Олеся проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Все главные места Бурсы

Знакомство с городом, будет насыщенным и содержательным: вместе мы посетим красивейшие 🤩 мечети — Зелёную и Улу Джами, заглянем на восточные базары и шёлковый рынок, а также побываем в колоритной деревушке в османском стиле. Чтобы рассмотреть город 🏙️ с высоты птичьего полёта, вы подниметесь на фуникулёре на гору Улудаг по самой длинной канатной дороге в Европе. А для полного погружения в атмосферу Бурсы выпьете чашку турецкого кофе на смотровой площадке и насладитесь великолепными видами первой столицы ⭐️ империи. В конце мы отведём вас в местный ресторан, чтобы дополнить визуальные впечатления вкусовыми.

Занимательная биография города

Ваше путешествие по Бурсе я наполню нескучными историями и фактами о городе. Вы узнаете о том, как она стала столицей, почему Бурса считалась вторым священным местом после Мекки, а также об османах прошлых эпох. Я расскажу о жизни местных сегодня и с удовольствием отвечу на ваши вопросы о прошлом и настоящем города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.

Что включено в стоимость, а что — нет