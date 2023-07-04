Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики

Рассмотреть старинные замки, погулять по чайным плантациям и прийти к гармонии с помощью дня тишины

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Черноморский регион утопает в зелени.

Здесь просторные равнины чередуются с горными ущельями, а вдалеке возвышаются высокие Понтийские горы.

Откройте для себя другую Турцию! Мы познакомимся с Трабзоном, где посмотрим на известный скальный монастырь. Прогуляемся по изумрудным холмам в Ризе, увидим старинные замки и арочные мосты. Будем жить на первой линии в 5-звёздочном отеле с видом на море.

Местные гиды поделятся знаниями об истории и культуре, а специалист по энергетическим и духовным практикам бережно приведёт вас к вам самим с помощью дня молчания.
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Черноморское побережье Турции: Трабзон, Ризе и духовные практики
Ближайшие даты:
4
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Трабзон, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Трабзон, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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