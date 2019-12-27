63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Во время этой автомобильно-пешей прогулки вы окунетесь в романтическую ауру Стамбула, увидите исторические и живописные места азиатского берега Босфора, ведь не даром районы Анадолу Хисары и Канлыджа, речка Гёксу были излюбленными местами отдыха турецких султанов и их гостей.

Вы получите не только визуально-эстетические впечатления, но и попробуете аутентичные образцы турецкой кухни, которые не найти в туристических районах: настоящий турецкий кофе и шоколад ручной работы в старинном османском кафе; молочный десерт из миндаля Кешкюль, секреты приготовления которого насчитывают уже около 300 лет; необычное на вкус кунжутное мороженое; самые смелые гурманы продегустируют блюдо Кокореч — жареные на вертеле бараньи потрошка; йогурт из трех видов молока; и, наконец, коронное блюдо — самый вкусный в Стамбуле Дёнер из баранины, который готовится на дровах!

Путешествие мы начнем с пристани Ускюдар и дальше на автомобиле проедем вдоль береговой линии мимо дворца Бейлербеи до древнего византийского района Ченгелькёй, где находится малоизвестный храм Св.Георгия и святой источник Св. Пантелеймона, вода в котором считается целебной. Выпив чашечку турецкого чая на берегу Босфора в тени 800-летнего платана, мы отправимся к крепости Анадолу Хисары, построенной еще в XIV веке султаном Беязитом. Затем посетим миниатюрную копию дворца Долмабахче, дворец КючукСу Касры, чьи стены также украшают работы Айвазовского.

После небольшого отдыха на берегу живописной речки Гёксу, где во времена Османской империи любила отдыхать на лодках местная знать, мы отправимся в древний район Канлыджа, известный своим уникальным йогуртом, который можно попробовать только здесь. Это блюдо с неповторимым вкусом известно уже на протяжении 300 лет. Также здесь находится мечеть, построенная по проекту известного зодчего Мимар Синана.

В заключении нашей прогулки поднимемся на вершину, где утопает в зелени роскошного парка великолепный дворец Хидив Касры, откуда открывается великолепный панорамный вид на Босфор.

Маршрут прогулки