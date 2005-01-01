Наша экскурсия ⛳ начинается с Египетского рынка, где узнаете о его названии и сможете купить самые разнообразные мелочи и вкусности: специи, лечебные травы, сухофрукты, восточные сладости, косметику и парфюмерию.

В двух шагах от Египетского базара находится Новая мечеть, Ени Джами (Yeni Cami)—одна из самых больших мечетей Стамбула. Мечеть находится в старой части города, в районе Эминёню, рядом с Галатским мостом. Конечно же название не обозначает, что она новая — все-таки 1633 год. Внутри стоит обратить внимание на специальную закрытую галерею, устроенную для молитвы султана: решетки, изразцы, ковры, прекрасный вид из окна. Мечеть начали строить в 1597 и закончили в 1663 годах. Мечеть строили 66 лет!

«Ени Джами» (в переводе на русский — Новая Мечеть) одна из самых посещаемых мечетей Стамбула, т. к. она находится в оживленном районе. Вначале, мечеть называлась «Ени Валиде Джами» (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), потом название упростили и стали называть коротко «Ени Джами».

После посещение мечети мы направляемся на кораблике на самую знаменитую Девичью Башню. Девичья башня —это од на из главных достопримечательностей 🏛️ Стамбула. Kız Kulesi, так звучит её название на турецком.

Девичья башня находится на маленьком островке, прямо на Босфоре, между европейской и азиатской частью Стамбула. Это небольшое прелестное строение считается одним из символов города. Девичья башня, попеременно, в различные периоды, служило дозорной башней и маяком. Девичью башню отреставрировали в 1993 году, сейчас здесь находится ресторан и смотровая площадка.

Существуют две легенды, связанных с Девичьей башней. Первая легенда гласит о том, что у турецкого султана была любимая красавица-дочь. И вот однажды, колдунья-предсказательница напророчила ей смерть в 18 лет. Султан, под впечатлением, приказывает построить башню вдали от берегов, куда и заточил свою дочь, пытаясь этим уберечь её от неминуемой гибели. В день своего 18-летия она получает корзину с фруктами, откуда выползает змея, от укуса которой девушка умирает. Печальный конец. Но есть другая версия, что принц, влюблённый в девушку переплывает залив и высасывает яд, таким образом спасает ей жизнь и получает разрешение султана жениться на ней.

А вот другая легенда. Больше похожая на греческую мифологию. Юноша Леандр был влюблён в жрицу Афродиты, Геро, которая дала обет безбрачия, но ради любви нарушила его. Каждую ночь юноша переплывал залив, чтобы встретиться с возлюбленной. А она зажигала для него факел, чтобы он мог найти дорогу к ней. В одну из ветреных ночей факел погас, и Леандр не смог доплыть до своей любимой. Морская пучина поглотила его. Наутро девушка нашла его бездыханное тело. Девушка в отчаянии поднимается на башню и бросается в море 🌊. Вот такая грустная история 📖 посещение Девичьей Башни, нашим финальной точкой будет торговый центр Sapfir.

Когда приезжаешь в Стамбул не первый раз, возникает желание увидеть этот замечательный город 🏙️ с высоты птичьего полета. В Стамбуле есть несколько смотровых площадок, на этой экскурсии 🧭 мы покажем Вам смотровую площадку в бизнес центре Sapfir, не смотря на то, что находится он далековато от центрального района Султанахмет.

Во-первых, смотровая площадка находится на 52 этаже. И если для какого-нибудь азиатского мегаполиса это обычная история, то для «низкорослого» Стамбула высота более, чем приличная.

Во-вторых, к смотровой площадке прилагается еще и 4D кинотеатр, в котором можно посмотреть необычный фильм 🎥. Проще говоря, вы сможете полетать над Стамбулом на вертолете 🚁 и еще раз посетить все самые красивые 🤩 достопримечательности города.

Если вы едете первый раз в Стамбул, то Вы обязательно должны посетить Сапфир, чтобы приятно и красиво запечатать свои впечатления от путешествия. Мне кажется, это важно, попасть на Сапфир именно после осмотра города, ведь тогда и полет на виртуальном вертолете будет гораздо интереснее.

О смотровой площадке Sapfir:

На скоростном лифте за минуту вы подниметесь на высоту 236 метров или 52 этаж. Смотровая площадка представляет собой панорамные окна и 360 градусов обзор города.

Организационные детали: