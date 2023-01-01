Мы составили для Вас уникальный тур в этот удивительный край под названием Каппадокия, это место не оставит Вас равнодушным. Древние монастыри, заповедные долины, причудливые скалы, можно перечислять бесконечно, но лучше всего увидеть своими глазами и влюбиться навсегда.

Наверняка каждый из Вас слышал о Каппадокии! Но почему она волшебная и таинственная?! Созданная вулканами, океанами и ветрами за миллионы лет до появления человека, она выглядит как поверхность Луны. Мы составили для Вас уникальный тур в этот удивительный край под названием Каппадокия, это место не оставит Вас равнодушным. Древние монастыри, заповедные долины, причудливые скалы, можно перечислять бесконечно, но лучше всего увидеть своими глазами и влюбиться навсегда. Тур уникален тем, что мы создадим атмосферу сказки. Также Вас ждут много необычных локаций Турции и у Вас будет возможность сделать фотографии и окунуться в «другую» Турцию.

Программа тура

День первый

05.00 – Отправление со Стамбула на комфортабельном минивене (турецкий завтрак из бореков +напиток в машине):

11.30 – Прибытие на второе по величине озеро Турции Соленое озеро (Туз Голю).

12.00 – Обед.

13.00 – Отправление в путь.

14.30 – Прибытие в долину Ихлара.

Ihlara Vadisi – это каменный каньон разделивший равнину на 2 берега.

16.00 – Посещение подземного города.

Уникальное поселение в горах ниже уровня земли, на глубину в 9 этажей. Есть даже подземное кладбище!:

17.00 – Посещение долины Голубей, облюбованная этими птицами.

18.00 – Посещение фабрики Оникса.

В Турции, и в Каппадокии в частности, находится несколько шахт по добыче оникса. Поэтому здесь они считается особенным.

19.00 – Трансфер в отель, размещение, ужин и свободное время.

День второй.

06.00 – Полет на Воздушном шаре (по желанию и за дополнительную стоимость)

Полет на воздушном шаре – это незабываемое чувство, возможность увидеть мир с высоты птиц и насладиться природными ландшафтами.

08.00 – Возвращение в отель, завтрак в отеле

09.30 – Отправление с отеля в тур

Посещение Музея под открытым небом Гереме.

Десятки крупных и сотни мелких церквей, вырубленных в скалах,деревушки, разбросанные посреди скал.

Посещение Долины любви.

Экскурсия на фабрику керамики.

Лавандовые поля турецкого Прованса.

Фабрика самого вкусного турецкого десерта Локума.

По дороге мы пообедаем в турецком ресторане и отправимся в Стамбул.