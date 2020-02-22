2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дух древнего города двух морей

Путешествие начнется с мыса Сарайбурну у самого побережья Мраморного моря. Вы узнаете о ранее находившемся здесь древнем византийском акрополе и дворце Буколион; о поселении Византий, основанном мегарцами, и дворцовом комплексе Топкапы — старинной резиденции турецких султанов. А затем побываете на Галатском мосту — это одна из визитных карточек города и едва ли не лучшее место, чтобы ощутить чарующую атмосферу города двух морей. И, конечно, рассмотрите Галатскую башню, памятник генуэзской архитектуры с насыщенной историей и своими легендами.

Колорит ночной жизни и памятники Долмабахче

В хаотичном портовом районе Каракёй вы в полной мере оцените размах ночной жизни Стамбула — кроме исторических зданий здесь полно развлекательных заведений. Также вы познакомитесь с архитектурными особенностями Часовой Башни Долмабахче и увидите «Ворота сокровищ» — великолепный парадный вход на территорию дворца Долмабахче. А чуть позже мы сделаем остановку в месте, с которого открывается шикарный вид на Стамбул в вечерней иллюминации.

Мультикультурный Ортакёй

Квартал в окружении великолепных пейзажей, где даже ночью многолюдно, называют местным Иерусалимом. Вы узнаете о временах, когда площадь носила название в честь построенного здесь византийского монастыря. Возле Большой мечети Меджидие поговорим о том, почему это место византийцы называли «ключом от Босфора». А у старинной синагоги Этц-Ахаим вы услышите историю заселения района евреями.

Панорамные виды на обе части города и стамбульский Манхэттен

Далее в программе — Парк Улус, расположенный на холме, с которого вам откроется прекрасный вид на мосты и Азиатскую часть. Вы также проедете по роскошному и очень престижному кварталу Этилер, а затем осмотрите деловой район Маслак-Левент — символ столичного изобилия и богатства, где построены самые высокие небоскребы в Турции. Через 2-ой мост Мехмеда Фатиха переместитесь к живописному холму Чамлыджа с одной из лучших площадок, где вас будут ждать новые пейзажи Босфора и панорама уже противоположного берега — европейского. А в завершение вы прокатитесь по знаменитому 1-ому Босфорскому мосту и пересечете древние стены Константинополя.