4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер с обзорной прогулкой по самым популярным районам Стамбула

Юлия
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Юлия – ваш гид
Экскурсия на автомобиле позволит вам посетить четыре наиболее популярных района Стамбула, познакомиться с самыми колоритными достопримечательностями и интересными историями города.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Автомобильная экскурсия по колоритному Стамбулу
Автомобильная экскурсия по колоритному Стамбулу

Программа

  • По Босфорскому мосту мы отправимся в азиатскую часть города, поднимаемся на самый высокий холм Чамлыджа, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город. Там же находится историческая османская кофейня, где мы можем выпить настоящий турецкий кофе.
  • После прогулки возвращаемся в историческую часть Стамбула на автомобильном пароме – отличная возможность полюбоваться городом с воды, пересекая Босфор.
  • В Старом городе вы посетите мечеть Сулеймание, Египетский Рынок, где на прилавках в огромном многообразии представлены турецкие национальные сладости, орехи, сухофрукты, специи, сувениры и многое другое. Здешние ароматы не оставляют равнодушным абсолютно никого, вы непременно найдете что-нибудь по своему вкусу!
  • Затем едем в современную часть Стамбула – районы Бешикташ и Ортакей, где находится знаменитая мечеть на фоне моста через пролив Босфор.
  • А в завершение экскурсии вы отправитесь на площадь Таксим и прогуляетесь по главной пешеходной улице Стамбула, Истикляль.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии: 6-7 часов.
  • Экскурсия идеально подходит для транзитных пассажиров в Стамбуле.
  • В стоимость экскурсии также включен трансфер из аэропорта Ататюрк и обратно в аэропорт.
  • Экскурсия до 4-х человек проходит на легковом автомобиле Мерседес Е класса. Для групп от 5 до 15 человек — на автомобилях Мерседес Вито, Мерседес Спринтер.
Автомобильная экскурсия по колоритному Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Переехала в Стамбул из-за любви к турецкому языку и очарования Стамбулом. Изучала историю Османской империи. Сама заядлый путешественник, блоггер. Буду рада показать вам самые интересные исторические и развлекательные места Стамбула, сориентирую по шоппингу, буду вашим персональным переводчиком во время нашей экскурсии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 августа 2017
Экскурсия по Стамбулу. Я со своей семьей была проездом и очень хотелось познакомится с городом. Заказала экскурсию на автомобиле + трансфер из аэропорта и обратно для удобства. Уточнила маршрут т.к очень хотела посетить голубую мечеть и для меня это было важно. Трансфер опоздал на 30 минут, гид неожиданно поменялся на другого без моего согласия и в мечеть мы так и не попали..? Спасибо новому гиду Чингизу он наверное выручает и переживает один за всех.Провел экскурсию хорошо было интересно, но то что я хотела получить от данной экскурсии не получила. Очень жаль.
8 мая 2017
Экскурсия просто шикарная! Каждый найдёт в ней то что искал, от достопримечательностей и исторических фактов до смотровых площадок, с которых открывается великолепный вид на все части Стамбула, и местного колорита улицы Таксим. После ты больше не чувствуешь себя потерянным в этом замечательном городе и начинаешь понимать и ценить все то, что Стамбул готов тебе дать и показать! Кямрану огромный респект, низкий поклон и большое спасибо!
23 апреля 2017
Замечательная экскурсия ,заказывала онлайн для родитедей в подарок ,потому хотела оплатить все сразу ,со мной связались и помогли провести оплату ,до последнего боялась ,что не приедет не кто ,но в назначенный день их приехали забрали и провели незабываемую экскурсию ,каждую минуту рассказывали что -то новое ,а от поезки на корабле (куда они заехали прям на машине )они вообще пришли в восторг ,рассказали о всех местах Стамбула и куда стоит ходить и куда нет ,показали замечательные заведения ,где можно попробовать очень вкусную национальную кухню и погрузиться в историю . Так же ,конечно ,как и все женщины ,мама попросила показать место где можно купить себе разного вида изделения ,в чем и тут им помогли и повезли прям на фабрику где все производят . Историческая часть была тоже достаточно увлекательной и их возили не 5 часов ,а больше ,вообщем советую всех ,замечательные люди и Юля и Ее муж .
P.S: Мы потом снова им звонили ,что бы ещё показали другие части города .
7 июня 2016
Огромное спасибо гиду Юле за насыщенный и интесный день. Всё было замечательно и интересно.

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