Олеся проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Колорит и контрасты нетуристических кварталов

Балат и Фенер — сокровищницы аутентичных уголков и незаезженных ракурсов Стамбула. Я стану вашим проводником по самым колоритным кварталам города: мы понаблюдаем за повседневной жизнью горожан в стороне от туристической суеты и поговорим об особенностях стамбульского уклада, отыщем самобытные кофейни и ремесленные лавки, в поисках интересных кадров свернем в узкие улочки с разноцветными домами, фотогеничными лестницами и зонтиками. А еще, если захотите, заглянем в местные кафе, где вы попробуете необычные турецкие блюда и отдохнете за чашкой вкуснейшего турецкого кофе с ароматом миндаля.

По следам Византии и Османской империи

Кроме ярких стамбульских локаций вы встретите и историческое наследие города: увидите старые греческие церкви и еврейские синагоги, сохранившиеся остатки византийского дворца и константинопольской стены. А в переплетении улочек спряталась одна из самых красивых 🤩 мечетей Стамбула, которая носит женское имя: о ней я тоже обязательно расскажу. Мы поговорим о завоевании Константинополя, пройдем мимо последней резиденции византийских императоров и, конечно, затронем культуру, древний быт и традиции стамбульцев прошлых эпох.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте и остановка на кофе (по желанию).