Олеся проводит ещё 3 экскурсии

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула

Исследовать колыбель современной Турции и погрузиться в колорит первой столицы Османской империи

Олеся
Олеся – Гид из Стамбула
Город 🏙️ называют «зелёным», он находится недалеко от Стамбула, а весной и летом утопает в цветах.

Что ещё вы слышали о Бурсе? Чтобы добавить фактов в вашу копилку, мы побываем в главных мечетях и погрузимся в местный колорит на рынках, отправимся на фуникулёре на самый верх за захватывающими видами и пообедаем в локальных ресторанах.

Вы откроете все грани этого турецкого уголка!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €160 за человека

    Заказать экскурсию
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула

Что вас ожидает

Все главные места Бурсы
Знакомство с городом, будет насыщенным и содержательным: вместе мы посетим красивейшие 🤩 мечети — Зелёную и Улу Джами, заглянем на восточные базары и шёлковый рынок, а также побываем в колоритной деревушке в османском стиле. Чтобы рассмотреть город 🏙️ с высоты птичьего полёта, вы подниметесь на фуникулёре на гору Улудаг по самой длинной канатной дороге в Европе. А для полного погружения в атмосферу Бурсы выпьете чашку турецкого кофе на смотровой площадке и насладитесь великолепными видами первой столицы ⭐️ империи. В конце мы отведём вас в местный ресторан, чтобы дополнить визуальные впечатления вкусовыми.

Занимательная биография города
Ваше путешествие по Бурсе я наполню нескучными историями и фактами о городе. Вы узнаете о том, как она стала столицей, почему Бурса считалась вторым священным местом после Мекки, а также об османах прошлых эпох. Я расскажу о жизни местных сегодня и с удовольствием отвечу на ваши вопросы о прошлом и настоящем города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Транспорт, обед и услуги гида входят в стоимость
  • Дополнительные расходы: катание на квадроцикле (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Султанахмет
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула
Что вы знаете о Бурсе? Путешествие из Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олеся
Олеся
Гид — это не просто профессия или занятие, это призвание. Ведь показать город может каждый житель, но рассказать о его душе могут единицы. Хотите, я поведаю вам о легендах Стамбула и покажу все его красоты, поделюсь историями султанской семьи и покажу жемчужины Османской архитектуры? Приглашаю вас в сказочное путешествие, насыщенное историей и неосязаемым магнетизмом: я удивлю не только новичка, но и «гурмана», влюблённого в Стамбул! Если хотите познать Стамбул именно таким, тогда берите удобную обувь и присоединяйся к моим прогулкам.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Олеся проводит ещё 3 экскурсии

Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
120
4 часа
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
7 отзывов
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
120
4 часа
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
3 отзыва
Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
120
4 часа
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Исследовать нетуристические кварталы города и отыскать яркие детали стамбульского быта

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
355 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
124 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты