63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть новую сторону города на прогулке по прибрежным старинным районам на азиатском берегу

Renata
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Renata – ваш гид
Незабываемая прогулка по прибрежным старинным районам Стамбула на азиатском берегу — Бейлербеи, Ченгелькёй, Кючуксу, Анадолу Хисары, Гёксу, Канлыджа — здесь переплетаются история и неимоверной красоты живописные пейзажи Босфора.

Я покажу вам то, что точно стоит увидеть и попробовать в Стамбуле, — то, чего вы не найдете в обычных туристических путеводителях.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча район Üsküdar
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У этой экскурсии63 отзыва
4.83
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул

Что вас ожидает

Во время этой автомобильно-пешей прогулки вы окунетесь в романтическую ауру Стамбула, увидите исторические и живописные места азиатского берега Босфора, ведь не даром районы Анадолу Хисары и Канлыджа, речка Гёксу были излюбленными местами отдыха турецких султанов и их гостей.

Вы получите не только визуально-эстетические впечатления, но и попробуете аутентичные образцы турецкой кухни, которые не найти в туристических районах: настоящий турецкий кофе и шоколад ручной работы в старинном османском кафе; молочный десерт из миндаля Кешкюль, секреты приготовления которого насчитывают уже около 300 лет; необычное на вкус кунжутное мороженое; самые смелые гурманы продегустируют блюдо Кокореч — жареные на вертеле бараньи потрошка; йогурт из трех видов молока; и, наконец, коронное блюдо — самый вкусный в Стамбуле Дёнер из баранины, который готовится на дровах!

Путешествие мы начнем с пристани Ускюдар и дальше на автомобиле проедем вдоль береговой линии мимо дворца Бейлербеи до древнего византийского района Ченгелькёй, где находится малоизвестный храм Св.Георгия и святой источник Св. Пантелеймона, вода в котором считается целебной. Выпив чашечку турецкого чая на берегу Босфора в тени 800-летнего платана, мы отправимся к крепости Анадолу Хисары, построенной еще в XIV веке султаном Беязитом. Затем посетим миниатюрную копию дворца Долмабахче, дворец КючукСу Касры, чьи стены также украшают работы Айвазовского.

После небольшого отдыха на берегу живописной речки Гёксу, где во времена Османской империи любила отдыхать на лодках местная знать, мы отправимся в древний район Канлыджа, известный своим уникальным йогуртом, который можно попробовать только здесь. Это блюдо с неповторимым вкусом известно уже на протяжении 300 лет. Также здесь находится мечеть, построенная по проекту известного зодчего Мимар Синана.

В заключении нашей прогулки поднимемся на вершину, где утопает в зелени роскошного парка великолепный дворец Хидив Касры, откуда открывается великолепный панорамный вид на Босфор.

Маршрут прогулки

  • Дворец Бейлербеи
  • Район Ченгелькёй
  • Церковь Св. Георгия, целебные источники
  • Исторический платан и чайный сад с панорамой Босфора
  • Район Кандилли
  • Дворец Кючуксу Касры
  • Крепость Анадолу Хисары
  • Речка Гёксу
  • Район Канлыджа
  • Исторический причал и Мечеть Канлыджа
  • Парк и замок Хидив Касры
  • Османская кухня и сладости (по желанию)

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • пароход Европа — Ускюдар — Европа ( 3 доллара на 1 чел. туда и обратно)
  • вход в музей Бейлербеи — 8 долларов
  • вход в музей Кючюксу Касры — 2,5 доллара
  • расходы на кафе и рестораны
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул
Аутентичный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура район Üsküdar.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Renata
Renata
Меня зовут Рената. Я профессиональный фотограф и переводчик. Стамбул для меня это город-открытие, город-оксюморон, город-история, город-антидепрессант, поскольку каждый раз окунаясь в него с головой и вдыхая всю феерию красок и запахов, ты понимаешь – жизнь прекрасна!
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63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 декабря 2019
Посетили экскурсию с Ренатой. Остались очень довольны! Замечательный рассказ, приятная атмосфера, и главное: удивительные изюминки восточного берега Стамбула! Завораживающая сторона города, удивительная разношёрстность районов, культур, обычаев, калейдоскоп особенностей. И все это легко и интересно рассказала и показала нам Рената за 5 часов Экскурсии. Очень удобно, что экскурсия проходит на машине. Восточный берег очень продолжительный.)
Нам не повезло с погодой и весь день лил дождь. Без машины мы бы не только не успели бы все посмотреть, но и промокли бы насквозь. А в жаркую погоду в машине можно охладиться.)
План Экскурсии очень продуманный и сбалансированный, все в своё время: и погулять, и рассказ, и передохнуть в кафе, и пообедать.
Изюминки восточного берега нас настолько заворожили, что мы через день отправились к ним снова. На паромах, но по уже открытым Ренатой местам. Без Ренаты Стамбул бы не был для меня таким, каким я его теперь знаю. Спасибо огромное ещё раз! Однозначно к рекомендации для тех, кто хочет отойти от стандартных маршрутов и погрузится в аутентичный Стамбул.
14 декабря 2019
Рената, благодарим Вас за прекрасную экскурсию, общение, энергетику! Очень было комфортно, интересно и информативно! А местные вкусности!!! Если бы не Вы, мы бы и не решились попробовать! Хочется вернуться ещё раз в Азию!
31 октября 2019
Экскурсия и гид, её проводивший, Рената - заслуживают самой высокой оценки. Получаешь возможность увидеть Стамбул с иной, самобытной, «не туристической» стороны. Очень интересно и познавательно. Рената замечательный рассказчик, экскурсия длится 5 часов, которые проходят непринуждённо и комфортно. Настоятельно рекомендуем, получаешь незабываемые впечатления.
29 октября 2019
Мы провели с Реной интересный день, побывали в таких районах Стамбула, куда сами бы точно не доехали
15 октября 2019
Всегда хотела попасть на другой берег Стамбула, но боялась это делать самостоятельно. Ведь город гигантский! А Рената так удобно спланировала маршрут, сочетая автомобильные и пешие передвижения, что мы ( муж , я и сын ) увидели много красоты за 4 часа и при этом ноги наши остались живы). Мы хотели качественную, легкую и красивую прогулку с маленькими Стамбульскими секретиками в виде аутентичной кухни и достопримечательностей и мы это получили! Более того, Рената оказалась моей коллегой-фотографом и теперь мне особенно понятно, почему я получила удовольствие от экскурсии - у нас схожий взгляд на красоту). Спасибо Большое!
14 октября 2019
Как человек, очень приятная девушка. Не профессионал, любитель. Это сильно чувствуется. Не гид!
Экскурсия была в воскресение. 60% экскурсии провели в пробках и поиске парковочных мест.
Гид постоянно извинялась и говорила что не стоило делать экскурсию в выходные, что она приняла не верное решение. Странно что она не предусмотрела это ранее и согласилась на воскресение. Выбор по гидам у нас был, сильно мы не настаивали.
Толком ничего не посмотрели, все бегом и в толпе, хотя днем ранее нам провели профессионально экскурсию, проведя через толпы людей. В пару мест просто не смогли войти. Скучно.
Осталось ощущение что просто поболтали за 140 евро. Опытным путешественникам не рекомендую.
5 октября 2019
Огромное спасибо Ренате за экскурсию! Мы получили несказанное удовольствие: увидели места, до которых никогда не добрались бы сами, попробовали вкусную еду в аутентичных заведениях, узнали интересные факты о жизни разных районов азиатской части Стамбула и об исторических событиях. Это была даже не экскурсия, а настоящее погружение. Лучший день, что мы провели в Стамбуле!
5 октября 2019
Приезжая уже не впервые в Стамбул, я, конечно же, бывала в азиатской его части, но все как-то проездом, на бегу. В эту поездку я хотела уделить азиатской стороне города больше внимания и хоть немного окунуться в жизнь небольших районов, почувствовать их атмосферу и колорит. И, благодаря прогулке с Ренатой, многие мои желания были исполнены. В этой экскурсии было все - и посещение интересных исторических достопримечательностей, и неспешные прогулки в самобытных районах азиатской стороны, и гастрономический тур с дегустацией турецких блюд, и беседы об обычаях и особенностях жизни в Стамбуле. Я прекрасно и с огромной пользой провела время, получила массу знаний, приятных впечатлений и удовольствия. Одним словом получила все, что хотела. Огромное спасибо, Рената! Удачи!
30 сентября 2019
Рената оказалась очень дображелательным и приятным гидом. Экскурсия была интересной и очень хорошей для перврого знакомства с Азиатской частью Стамбула. Несмотря на то что мы много переезжали из района в район на машине и много ходили, мы совсем не устали (ездили взрослой парой). Нас не торопили и маршрут подстраивался под наши пожелания. Рената много рассказывала про местную жизнь, нам это было интересно. Надо понимать, что экскурсия скорее не исторического плана, а знакомство с местной жизнью, культурой, обычиями. Т.к. мы такую экскурсию хотели, то наши ожидания полностью оправдались. С удовольствием еще раз обратимся к Ренате когда вернемся в Стамбул :)
18 сентября 2019
Прекрасно организованная экскурсия, интересный рассказ, красивые места в тихих не туристических районах. Такую экскурсию стоит включить в программу, чтобы посмотреть реальный, а не туристический Стамбул.
Рената, большое спасибо.
Ещё 53 отзыва

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