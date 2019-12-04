26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Завтрак в атмосфере Прекрасной эпохи

Сначала мы отправимся позавтракать в старейший международный отель Стамбула с интерьерами, напоминающими о временах Прекрасной эпохи. Когда-то в роскошных номерах Агата Кристи дописывала знаменитый роман «Убийство в Восточном экспрессе». Постояльцами здесь в свое время были Лев Давидович Троцкий, Александр Вертинский, Эрнест Хеменгуэй и первый президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк, которому здесь пожизненно отведена комната-музей.

Арт-пространство современного города

Мы попробуем местное просекко на террасе дома, построенного в конце 19 века и принадлежавшего одной богатой семье. Сегодня это один из самых экологичных отелей мира с собственным арт-пространством, где каждый месяц меняется экспозиция и ежегодно стартует турецкий фестиваль современного искусства. Не удивляйтесь, если за соседним столиком обнаружите знаменитого артиста, политика или деятеля культуры. Это место подарит вам ощущение полета над городом, а гавань Золотой Рог и красавица мечеть Сулеймание развернутся перед нами во всей своей красе.

Богемные уголки прошлого и настоящего Стамбула

Вы увидите одно из старейших метро в мире и прогуляетесь до места, где Галатская башня предстанет перед вами с необычного, невероятно уютного ракурса, создавая ощущение единения с архитектурной доминантой города. А после окажетесь близ залива Золотой Рог, впитавшем дух многовековой истории: в 19 веке в этом престижном квартале были сосредоточены банки и страховые компании, так что современные отели сохраняют атмосферу той эпохи. Мы заглянем в здание 18 века, где располагался Османский банк, и увидим сохранившиеся детали Прекрасной эпохи, включая винный погреб, который находится в бывшем хранилище с бронированными дверями. А приятным завершением прогулки станет дегустация авторских турецких традиционных закусок (мезе) в ресторанчике, занимающем 30-е место в рейтинге лучших ресторанов мира по версии журнала «Monocle».

И, конечно, прогуливаясь по всем этим невероятным местам, вы сделаете самые красивые и культовые фотографии, узнаете о жизни Турции сегодня и получите самое полное представление о городе!