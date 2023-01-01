БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)

БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ

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БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)
БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)
БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)
БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)
БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)
БУТИК-ТУР В КАППАДОКИЮ НА 2 ДНЯ (В МИНИ-ГРУППЕ)

Что вас ожидает 🤩

  • Соленое озеро
  • Лавандовые поля
  • Долина Ихлара
  • Долина Голубей
  • Подземный город
  • Фабрика Оникса
  • Музей под открытым небом Гореме
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы составили для Вас уникальный тур в этот удивительный край под названием Каппадокия, это место не оставит Вас равнодушным. Древние монастыри, заповедные долины, причудливые скалы, можно перечислять бесконечно, но лучше всего увидеть своими глазами и влюбиться навсегда.
Наверняка каждый из Вас слышал о Каппадокии! Но почему она волшебная и таинственная?! Созданная вулканами, океанами и ветрами за миллионы лет до появления человека, она выглядит как поверхность Луны. Мы составили для Вас уникальный тур в этот удивительный край под названием Каппадокия, это место не оставит Вас равнодушным. Древние монастыри, заповедные долины, причудливые скалы, можно перечислять бесконечно, но лучше всего увидеть своими глазами и влюбиться навсегда. Тур уникален тем, что мы создадим атмосферу сказки. Также Вас ждут много необычных локаций Турции и у Вас будет возможность сделать фотографии и окунуться в «другую» Турцию.

Программа тура

День первый

05.00 – Отправление со Стамбула на комфортабельном минивене (турецкий завтрак из бореков +напиток в машине):

  • 11.30 – Прибытие на второе по величине озеро Турции Соленое озеро (Туз Голю).
  • 12.00 – Обед.
  • 13.00 – Отправление в путь.
  • 14.30 – Прибытие в долину Ихлара.
  • Ihlara Vadisi – это каменный каньон разделивший равнину на 2 берега.
  • 16.00 – Посещение подземного города.

Уникальное поселение в горах ниже уровня земли, на глубину в 9 этажей. Есть даже подземное кладбище!:

  • 17.00 – Посещение долины Голубей, облюбованная этими птицами.
  • 18.00 – Посещение фабрики Оникса.
  • В Турции, и в Каппадокии в частности, находится несколько шахт по добыче оникса. Поэтому здесь они считается особенным.
  • 19.00 – Трансфер в отель, размещение, ужин и свободное время.
  • День второй.
06.00 – Полет на Воздушном шаре (по желанию и за дополнительную стоимость)
Полет на воздушном шаре – это незабываемое чувство, возможность увидеть мир с высоты птиц и насладиться природными ландшафтами.

08.00 – Возвращение в отель, завтрак в отеле

09.30 – Отправление с отеля в тур

Посещение Музея под открытым небом Гереме.
Десятки крупных и сотни мелких церквей, вырубленных в скалах,деревушки, разбросанные посреди скал.
Посещение Долины любви.
Экскурсия на фабрику керамики.
Лавандовые поля турецкого Прованса.
Фабрика самого вкусного турецкого десерта Локума.
По дороге мы пообедаем в турецком ресторане и отправимся в Стамбул.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены:
  • Групповой трансфер из Стамбула и обратно
  • Все трансферы согласно программе
  • Проживание в бутик-отеле 1 ночь
  • Завтраки, обеды и ужин (ужин во второй день оплачивается дополнительно)
  • Русскоговорящий и англоговорящий гид сопровождение на протяжении всей поездки
Что не входит
  • Дополнительное питание (по желанию)
  • Личные расходы
  • Полёт на воздушном шаре (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу в 05.00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном мини вэне с Wi-Fi в машине на протяжении всего пути, не больше 10 человек
  • Посещение лавандовых полей только в сезон цветения
  • Экскурсия проходит на русском и английском языке

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