Вероника проводит ещё 4 экскурсии

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Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу

Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям

Вероника
Вероника – Гид из Стамбула
Приглашаю в насыщенное, живописное и вкусное путешествие по Стамбулу! Вы рассмотрите с воды местные посольства и дачи богатых горожан, понаблюдаете за жизнью и ритуалами рыбаков и исследуете прибрежный район Сарыер.

А еще попробуете турецкие молочные десерты, свежеприготовленную рыбу 🐟 и слоеные пироги бёреки.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От €80 за экскурсию

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Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу

Что вас ожидает

Красивая и познавательная прогулка 👣 по Босфору
Вы прокатитесь на аутентичном городском кораблике «вапура» и насладитесь завораживающими видами Босфора и панорамами резиденций, посольств и особняков богатых стамбульчан. Некоторые из них, возможно, покажутся вам знакомыми, ведь их часто показывают в популярных турецких сериалах. Я расскажу о ценах на недвижимость в этих районах, вспомню знаменитых султанов и поделюсь легендами о дворцах и частных владениях.

Стамбул изнутри
После путешествия на «вапуре» вас ждет увлекательная четырехчасовая прогулка по самобытным кварталам города. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью рыбаков, впечатлитесь видами на Третий Босфорский мост, посетите мавзолей одного почитаемого турецкого святого и узнаете, почему его могила усыпана серебряными нитями. Кроме того, погуляете по нетуристическому району Сарыер, парадоксальным образом сочетающем светскость и закрытость, дорогие прибрежные дома и полуразрушенные особняки.

Гастрономические радости
Стамбул — город 🏙️, где можно найти заведения на любой вкус и кошелек. Мы не пойдем в дорогие рестораны, а посетим демократичные места с прекрасным соотношением цены и качества. Вы попробуете свежеобжаренную рыбу 🐟, вкуснейшие слоеные пироги бёреки и местные молочные десерты сютлач и казандиби. После чего немного погуляете по набережной и отправитесь на кораблике в обратный путь.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Для проезда на общественном транспорте у вас должна быть карта Istanbul Card с балансом не менее 20 лир на человека (плюс гид)
  • Женщинам нужно взять с собой платок
  • Экскурсия проходит по будням, в нештормовую погоду
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вероника
Вероника
Наверное, это моё призвание — дарить людям своё видение моего Города. Безумно люблю страну, город и людей, с которыми живу бок о бок более трёх лет! Постоянно в поиске новой информации, чтобы вам было интересно и нескучно на длительной прогулке. Радуюсь тому, что мои Гости после встреч со Стамбулом в абсолютном большинстве хотят вернуться обратно. Возможен индивидуальный подбор экскурсии по вашим «хотелкам».
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