Черноморский регион утопает в зелени.



Здесь просторные равнины чередуются с горными ущельями, а вдалеке возвышаются высокие Понтийские горы.



Откройте для себя другую Турцию! Мы познакомимся с Трабзоном, где посмотрим на известный скальный монастырь. Прогуляемся по изумрудным холмам в Ризе, увидим старинные замки и арочные мосты. Будем жить на первой линии в 5-звёздочном отеле с видом на море.



Местные гиды поделятся знаниями об истории и культуре, а специалист по энергетическим и духовным практикам бережно приведёт вас к вам самим с помощью дня молчания.