  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Богатства Босфора

4.8
10 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Богатство Босфора – это уникальная экскурсия ⛳ по Стамбулу, где вы сможете увидеть и посетить его важные достопримечательности 🏛️.

Наша экскурсия начинается с Египетского рынка, где вы узнаете о его названии и сможете купить самые разнообразные мелочи и вкусности: специи, лечебные травы, сухофрукты, восточные сладости, косметику и парфюмерию.

А потом мы дойдем до мечетей, узнаем легенды Девичьей башни и поднимемся на живописную смотровую площадку.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Богатства Босфора
Богатства Босфора

Что вы увидите

  • Египетский рынок
  • Мечеть Ени Джами (Yeni Cami)
  • Галатский мост
  • Девичья башня
  • Пролив Босфор
  • ТЦ Sapfir
Наша экскурсия ⛳ начинается с Египетского рынка, где узнаете о его названии и сможете купить самые разнообразные мелочи и вкусности: специи, лечебные травы, сухофрукты, восточные сладости, косметику и парфюмерию.
В двух шагах от Египетского базара находится Новая мечеть, Ени Джами (Yeni Cami)—одна из самых больших мечетей Стамбула. Мечеть находится в старой части города, в районе Эминёню, рядом с Галатским мостом. Конечно же название не обозначает, что она новая — все-таки 1633 год. Внутри стоит обратить внимание на специальную закрытую галерею, устроенную для молитвы султана: решетки, изразцы, ковры, прекрасный вид из окна. Мечеть начали строить в 1597 и закончили в 1663 годах. Мечеть строили 66 лет!
«Ени Джами» (в переводе на русский — Новая Мечеть) одна из самых посещаемых мечетей Стамбула, т. к. она находится в оживленном районе. Вначале, мечеть называлась «Ени Валиде Джами» (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), потом название упростили и стали называть коротко «Ени Джами».
После посещение мечети мы направляемся на кораблике на самую знаменитую Девичью Башню. Девичья башня —это од на из главных достопримечательностей 🏛️ Стамбула. Kız Kulesi, так звучит её название на турецком.
Девичья башня находится на маленьком островке, прямо на Босфоре, между европейской и азиатской частью Стамбула. Это небольшое прелестное строение считается одним из символов города. Девичья башня, попеременно, в различные периоды, служило дозорной башней и маяком. Девичью башню отреставрировали в 1993 году, сейчас здесь находится ресторан и смотровая площадка.
Существуют две легенды, связанных с Девичьей башней. Первая легенда гласит о том, что у турецкого султана была любимая красавица-дочь. И вот однажды, колдунья-предсказательница напророчила ей смерть в 18 лет. Султан, под впечатлением, приказывает построить башню вдали от берегов, куда и заточил свою дочь, пытаясь этим уберечь её от неминуемой гибели. В день своего 18-летия она получает корзину с фруктами, откуда выползает змея, от укуса которой девушка умирает. Печальный конец. Но есть другая версия, что принц, влюблённый в девушку переплывает залив и высасывает яд, таким образом спасает ей жизнь и получает разрешение султана жениться на ней.
А вот другая легенда. Больше похожая на греческую мифологию. Юноша Леандр был влюблён в жрицу Афродиты, Геро, которая дала обет безбрачия, но ради любви нарушила его. Каждую ночь юноша переплывал залив, чтобы встретиться с возлюбленной. А она зажигала для него факел, чтобы он мог найти дорогу к ней. В одну из ветреных ночей факел погас, и Леандр не смог доплыть до своей любимой. Морская пучина поглотила его. Наутро девушка нашла его бездыханное тело. Девушка в отчаянии поднимается на башню и бросается в море 🌊. Вот такая грустная история 📖 посещение Девичьей Башни, нашим финальной точкой будет торговый центр Sapfir.
Когда приезжаешь в Стамбул не первый раз, возникает желание увидеть этот замечательный город 🏙️ с высоты птичьего полета. В Стамбуле есть несколько смотровых площадок, на этой экскурсии 🧭 мы покажем Вам смотровую площадку в бизнес центре Sapfir, не смотря на то, что находится он далековато от центрального района Султанахмет.
Во-первых, смотровая площадка находится на 52 этаже. И если для какого-нибудь азиатского мегаполиса это обычная история, то для «низкорослого» Стамбула высота более, чем приличная.
Во-вторых, к смотровой площадке прилагается еще и 4D кинотеатр, в котором можно посмотреть необычный фильм 🎥. Проще говоря, вы сможете полетать над Стамбулом на вертолете 🚁 и еще раз посетить все самые красивые 🤩 достопримечательности города.
Если вы едете первый раз в Стамбул, то Вы обязательно должны посетить Сапфир, чтобы приятно и красиво запечатать свои впечатления от путешествия. Мне кажется, это важно, попасть на Сапфир именно после осмотра города, ведь тогда и полет на виртуальном вертолете будет гораздо интереснее.

О смотровой площадке Sapfir:

  • На скоростном лифте за минуту вы подниметесь на высоту 236 метров или 52 этаж. Смотровая площадка представляет собой панорамные окна и 360 градусов обзор города.

Организационные детали:

  • Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки; у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).
  • Это групповая экскурсия на русском языке. Группа не больше 12 человек.
Что входит
  • услуги русско-говорящего профессионального гида-историка
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • обед
  • билеты на катер
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Богатства Босфора
Богатства Босфора
Богатства Босфора
Богатства Босфора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
70
8 часов
Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
70 отзывов
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
26
5 часов
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
38 отзывов
История Стамбула
65
8 часов
История Стамбула
30 отзывов
Старый Стамбул и его древности
42
4.5 часов
Старый Стамбул и его древности
21 отзыв
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
36
1.1 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
190
4 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
13 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты