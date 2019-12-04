26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычная гурмэ-прогулка по культовым местам прошлого и настоящего города

Камилла
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Камилла – ваш гид
Хотите прикоснуться к «нетурецкому» прошлому Стамбула и на время стать его частью? Вы сравните богемную жизнь города, какой она была 100 лет назад и какой стала здесь и сейчас.

Позавтракаете в отеле, где писала роман Агата Кристи, и насладитесь традиционным чаепитием 5 o'clock.

Выпьете бокал турецкого просекко на живописной террасе дома, принадлежавшей самой богатой семье в османское время, и погрузитесь в атмосферу Стамбула Прекрасной эпохи в старинном районе банкиров.

А в завершение прогулки — отведаете вкуснейшие турецкие мезе в авторском исполнении в одном из лучших ресторанов города.
€125
113 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча — в районе TAKSIM
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У этой экскурсии26 отзывов
4.73
Богемный день в Стамбуле
Богемный день в Стамбуле

Что вас ожидает

Завтрак в атмосфере Прекрасной эпохи
Сначала мы отправимся позавтракать в старейший международный отель Стамбула с интерьерами, напоминающими о временах Прекрасной эпохи. Когда-то в роскошных номерах Агата Кристи дописывала знаменитый роман «Убийство в Восточном экспрессе». Постояльцами здесь в свое время были Лев Давидович Троцкий, Александр Вертинский, Эрнест Хеменгуэй и первый президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк, которому здесь пожизненно отведена комната-музей.

Арт-пространство современного города
Мы попробуем местное просекко на террасе дома, построенного в конце 19 века и принадлежавшего одной богатой семье. Сегодня это один из самых экологичных отелей мира с собственным арт-пространством, где каждый месяц меняется экспозиция и ежегодно стартует турецкий фестиваль современного искусства. Не удивляйтесь, если за соседним столиком обнаружите знаменитого артиста, политика или деятеля культуры. Это место подарит вам ощущение полета над городом, а гавань Золотой Рог и красавица мечеть Сулеймание развернутся перед нами во всей своей красе.

Богемные уголки прошлого и настоящего Стамбула
Вы увидите одно из старейших метро в мире и прогуляетесь до места, где Галатская башня предстанет перед вами с необычного, невероятно уютного ракурса, создавая ощущение единения с архитектурной доминантой города. А после окажетесь близ залива Золотой Рог, впитавшем дух многовековой истории: в 19 веке в этом престижном квартале были сосредоточены банки и страховые компании, так что современные отели сохраняют атмосферу той эпохи. Мы заглянем в здание 18 века, где располагался Османский банк, и увидим сохранившиеся детали Прекрасной эпохи, включая винный погреб, который находится в бывшем хранилище с бронированными дверями. А приятным завершением прогулки станет дегустация авторских турецких традиционных закусок (мезе) в ресторанчике, занимающем 30-е место в рейтинге лучших ресторанов мира по версии журнала «Monocle».

И, конечно, прогуливаясь по всем этим невероятным местам, вы сделаете самые красивые и культовые фотографии, узнаете о жизни Турции сегодня и получите самое полное представление о городе!

Организационные детали

  • Программа экскурсии может изменяться и дополняться в соответствии с пожеланиями путешественника
  • Все расходы в местах дегустации оплачивает путешественник (эти расходы путешественник оплачивает за себя и за гида). Примерные затраты: завтрак — около 25$ на человека, чайная церемония — около 20$, ужин (по желанию) — 55$ на две персоны.
  • При желании вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату (уточняйте у гида)
Богемный день в Стамбуле
Богемный день в Стамбуле
Богемный день в Стамбуле
Богемный день в Стамбуле
Богемный день в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в районе TAKSIM.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Камилла
Камилла
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 декабря 2019
Это была приятная, непринужденая прогулка, как с давней подругой:). Очень легко и вкусно пролетели три часа:). Советую очень эту прогулку любителям интересно провести время, Кристина сделает вашу прогулку как кекс....напичкает ее изюминками! Вы останетесь довольны:)
13 ноября 2019
Отличное получилось утро.
На наш вкус лучше рассказчика не найти.
Очень не принуждённо, но видно, что Кристи, то очень она рассказывает очень нравится, видимо поэтому звучит незаурядно.
Все легко и интересно.
В следующий раз точно выберем время по позже, чтобы насладиться Игристыми напитками во время Прогулки:))
Отдельное спасибо за место с BalIk Ekmek, мы потом ходили туда каждый вечер на ужин:)

Уже планирую следующую поездку.
Надеюсь получится построить прогулку по новым интересным местам!
Благодарим!
1 ноября 2019
Здравствуйте. Была на экскурсии 31 октября 2019 года. Кристи, удивительная девушка . Она
провела меня по очень интересным местам, рассказала интересные факты из истории Стамбула, которых нет ни в одном путеводителе. Мы попробовали с ней необыкновенно вкусную ставриду и мидии(в 3-з разных местах, чтобы сравнить вкус) и накупили вкусной пахлавы. Я получила массу незабываемых эмоций, впечатлений и полезных сведений.
Большое спасибо.
Елена.
11 октября 2019
Экскурсия проходит по Старому европейскому кварталу в Стамбуле. Главная ценность, на мой взгляд, таких экскурсий, что гид действительно показывает такие места, которые ты сам можешь не посмотреть и даже не узнать. В особенности, если Вы находитесь в Стамбуле 3-4 дня, в которые надо уместить и осмотр известнейших исторических достопримечательностей. Кристина - позитивный и общительный человек. Мы увлекательно провели время, зашли в необычные места, получили «лайфхаки» о еде, покупках, необычных видах. Часть из них было реализовано в тот же вечер и мы получили классные эмоции. Рекомендуем Кристину как гида и ее экскурсию!
14 сентября 2019
Отличная прогулка получилась. Наша экскурсия была через 2 часа после прибытия в Стамбул. И это отличная возможность сразу сориентироваться в таком огромном и оживлённом городе. Кристи очень лёгкая в общении, маршрут был интересный, наполненный и скорректированный под наши запросы. Получили много рекомендаций, чтобы наполнить остальные дни нашего пребывания. Очень рекомендуем!
25 июня 2019
Провели один день в «другом» Стамбуле». Спасибо огромное Кристине за эту экскурсию. В ней роскошь, красота, вкуснота и все необходимые местечки, куда захочется вернуться, однозначно! Мы с мужем в восторге от проведенного времени и увиденного. Спасибо большое!!!
16 мая 2019
Очень душевная экскурсия. Что особенно для нас было важно: максимально индивидуальная. Получили массу впечатлений и ответов на наши вопросы по теме и не только, а также сразу поняли, что еще посмотреть, куда сходить. Спасибо!
6 мая 2019
Экскурсия, замечательная, рассказ гида, увлекательный и полезный. Я бы назвал эту экскурсию- экскурсией первого дня. Потом что, Гид, даёт много информации по поводу, жизни в городе,для туриста, очень важной, и полезной Благодаря рекомендациям, мы открыли для себя много нового, и в общепите, и в магазинах, информация была очень полезна. Спасибо!
5 мая 2019
Стамбул чудо, да и еще с погодой повезло! У Кристи отличный маршрут и те места, что она показывает полностью соответствуют названию экскурсии! Она показала нам много симпатичны баров и ресторанов и рассказала много чего интересного, дала рекомендации куда имело бы смысл сходить в следующее посещение города. Если мы еще раз соберемся в Стамбул, а мы обязательно соберемся, то постараемся забронировать у нее экскурсии типа похода по барам Стамбула, думаю это будет здорово. Спасибо гиду за отлично проведенное время!
2 мая 2019
Очень приятная легкая прогулка! Европейский светский и не очень туристический Стамбул. Спасибо, Кристина
Ещё 16 отзывов

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