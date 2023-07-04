Рассмотреть старинные замки, погулять по чайным плантациям и прийти к гармонии с помощью дня тишины
Черноморский регион утопает в зелени.
Здесь просторные равнины чередуются с горными ущельями, а вдалеке возвышаются высокие Понтийские горы.
Откройте для себя другую Турцию! Мы познакомимся с Трабзоном, где посмотрим на известный скальный монастырь. Прогуляемся по изумрудным холмам в Ризе, увидим старинные замки и арочные мосты. Будем жить на первой линии в 5-звёздочном отеле с видом на море.
Местные гиды поделятся знаниями об истории и культуре, а специалист по энергетическим и духовным практикам бережно приведёт вас к вам самим с помощью дня молчания.
Здесь просторные равнины чередуются с горными ущельями, а вдалеке возвышаются высокие Понтийские горы.
Откройте для себя другую Турцию! Мы познакомимся с Трабзоном, где посмотрим на известный скальный монастырь. Прогуляемся по изумрудным холмам в Ризе, увидим старинные замки и арочные мосты. Будем жить на первой линии в 5-звёздочном отеле с видом на море.
Местные гиды поделятся знаниями об истории и культуре, а специалист по энергетическим и духовным практикам бережно приведёт вас к вам самим с помощью дня молчания.
Ближайшие даты:
4
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трабзон, время встречи зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Трабзон, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Стамбуле
Знаю всё об эксклюзивных турах! Я говорю на 6 языках и влюбляю в города с первого взгляда! Со мной вы: отправитесь к истокам, где зарождалась цивилизация; узнаете города с новой стороны, ощутите себя в путешествии местным жителем; восстановите жизненную энергию; исполните свои мечты; полюбите мир и себя ещё больше!Задать вопрос
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