кухней, изысканные завтраки, роскошные обеды, банкеты ждут туристов!

Вы можете заказать празднование выпускного вечера, юбилея, день рождения! Отпраздновать встречу друзей, коллег по работе, родных! А может у вас помолвка или свадьба? Романтика такого отдыха покорит любого, сделает отдых незабываемым и неповторимым.

Мы осуществим вашу мечту, потому что это является нашей задачей.

Лучшие качества Вашей натуры - доброта и щедрость. Они покорят Ваших близких, а может и девушку, которой Вы приподнесете необычный подарок - круиз по Бостору или Бухте Золотой Рог!

Яхтинг - это лучший способ увидеть глубину Вашей романтичной натуры, ее любовь к нестандартному, творческому порыву.

Многие памятные моменты можно отлично провести на шикарной яхте!

Вместо клубов развлечений, мы предлагаем Вам элитный отдых на яхте.

Корпоротивные встречи, незабываемая рыбалка, посещение мест купания с чистешими пляжами, организация фестивалей с карнавалами и фейерверками!

Доверьте нам свой праздник, и мы сделаем его ярким и запоминающимся.

А подарок от нас- самые лучшие воспоминания!