Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Аренда яхт в Стамбуле-это модное и элитное проведение досуга.
Исследование исторических объектов с моря, знаменитых памятников архитектуры Востока.
Романтичные круизы по проливам - Босфор и Золотой Рог для Вас -любители эксклюзивного отдыха, необычных приключений!
Наш маршрут пройдёт вдоль всего побережья Стамбула.
Стамбул - это город 2 х континентов - Европы и Азии.
Во время Вашего круиза вы будете наблюдать и восхищаться видами разных районов Стамбула.
Красивые здания европейской архитектуры, восточные колоритные особняки богатейших людей Турции - будут "проплывать" мимо вашей яхты.
Блеск и величие султанских дворцов поразят вас пышностью и красотой.
Фотографии и видиосъемка останутся с вами на память не только для вас, но и ваших друзей и родных!
Стильные яхты самого высокого класса, элитные каюты, рестораны с международной кухней, изысканные завтраки, роскошные обеды, банкеты ждут туристов!
Вы можете заказать празднование выпускного вечера, юбилея, день рождения! Отпраздновать встречу друзей, коллег по работе, родных! А может у вас помолвка или свадьба? Романтика такого отдыха покорит любого, сделает отдых незабываемым и неповторимым.
Мы осуществим вашу мечту, потому что это является нашей задачей.
Лучшие качества Вашей натуры - доброта и щедрость. Они покорят Ваших близких, а может и девушку, которой Вы приподнесете необычный подарок - круиз по Бостору или Бухте Золотой Рог!
Яхтинг - это лучший способ увидеть глубину Вашей романтичной натуры, ее любовь к нестандартному, творческому порыву.
Многие памятные моменты можно отлично провести на шикарной яхте!
Вместо клубов развлечений, мы предлагаем Вам элитный отдых на яхте.
Корпоротивные встречи, незабываемая рыбалка, посещение мест купания с чистешими пляжами, организация фестивалей с карнавалами и фейерверками!
Доверьте нам свой праздник, и мы сделаем его ярким и запоминающимся.
А подарок от нас- самые лучшие воспоминания!