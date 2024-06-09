Что можно успеть за час? Приготовить обед, сходить на пробежку, посмотреть один эпизод любимого сериала.
А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля.
А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
Описание фото-прогулки
Что вас ждет Что можно успеть за час? Приготовить обед, сходить на пробежку, посмотреть один эпизод любимого сериала. А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля. Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого:
собор Святой Софии, • Голубая мечеть, • дворец Топкапы, • Цистерна Базилика. А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом. Важная информация: Это не историческая экскурсия, фотопрогулка предполагает рассказ о современном Стамбуле и местных жителях. Дополнительные расходы не предусмотрены, но мы будем проходить мимо лавочек с турецкими сладостями и торговых палаток с тканями и сувенирами, поэтому я рекомендую захватить деньги на карманные расходы. В течение двух недель после экскурсии вы получите 50 фотографий с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
- Фотопрогулка
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий фонтан (мы договариваемся в переписке)
Завершение: Галатская башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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