Вероника проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Красивая и познавательная прогулка 👣 по Босфору

Вы прокатитесь на аутентичном городском кораблике «вапура» и насладитесь завораживающими видами Босфора и панорамами резиденций, посольств и особняков богатых стамбульчан. Некоторые из них, возможно, покажутся вам знакомыми, ведь их часто показывают в популярных турецких сериалах. Я расскажу о ценах на недвижимость в этих районах, вспомню знаменитых султанов и поделюсь легендами о дворцах и частных владениях.

Стамбул изнутри

После путешествия на «вапуре» вас ждет увлекательная четырехчасовая прогулка по самобытным кварталам города. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью рыбаков, впечатлитесь видами на Третий Босфорский мост, посетите мавзолей одного почитаемого турецкого святого и узнаете, почему его могила усыпана серебряными нитями. Кроме того, погуляете по нетуристическому району Сарыер, парадоксальным образом сочетающем светскость и закрытость, дорогие прибрежные дома и полуразрушенные особняки.

Гастрономические радости

Стамбул — город 🏙️, где можно найти заведения на любой вкус и кошелек. Мы не пойдем в дорогие рестораны, а посетим демократичные места с прекрасным соотношением цены и качества. Вы попробуете свежеобжаренную рыбу 🐟, вкуснейшие слоеные пироги бёреки и местные молочные десерты сютлач и казандиби. После чего немного погуляете по набережной и отправитесь на кораблике в обратный путь.

Организационные детали