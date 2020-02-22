2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть завораживающие панорамы, проехать по самым эффектным местам города и узнать их историю

Елена и Сали
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Елена и Сали – экскурсионное агентство
Программа построена так, чтобы вы в полной мере оценили красоту древнего, старинного и современного Стамбула в вечерней иллюминации.

Вы узнаете о византийских постройках, генуэзских памятниках и османских резиденциях.

А также осмотрите колоритный Ортакёй и стамбульский Манхэттен, ощутите портовых дух Каракёя и взглянете на оба берега с лучших ракурсов.
38 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу

Что вас ожидает

Дух древнего города двух морей
Путешествие начнется с мыса Сарайбурну у самого побережья Мраморного моря. Вы узнаете о ранее находившемся здесь древнем византийском акрополе и дворце Буколион; о поселении Византий, основанном мегарцами, и дворцовом комплексе Топкапы — старинной резиденции турецких султанов. А затем побываете на Галатском мосту — это одна из визитных карточек города и едва ли не лучшее место, чтобы ощутить чарующую атмосферу города двух морей. И, конечно, рассмотрите Галатскую башню, памятник генуэзской архитектуры с насыщенной историей и своими легендами.

Колорит ночной жизни и памятники Долмабахче
В хаотичном портовом районе Каракёй вы в полной мере оцените размах ночной жизни Стамбула — кроме исторических зданий здесь полно развлекательных заведений. Также вы познакомитесь с архитектурными особенностями Часовой Башни Долмабахче и увидите «Ворота сокровищ» — великолепный парадный вход на территорию дворца Долмабахче. А чуть позже мы сделаем остановку в месте, с которого открывается шикарный вид на Стамбул в вечерней иллюминации.

Мультикультурный Ортакёй
Квартал в окружении великолепных пейзажей, где даже ночью многолюдно, называют местным Иерусалимом. Вы узнаете о временах, когда площадь носила название в честь построенного здесь византийского монастыря. Возле Большой мечети Меджидие поговорим о том, почему это место византийцы называли «ключом от Босфора». А у старинной синагоги Этц-Ахаим вы услышите историю заселения района евреями.

Панорамные виды на обе части города и стамбульский Манхэттен
Далее в программе — Парк Улус, расположенный на холме, с которого вам откроется прекрасный вид на мосты и Азиатскую часть. Вы также проедете по роскошному и очень престижному кварталу Этилер, а затем осмотрите деловой район Маслак-Левент — символ столичного изобилия и богатства, где построены самые высокие небоскребы в Турции. Через 2-ой мост Мехмеда Фатиха переместитесь к живописному холму Чамлыджа с одной из лучших площадок, где вас будут ждать новые пейзажи Босфора и панорама уже противоположного берега — европейского. А в завершение вы прокатитесь по знаменитому 1-ому Босфорскому мосту и пересечете древние стены Константинополя.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Трансфер на комфортабельном автобусе из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Турецкий кофе/чай во время перерыва
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу
Автобусный тур по ночному Стамбулу

Экскурсия проводится во вторник, среду, пятницу и субботу в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Отличная экскурсия! Рекомендуем!!!
9 января 2020
день добрый ., все хорошо спасибо вам и гидам

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