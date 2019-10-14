Отправляйтесь в эпичное приключение между Европой и Азией в Стамбуле по прекрасному проливу Босфор

4.9
17 отзывов
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь в эпичное приключение между Европой и Азией в Стамбуле по прекрасному проливу Босфор.

Во время круиза с гидом, говорящим на разных языках, чудеса Востока и Запада, проплывая по проливу, разделяющему Европу и Азию.
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом
Босфор: тур с обедом

Что вы увидите 🤩

  • Базар специй, Стамбул
  • Фатих
  • Пролив Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите на чудеса азиатской и европейской частей Стамбула с моря
  2. Оцените Босфорский мост, мечеть Ортакёй и дворец Долмабахче
  3. Исследуйте необычные кварталы и узнайте историю этого замечательного города
  4. Путешествуйте с комфортом в компании гида, разговаривающего на разных языках
Стамбул – это город, который вдохновляет душу и тело своей силой. Ни один визит в Стамбул, от шума Гранд-базара до умиротворенной красоты Голубой мечети, нельзя считать полноценным без осмотра этого крупного города с Босфора. В рамках круиза по 2 континентам с гидом, говорящим на разных языках, у вас будет несколько остановок во время путешествия по легендарному проливу, который разделяет Европу и Азию.
После короткой остановки у рынка специй следуйте к пристани Кабаташ, откуда судно отправляется в 10:30, а возвращается примерно в 12:00. В течение 1,5-часового круиза вы увидите такие достопримечательностями, как дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Чыраган, а также крепость Румелихисар, древние деревянные виллы, мосты и морские пейзажи. После круиза по Босфору вас отвезут в ресторан.
Вкусно пообедав, вы отплывете на другой континент – в Азию. Отправляйтесь на холм Чамлыка, который порадует прекрасными панорамными видами на город с высоты почти 300 метров над уровнем моря. Тур закончится возвращением к вашему отелю или круизному терминалу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Роскошный минивэн с кондиционером и опытный водитель
  • Билеты на круиз
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
  • Чаевые в ресторане
Что не входит
  • Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Дворец Долмабахче, как и все остальные музеи Турции, закрыт по понедельникам и четвергам. Вместо этого вы посетите другое место
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
14 окт 2019
Поездка по Босфору была невероятной, и нам понравился дворец Бебелей. На базаре специй было очень много времени, и мы потратили много времени на тренера. Мы отправились в круиз на азиатскую сторону, а затем обратно. Европейская сторона на обед, а затем снова азиатская сторона. Было бы лучше, если бы мы ели на азиатской стороне, и это уменьшило бы ничью тренера.
E
28 апр 2019
Нас было трое взрослых в этом туре с другой семьей из четырех человек; и это было очень хорошо организовано. Наш англоговорящий гид был лучшим. Благодаря его знаниям и опыту маршрут однодневной поездки работал как часы. Водитель и минивэн были большими и очень удобными. Мы очень рекомендуем этот тур; и нашел, что цена хорошая!
N
3 апр 2019
Мы прекрасно провели время с мистером Эмре! Отличный туристический гид! Он практический и очень знающий человек. Спросите у него все, на что он ответит мудро. Всем, кто находится в Стамбуле, рекомендую на экскурсию, ищите его. Микроавтобус был таким удобным. Обед был превосходным. Все было идеально! Какой замечательный день у нас был сегодня. 10/10!
Ещё 14 отзывов

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