4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Замечательная экскурсия ,заказывала онлайн для родитедей в подарок ,потому хотела оплатить все сразу ,со мной связались и помогли провести оплату ,до последнего боялась ,что не приедет не кто ,но в назначенный день их приехали забрали и провели незабываемую экскурсию ,каждую минуту рассказывали что -то новое ,а от поезки на корабле (куда они заехали прям на машине )они вообще пришли в восторг ,рассказали о всех местах Стамбула и куда стоит ходить и куда нет ,показали замечательные заведения ,где можно попробовать очень вкусную национальную кухню и погрузиться в историю . Так же ,конечно ,как и все женщины ,мама попросила показать место где можно купить себе разного вида изделения ,в чем и тут им помогли и повезли прям на фабрику где все производят . Историческая часть была тоже достаточно увлекательной и их возили не 5 часов ,а больше ,вообщем советую всех ,замечательные люди и Юля и Ее муж .

P.S: Мы потом снова им звонили ,что бы ещё показали другие части города .