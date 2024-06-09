Что вас ждет Что можно успеть за час? Приготовить обед, сходить на пробежку, посмотреть один эпизод любимого сериала. А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля. Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого:

собор Святой Софии, • Голубая мечеть, • дворец Топкапы, • Цистерна Базилика. А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом. Важная информация: Это не историческая экскурсия, фотопрогулка предполагает рассказ о современном Стамбуле и местных жителях. Дополнительные расходы не предусмотрены, но мы будем проходить мимо лавочек с турецкими сладостями и торговых палаток с тканями и сувенирами, поэтому я рекомендую захватить деньги на карманные расходы. В течение двух недель после экскурсии вы получите 50 фотографий с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive.