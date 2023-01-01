Мы составили для Вас уникальный тур в этот удивительный край под названием Каппадокия, это место не оставит Вас равнодушным. Древние монастыри, заповедные долины, причудливые скалы, можно перечислять бесконечно, но лучше всего увидеть своими глазами и влюбиться навсегда.
Наверняка каждый из Вас слышал о Каппадокии! Но почему она волшебная и таинственная?! Созданная вулканами, океанами и ветрами за миллионы лет до появления человека, она выглядит как поверхность Луны. Мы составили для Вас уникальный тур в этот удивительный край под названием Каппадокия, это место не оставит Вас равнодушным. Древние монастыри, заповедные долины, причудливые скалы, можно перечислять бесконечно, но лучше всего увидеть своими глазами и влюбиться навсегда. Тур уникален тем, что мы создадим атмосферу сказки. Также Вас ждут много необычных локаций Турции и у Вас будет возможность сделать фотографии и окунуться в «другую» Турцию.
Программа тура
День первый
05.00 – Отправление со Стамбула на комфортабельном минивене (турецкий завтрак из бореков +напиток в машине):
- 11.30 – Прибытие на второе по величине озеро Турции Соленое озеро (Туз Голю).
- 12.00 – Обед.
- 13.00 – Отправление в путь.
- 14.30 – Прибытие в долину Ихлара.
- Ihlara Vadisi – это каменный каньон разделивший равнину на 2 берега.
- 16.00 – Посещение подземного города.
Уникальное поселение в горах ниже уровня земли, на глубину в 9 этажей. Есть даже подземное кладбище!:
- 17.00 – Посещение долины Голубей, облюбованная этими птицами.
- 18.00 – Посещение фабрики Оникса.
- В Турции, и в Каппадокии в частности, находится несколько шахт по добыче оникса. Поэтому здесь они считается особенным.
- 19.00 – Трансфер в отель, размещение, ужин и свободное время.
- День второй.
06.00 – Полет на Воздушном шаре (по желанию и за дополнительную стоимость)
Полет на воздушном шаре – это незабываемое чувство, возможность увидеть мир с высоты птиц и насладиться природными ландшафтами.
08.00 – Возвращение в отель, завтрак в отеле
09.30 – Отправление с отеля в тур
Посещение Музея под открытым небом Гереме.
Десятки крупных и сотни мелких церквей, вырубленных в скалах,деревушки, разбросанные посреди скал.
Посещение Долины любви.
Экскурсия на фабрику керамики.
Лавандовые поля турецкого Прованса.
Фабрика самого вкусного турецкого десерта Локума.
По дороге мы пообедаем в турецком ресторане и отправимся в Стамбул.