Стамбул – это город, который вдохновляет душу и тело своей силой. Ни один визит в Стамбул, от шума Гранд-базара до умиротворенной красоты Голубой мечети, нельзя считать полноценным без осмотра этого крупного города с Босфора. В рамках круиза по 2 континентам с гидом, говорящим на разных языках, у вас будет несколько остановок во время путешествия по легендарному проливу, который разделяет Европу и Азию.

После короткой остановки у рынка специй следуйте к пристани Кабаташ, откуда судно отправляется в 10:30, а возвращается примерно в 12:00. В течение 1,5-часового круиза вы увидите такие достопримечательностями, как дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Чыраган, а также крепость Румелихисар, древние деревянные виллы, мосты и морские пейзажи. После круиза по Босфору вас отвезут в ресторан.

Вкусно пообедав, вы отплывете на другой континент – в Азию. Отправляйтесь на холм Чамлыка, который порадует прекрасными панорамными видами на город с высоты почти 300 метров над уровнем моря. Тур закончится возвращением к вашему отелю или круизному терминалу.