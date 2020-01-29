7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стамбул с вершины холма Чамлыджа

Вы окажетесь в самой высокой точке города, чтобы насладиться чудесной панорамой Босфора и Мраморного моря, Принцевых островов и Стамбула в высоты птичьего полёта. Шаг за шагом вы представите, какой была эта часть города во времена Османской империи. В районе Ускюдар перед вами предстанет женственная и нежная мечеть Михримах Султан, построенная легендарным Мимаром Синаном. Здесь я расскажу, как в камне и мраморе величайший зодчий Стамбула воплотил свои чувства к дочери султана Сулеймана Великолепного.

Атмосфера богемного Кузгунджука

Прогуливаясь по району Кузгунджук, вы рассмотрите сохранившуюся деревянную застройку 19 века — османскую, греческую, еврейскую и армянскую. Мы пройдем по улицам с разноцветными домами с эркерами, заглянем в уютные кафе с открытыми кухнями и поговорим о жизни обитателей Кузгунджука — еврейской общины и турецких кинодив. А после отдохнем за чашкой чая на террасе с видом на Босфор, представляя себя жителями этого колоритного и богемного района.

Кулинарные шедевры Азиатского Стамбула

Во время нашего путешествия вы попробуете блюда и продукты, которые не встретишь в европейской части города. Например, мы прокатимся к основанию Босфора — рыбацкой деревушке Анадолу Кавагы, где можно отведать свежайшую рыбу с видом на пролив и Черное море. А после отправимся в маленький поселок Канлыджа, за потрясающим йогуртом из четырех видов молока.