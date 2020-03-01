Катерина проводит ещё 1 экскурсию

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Пройти нетуристическим маршрутом и заглянуть в излюбленные места коренных жителей

Катерина
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Катерина – представитель гидов
Цель нашей прогулки — рассмотреть за туристическим ликом города его душу.

Вы прочувствуете ритм жизни местных, отыщете винтажные сокровищницы на узких улочках, рассмотрите аутентичные дома и зайдёте в квартал, где любит проводить время и тратить деньги стамбульская элита.

Я открою вам другую сторону города — не такую, как вы себе представляли, — настоящую и многослойную.
47 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча перед кофейней Старбакс на пристани Кадыкёй
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Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы

Что вас ожидает

Увидеть, попробовать на вкус, запечатлеть
Чтобы с самого начала прогулки погрузиться в контрасты Стамбула, мы начнём маршрут у пристани древнейшего квартала Кадыкей. Вдоль набережной вы пройдёте по трамвайной линии и попадёте в злачный район с барами и закусочными — здесь и сделаем остановку на вкуснейшие мини-бургеры во всём квартале. Подкрепившись, отправимся изучать витрины винтажных лавок, а после — любоваться роскошными белоснежными яхтами местных богачей. В старинном книжном пассаже вы оцените впечатляющий книжный фонд и, может, даже отыщете редкий экземпляр. А прогулявшись до местной кондитерской, за чашечкой любимого напитка, поделимся впечатлениями о «другом» Стамбуле и сравним две его части.

Слушать, внимать, удивляться
Стамбульская жизнь — концентрат Европы и Азии в одном флаконе. Но чем отличается европейская жизнь от восточной? И почему в азиатской части города лайфстайл сильнее приближен к западному? Из моих рассказов у вас в голове сложится гармоничная мозаика о жизни стамбульцев на континенте Азия и о Стамбуле в целом!

Организационные детали

  • Угощения не входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия полностью пешеходная.
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы
Азиатский Стамбул и его европейские мотивы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед кофейней Старбакс на пристани Кадыкёй.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Привет! Меня зовут Катерина, и я много лет живу в Стамбуле, прекрасном городе контрастов. Каждый день восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь его культурой и историей. Очень ценю отзывчивость добрых людей, с каждым днём в Стамбуле их всё больше :) Свободно владею русским, турецким, английским и другими иностранными языками. Я и моя команда будем очень рады показать вам колорит этого великолепного города с помощью наших групповых и индивидуальных экскурсий!
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Катерина проводит ещё 1 экскурсию

Стамбул, который покорит ваше сердцеСтамбул, который покорит ваше сердцеСтамбул, который покорит ваше сердце
От 88 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Прожить день по-стамбульски — с секретными местами, красивыми кафе и лучшими фото-локациями
С любовью покажу вам мой Стамбул — атмосферный, фотогеничный и такой, каким его знают стамбульцы. Вы прокатитесь на историческом трамвае по «стамбульскому Парижу», исследуете улочки районов Таксим и Пера, узнаете о современной жизни горожан и неизвестных историях Стамбула. Это будет дружеская прогулка с кофе и турецкими сладостями в стильных кафе, советами по «приручению» Стамбула, котиками и новыми открытиями в многогранном городе.

Необычные маршруты по Стамбулу

Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
107 за экскурсию
5 часов
11 отзывов
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
скидка10%
€100
90 за экскурсию
3 часа
159 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
скидка10%
€140
126 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
157 за экскурсию
6 часов
66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!
скидка20%
€215
172 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!

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