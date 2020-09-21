11 отзывов оставили туристы

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Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить

Проникнуться колоритом нетуристических районов Кузгунджук, Чамлыджа и Анадолу Кавагы

5
11 отзывов
Tatiana
Tatiana – Гид из Стамбула
В этом маршруте переплелись истории 📖 и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур, архитектурные контрасты и панорамы Босфора.

Вы проедете и прогуляетесь 👣 по малоизученным районам — Кузгунджуку, Анадолу Кавагы и Канлыдже, полюбуетесь видом на город 🏙️ с холма Чамлыджа и по желанию посетите крупнейшую в Турции мечеть.

А в итоге убедитесь, что душа Стамбула скрыта отнюдь не на его туристических улицах.
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €190 за экскурсию

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Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить

Что вас ожидает

Стамбул с вершины холма Чамлыджа
Вы окажетесь в самой высокой точке города, чтобы насладиться чудесной панорамой Босфора и Мраморного моря 🌊, Принцевых островов и Стамбула в высоты птичьего полёта. Шаг за шагом вы представите, какой была эта часть города во времена Османской империи. В районе Ускюдар перед вами предстанет женственная и нежная мечеть Михримах Султан, построенная легендарным Мимаром Синаном. Здесь я расскажу, как в камне и мраморе 🌊 величайший зодчий Стамбула воплотил свои чувства к дочери султана Сулеймана Великолепного.

Атмосфера богемного Кузгунджука
Прогуливаясь по району Кузгунджук, вы рассмотрите сохранившуюся деревянную застройку 19 века — османскую, греческую, еврейскую и армянскую. Мы пройдем по улицам с разноцветными домами с эркерами, заглянем в уютные кафе с открытыми кухнями и поговорим о жизни обитателей Кузгунджука — еврейской общины и турецких кинодив. А после отдохнем за чашкой чая на террасе с видом на Босфор, представляя себя жителями этого колоритного и богемного района.

Кулинарные шедевры Азиатского Стамбула
Во время нашего путешествия вы попробуете блюда и продукты, которые не встретишь в европейской части города. Например, мы прокатимся к основанию Босфора — рыбацкой деревушке Анадолу Кавагы, где можно отведать свежайшую рыбу 🐟 с видом на пролив и Черное море 🌊. А после отправимся в маленький поселок Канлыджа, за потрясающим йогуртом из четырех видов молока.

Организационные детали

  • По желанию в программу можно добавить прогулки по набережным и ландшафтным паркам
  • В стоимость экскурсии 🧭 включены все транспортные расходы, отдельно оплачиваются прохладительные напитки, чай, кофе, обед, сувениры 🎁.
  • Экскурсия ⛳ стартует от паромной пристани Кадыкей или Ускюдар. Также я смогу забрать вас из отеля (за дополнительную плату).
  • Маршрут экскурсии 🧭 может варьироваться в зависимости от ваших интересов и свободного времени. Мы можем увеличить или уменьшить общую продолжительность экскурсии: например, сократить её до 4 часов и ограничиться посещением всего одного района.
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!
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11 отзывов оставили туристы

21 сен 2020
Очень замечательная экскурсия. Татьяна - большой молодец! Было очень интересно. Окунулись в такую разную и изменчивую Турцию. Большое спасибо за проведённое время.
24 авг 2020
Брали экскурсию по азиатской части Стамбула. Татьяна - отличный гид. Замечательно разбирается в истории Турции, её особенностях и колорите страны. Рассказала много фактов, о которых не прочитаешь в интернете. Дала рекомендации по дальнейшим перемещениям, чем очень помогла в планировании маршрута. Вместо 6 часов провела с нами 7, 5, и всё это время много рассказывала и показывала. Было захватывающе, мы сделали отличные фотографии в необычных местах. Если бы мы ездили самостоятельно, потратили бы целый день, и не факт, что посмотрели и узнали бы всё, где были с Татьяной. Кроме того, Татьяна очень толерантный человек. С ней просто приятно общаться.
6 авг 2020
Второй раз были в Стамбуле и так как "стандартные" достопримечательности были осмотрены в первый приезд, захотелось заглянуть так сказать "поглубже" в жизнь города. Решили взять автоэкскурсию по азиатской части и не прогадали! Наш гид Татьяна уже достаточно давно живёт в Стамбуле и раскрывает его с другой, отличной от стандартной туристической стороны. Экскурсия оказалась очень интересной. Старый азиатский Стамбул это очень колоритное и интересное место, а Татьяна прямо таки напичкана интересными фактами как по истории города, так и о современной жизни стамбульцев (стамбульчан?:). Нас забрали из отеля на комфортном автомобиле с кондиционером, так что от турецкой жары мы не страдали) Если хотели остановиться по дороге чтобы посмотреть понравившееся место по дороге - нет проблем. Никто никого не подгоняет, ты сам себе хозяин и всё это под живые, интересные пояснения Татьяны. Рекомендую! Получите массу удовольствия!
3 авг 2020
Все было отлично! Машина комфортабельная и в 30градусную жару мы сами бы не смогли выйти из отеля и что-то успеть посмотреть. Таня показала нам много интересных мест, рассказала много историй и легенд и даже ответила на все наши каверзные вопросы. Надеюсь, если нам удастся побывать в Стамбуле вновь, мы непременно выберем именно этого гида и подготовим новую порцию вопросов:)
29 янв 2020
Экскурсия с гидом, Татьяной, прошла очень позитивно и без каких-либо проблем. По нашей просьбе нас забрали из отеля. Автомобиль, на котором проходила экскурсия, нас полностью удовлетворил, т к нас было три человека и мы переживали, что в легковом авто будет тесно, но это был мини-Вэн. Мы посетили все заявленные в описании места, с большим удовольствием послушали об истории Стамбула и тех мест, которые мы посетили. Кроме этого было много фото-остановок, при этом Татьяна любезно предложила сделать фото на свой очень хороший телефон. Также мы остались довольны остановками на дегустации кофе и рахат-лукума. Особенно хочу поблагодарить нашего гида, Татьяну, за рекомендации посетить маленький ресторанчик с низкими ценами и очень вкусными рыбными блюдами. Татьяна нам рекомендовала к посещению ещё много интересных мест, которые отметила нам на нашей карте. Встреча с удивительным городом Стамбулом запомниться нам на долго. Обязательно вернёмся в тёплое время года, Татьяна рекомендует апрель! 😉 Большое спасибо!
11 ноя 2019
Мы были в Стамбуле 3 дня в начале октября, с погодой не повезло. И первое впечатление от Стамбула было не очень.... crazy город, огромный, контрастный! Хорошо, что взяли Татьянину экскурсию!!! Она показала нам город с совершенно других сторон, кстати, именно благодаря нашему экскурсоводу и ее грамотно составленной экскурсии мы поняли, что неправильно выбрали место для нашего пребывания в Стамбуле в историческом центре, в следующий раз будем выбирать район Кадыкёй))) Татьяна - замечательный экскурсовод, умная, интересная, многознающая, влюбленная в город, веселая. Она показала нам другую, Азиатскую сторону города, прекрасные районы Кадыкёй, Кузгунджук, Ускюдар... Чистые, интеллигентные, яркие, колоритные, полные вкусных мест, мимо которых просто невозможно пройти, не попробовав хоть что-то. Татьяна наставила много меток в Maps, так что нам было где разгуляться! Всем рекомендую эту экскурсию. Не пожалееете!!!
6 ноя 2019
Стамбул-город контрастов, теперь я это знаю точно))) По приезду Стамбул не понравился категорически, мысленно думала "в этот город больше никогда не вернусь"... Но экскурсия с Татьяной изменила все... Стамбул открылся совершенно с другой стороны: чистый, ухоженный, интеллигентный, колоритный, уютный и "вкусный". Я счастлива, что познакомилась с Татьяной-замечательный экскурсовод и интересный собеседник. Изучать и познавать Стамбул снова-теперь только с Татьяной. Спасибо.
10 окт 2019
Гуляли с Татьяной в самом начале октября по азиатской части Стамбула. Успели посмотреть много красивых локаций, послушать исторические факты и также пробежаться по рынку в районе Кадыкёй. С помощью рекомендаций Татьяны, которая помогла разобраться с Стамбулкарт, рассказала про самые интересные места в Европейской части, и проставила нам метки на Мапсе, потом ещё два дня гоняли по Стамбулу, как местные. Нашли и Балык Экмек, и лучшую кондитерскую, и до Истикляль добрались без проблем, при условии, что жили в районе старого города рядом с голубой мечетью.
23 сен 2019
Всё очень понравилось! Татьяна прекрасный гид! Прекрасно ориентирует по городу! В процессе экскурсии отвечает на множество дополнительных вопросов, дает полезные рекомендации! Будем в Стамбуле еще... обязательно встретимся! Татьяна, Спасибо!
7 сен 2019
Только что вернулись с экскурсии Азиатский Стамбул на автомобиле. Эмоции переполняют и хочется сказать Огромное Спасибо нашему Гиду Тане за очень Интересно проведенное время. Мы не только увидели Стамбул от Черного моря до Мраморного. но и погрузились в жизнь этого Города. в его историю. обычаи. Увидели Стамбул с совершенно другой стороны. Очень интересная экскурсия. и очень Классно проведенное время. ВСЕ ОРГАНИЗОВАНО. ПРОДУМАНО И САМОЕ ГЛАВНОЕ-ИНТЕРЕСНО.
27 авг 2019
Все отлично! Рекомендую!

Tatiana проводит ещё 4 экскурсии

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