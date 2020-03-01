Катерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть, попробовать на вкус, запечатлеть

Чтобы с самого начала прогулки погрузиться в контрасты Стамбула, мы начнём маршрут у пристани древнейшего квартала Кадыкей. Вдоль набережной вы пройдёте по трамвайной линии и попадёте в злачный район с барами и закусочными — здесь и сделаем остановку на вкуснейшие мини-бургеры во всём квартале. Подкрепившись, отправимся изучать витрины винтажных лавок, а после — любоваться роскошными белоснежными яхтами местных богачей. В старинном книжном пассаже вы оцените впечатляющий книжный фонд и, может, даже отыщете редкий экземпляр. А прогулявшись до местной кондитерской, за чашечкой любимого напитка, поделимся впечатлениями о «другом» Стамбуле и сравним две его части.

Слушать, внимать, удивляться

Стамбульская жизнь — концентрат Европы и Азии в одном флаконе. Но чем отличается европейская жизнь от восточной? И почему в азиатской части города лайфстайл сильнее приближен к западному? Из моих рассказов у вас в голове сложится гармоничная мозаика о жизни стамбульцев на континенте Азия и о Стамбуле в целом!