Олеся проводит ещё 3 экскурсии

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Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула

Исследовать нетуристические кварталы города и отыскать яркие детали стамбульского быта

Олеся
Олеся – Гид из Стамбула
Если вы уже обошли Голубую мечеть, Айя-Софию и дворец Топкапы, самое время погрузиться в атмосферу нетуристического Стамбула.

Для этого мы отправимся в Балат и Фенер — районы, где жизнь замерла в одной эпохе, где каждое кафе напоминает бабушкин сундук, где проводят антикварные аукционы, а в воздухе витают запахи миндального кофе и загадок.

Среди разноцветных домиков, бесконечных лестниц и наследия времен Византии вам откроются самые яркие контрасты Стамбула!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула

Что вас ожидает

Колорит и контрасты нетуристических кварталов
Балат и Фенер — сокровищницы аутентичных уголков и незаезженных ракурсов Стамбула. Я стану вашим проводником по самым колоритным кварталам города: мы понаблюдаем за повседневной жизнью горожан в стороне от туристической суеты и поговорим об особенностях стамбульского уклада, отыщем самобытные кофейни и ремесленные лавки, в поисках интересных кадров свернем в узкие улочки с разноцветными домами, фотогеничными лестницами и зонтиками. А еще, если захотите, заглянем в местные кафе, где вы попробуете необычные турецкие блюда и отдохнете за чашкой вкуснейшего турецкого кофе с ароматом миндаля.

По следам Византии и Османской империи
Кроме ярких стамбульских локаций вы встретите и историческое наследие города: увидите старые греческие церкви и еврейские синагоги, сохранившиеся остатки византийского дворца и константинопольской стены. А в переплетении улочек спряталась одна из самых красивых 🤩 мечетей Стамбула, которая носит женское имя: о ней я тоже обязательно расскажу. Мы поговорим о завоевании Константинополя, пройдем мимо последней резиденции византийских императоров и, конечно, затронем культуру, древний быт и традиции стамбульцев прошлых эпох.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте и остановка на кофе (по желанию).

Начало и место завершения
🚩 у паромной станции
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олеся
Олеся
Гид — это не просто профессия или занятие, это призвание. Ведь показать город может каждый житель, но рассказать о его душе могут единицы. Хотите, я поведаю вам о легендах Стамбула и покажу все его красоты, поделюсь историями султанской семьи и покажу жемчужины Османской архитектуры? Приглашаю вас в сказочное путешествие, насыщенное историей и неосязаемым магнетизмом: я удивлю не только новичка, но и «гурмана», влюблённого в Стамбул! Если хотите познать Стамбул именно таким, тогда берите удобную обувь и присоединяйся к моим прогулкам.
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